Los autos exentos del Hoy No Circula: quiénes pueden circular todos los días y cómo obtener la 00 en CDMX

17. Vehículos con oficio de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, emitido por la Secretaría.

18. Vehículos que porten en un lugar visible un oficio de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México que autorice la exención de las limitaciones a la circulación.

Paso a paso para obtener el holograma "00" en CDMX

El trámite comienza con la generación de una cita y continúa con la presentación del vehículo y los documentos requeridos. Para evitar contratiempos, el procedimiento debe realizarse de la siguiente manera:

1. Genera tu cita en línea

Ingresa tus datos en el sistema oficial de citas para verificentros:

citasverificentros.cdmx.gob.mx

Las unidades de todas las entidades federativas pueden verificar en la Ciudad de México, excepto las matriculadas en el Estado de México.

Antes de elegir fecha y horario, revisa que los datos del vehículo, la placa y la información del propietario estén correctamente capturados.