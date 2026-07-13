Los autos exentos del Hoy No Circula: quiénes pueden circular todos los días y cómo obtener la 00 en CDMX

2. Reúne todos los documentos
El día de la cita debes presentar:
- Identificación oficial
- Comprobante de la última verificación
- Comprobante de pago de la multa por verificación vehicular, cuando corresponda
- Tarjeta de circulación
- Copia de la factura, cuando se trate de un vehículo nuevo
3. Llega con anticipación al verificentro
Acude 15 minutos antes del horario asignado. Llegar con anticipación permite completar el registro y evita perder la cita por retrasos.
También debes asegurarte de que la matrícula, el número de serie y el resto de la información del vehículo coincidan con los documentos presentados.
Los vehículos a gasolina, gas natural, gas LP e híbridos pueden obtener el holograma 00 si cumplen con límites de emisiones equivalentes a las normas Tier 2 Bin 5 de Estados Unidos o Euro 5 de Europa, estándares que establecen niveles máximos de contaminantes permitidos, y además aprueban la verificación ambiental correspondiente.
Cuándo un vehículo con holograma 00 sí puede dejar de circular
Aunque los vehículos con holograma 00 se encuentran exentos de las restricciones ordinarias del Programa Hoy No Circula, la situación cambia cuando se activa el Programa para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas.
Durante una Fase Preventiva, deja de circular 50% de los automotores administrativos pertenecientes a gobiernos locales, municipales, alcaldías y gobierno federal.
Si las condiciones ambientales empeoran y se declara una Fase 1, las restricciones aumentan.
En ese escenario:
- Deja de circular 100% de los automotores administrativos de gobiernos locales y municipales.
- Deja de circular 20% de los vehículos con holograma 00 y 0, de acuerdo con la terminación de placa correspondiente.
- Se aplican restricciones a los vehículos con holograma 1 conforme a la terminación par o non de la matrícula.
- Deja de circular 100% de los vehículos con holograma 2.