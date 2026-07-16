Cursos de verano 2026: precios, fechas y ubicaciones de Utopías, PILARES e INBAL

Los cursos de verano 2026 gratuitos en CDMX

Si el objetivo es encontrar un curso de verano sin invertir dinero, pero también que los niños y niñas puedan aprender o conocer algo nuevo, las alternativas más económicas son las que organiza el Gobierno de la Ciudad de México.

- Utopías

La primera es Mi Verano en Utopías 2026, un programa totalmente gratuito para niñas y niños de 6 a 13 años, que se llevará a cabo del 28 de julio al 14 de agosto, de martes a viernes, entre las 10:00 y las 14:30 horas.

Durante casi tres semanas, las infancias podrán participar en actividades de cultura, deporte, ciencia, educación ambiental y convivencia. Cada Utopía contará con un cupo de 100 participantes, por lo que las inscripciones se realizarán por sedes entre el 14 y el 24 de julio.

Para registrarse será necesario presentar comprobante de domicilio de la Ciudad de México, CURP actualizada, acta de nacimiento, identificación oficial del tutor, fotografías infantiles y un certificado médico emitido por una institución pública que indique que el menor es apto para realizar actividades físicas y acuáticas.

Estas son las Utopías con el programa de verano y sus días de inscripción:

14 y 15 de julio: Atzintli, Cen Tlalli, Barco, Azcapotzalco, Tezontli

16 y 17 de julio: Cuauhtlicalli, Cascada, La Heroica, Ixtapalcalli, Huizachtépetl

21 y 22 de julio: Libertad, Meyehualco, Mixiuhca, Olini, Quetzalcóatl

23 y 24 de julio: Cihuacóatl, Acatitla, Papalotl, Tecoloxtitlan, Teotongo

El programa Mi Verano en Utopías 2026 contará con actividades gratuitas de cultura, deporte, ciencia y educación ambiental. (FB/Utopías Ciudad de México)

- PILARES

El Verano Divertido PILARES, dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años, se desarrollará del 27 de julio al 15 de agosto en más de 304 PILARES distribuidos en la capital y ofrecerá más de 117 actividades relacionadas con deporte, cultura, educación y autonomía económica.

A diferencia de otros cursos, la información sobre horarios y disponibilidad se proporciona directamente en cada sede, por lo que las familias deberán acudir al PILARES más cercano para conocer los detalles de inscripción.