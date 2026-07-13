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CDMX

Los autos exentos del Hoy No Circula: quiénes pueden circular todos los días y cómo obtener la 00 en CDMX

Conocer las excepciones vigentes y los alcances de cada distintivo puede evitar errores durante la verificación y problemas al momento de conducir en la capital.
lun 13 julio 2026 03:22 PM
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Incumplir el Hoy No Circula en la Ciudad de México puede derivar en multas de entre 2,346 y 3,519 pesos, además de gastos por arrastre y corralón. (Expansión|ChatGPT)

Circular todos los días en la Ciudad de México no depende únicamente del tipo de placa o del año del vehículo. La tecnología del motor, el holograma obtenido, el uso de la unidad y ciertos permisos especiales también pueden modificar las restricciones aplicables.

Por eso, antes de acudir a un verificentro, conviene distinguir quiénes están exentos del Hoy No Circula, qué vehículos pueden portar holograma 00 y en qué situaciones incluso estas unidades deben dejar de circular.

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Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula en CDMX

Los vehículos y casos exentos son los siguientes:

1. Tractores agrícolas.
2. Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.
3. Motocicletas.
4. Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.
5. Vehículos eléctricos o con celda de combustible.
6. Vehículos híbridos PHEV, REEV y HEV, siempre que utilicen motores de propulsión a gasolina y eléctricos.
7. Vehículos con matrícula de auto antiguo o clásico, expedida únicamente por el Gobierno de la Ciudad de México.
8. Automotores con matrícula de demostración o traslado.
9. Vehículos cuya tecnología impida aplicar la Norma Oficial Mexicana correspondiente.
10. Vehículos que porten holograma Exento.
11. Vehículos con constancia de verificación y holograma 00, cuya vigencia es de dos años.
12. Vehículos con constancia de verificación y holograma 0, cuya vigencia es de seis meses.
13. Vehículos con Permiso Especial para Circular, siempre que transporten a personas con discapacidad.
14. Vehículos con constancia de Autorregulación, inscritos en el programa aplicable a unidades diésel o en acciones para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.
15. Vehículos con placas para personas con discapacidad.
16. Vehículos con Pase Turístico Metropolitano o Pase Turístico Paisano, dentro de los periodos y condiciones autorizados.

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17. Vehículos con oficio de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, emitido por la Secretaría.

18. Vehículos que porten en un lugar visible un oficio de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México que autorice la exención de las limitaciones a la circulación.

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Paso a paso para obtener el holograma "00" en CDMX

El trámite comienza con la generación de una cita y continúa con la presentación del vehículo y los documentos requeridos. Para evitar contratiempos, el procedimiento debe realizarse de la siguiente manera:

1. Genera tu cita en línea

Ingresa tus datos en el sistema oficial de citas para verificentros:

citasverificentros.cdmx.gob.mx

Las unidades de todas las entidades federativas pueden verificar en la Ciudad de México, excepto las matriculadas en el Estado de México.

Antes de elegir fecha y horario, revisa que los datos del vehículo, la placa y la información del propietario estén correctamente capturados.

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2. Reúne todos los documentos

El día de la cita debes presentar:

- Identificación oficial

- Comprobante de la última verificación

- Comprobante de pago de la multa por verificación vehicular, cuando corresponda

- Tarjeta de circulación

- Copia de la factura, cuando se trate de un vehículo nuevo

3. Llega con anticipación al verificentro

Acude 15 minutos antes del horario asignado. Llegar con anticipación permite completar el registro y evita perder la cita por retrasos.

También debes asegurarte de que la matrícula, el número de serie y el resto de la información del vehículo coincidan con los documentos presentados.

Los vehículos a gasolina, gas natural, gas LP e híbridos pueden obtener el holograma 00 si cumplen con límites de emisiones equivalentes a las normas Tier 2 Bin 5 de Estados Unidos o Euro 5 de Europa, estándares que establecen niveles máximos de contaminantes permitidos, y además aprueban la verificación ambiental correspondiente.

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Cuándo un vehículo con holograma 00 sí puede dejar de circular

Aunque los vehículos con holograma 00 se encuentran exentos de las restricciones ordinarias del Programa Hoy No Circula, la situación cambia cuando se activa el Programa para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas.

Durante una Fase Preventiva, deja de circular 50% de los automotores administrativos pertenecientes a gobiernos locales, municipales, alcaldías y gobierno federal.

Si las condiciones ambientales empeoran y se declara una Fase 1, las restricciones aumentan.

En ese escenario:

- Deja de circular 100% de los automotores administrativos de gobiernos locales y municipales.

- Deja de circular 20% de los vehículos con holograma 00 y 0, de acuerdo con la terminación de placa correspondiente.

- Se aplican restricciones a los vehículos con holograma 1 conforme a la terminación par o non de la matrícula.

- Deja de circular 100% de los vehículos con holograma 2.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

No respetar las restricciones puede convertirse en un gasto importante. Con base en el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), las sanciones económicas son de:

- 2,346 pesos, como multa mínima.

- 3,519 pesos, como multa máxima.

A estas cantidades pueden sumarse otros costos, como el arrastre del vehículo al corralón, la estancia de la unidad y los trámites administrativos necesarios para recuperarla.

Tags

Automóviles Ciudad de México automóviles, movilidad

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