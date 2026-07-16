Cursos de verano 2026: precios, fechas y ubicaciones de Utopías, PILARES e INBAL

Las vacaciones de verano pueden ser un reto para miles de familias que buscan actividades para sus hijos sin afectar el presupuesto familiar. En la Ciudad de México ya comenzaron las inscripciones para distintos cursos dirigidos a niñas y niños, con opciones que van desde programas completamente gratuitos hasta talleres especializados que cuestan 5,000 pesos.
Utopías, PILARES y varios museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) abrirán sus puertas durante el receso escolar, por lo que es necesario conocer cuándo inician las inscripciones, dónde se impartirán y costos de cada uno de ellos
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Los cursos de verano 2026 gratuitos en CDMX
Si el objetivo es encontrar un curso de verano sin invertir dinero, pero también que los niños y niñas puedan aprender o conocer algo nuevo, las alternativas más económicas son las que organiza el Gobierno de la Ciudad de México.
- Utopías
La primera es Mi Verano en Utopías 2026, un programa totalmente gratuito para niñas y niños de 6 a 13 años, que se llevará a cabo del 28 de julio al 14 de agosto, de martes a viernes, entre las 10:00 y las 14:30 horas.
Durante casi tres semanas, las infancias podrán participar en actividades de cultura, deporte, ciencia, educación ambiental y convivencia. Cada Utopía contará con un cupo de 100 participantes, por lo que las inscripciones se realizarán por sedes entre el 14 y el 24 de julio.
Para registrarse será necesario presentar comprobante de domicilio de la Ciudad de México, CURP actualizada, acta de nacimiento, identificación oficial del tutor, fotografías infantiles y un certificado médico emitido por una institución pública que indique que el menor es apto para realizar actividades físicas y acuáticas.
Estas son las Utopías con el programa de verano y sus días de inscripción:
14 y 15 de julio: Atzintli, Cen Tlalli, Barco, Azcapotzalco, Tezontli
16 y 17 de julio: Cuauhtlicalli, Cascada, La Heroica, Ixtapalcalli, Huizachtépetl
21 y 22 de julio: Libertad, Meyehualco, Mixiuhca, Olini, Quetzalcóatl
23 y 24 de julio: Cihuacóatl, Acatitla, Papalotl, Tecoloxtitlan, Teotongo
- PILARES
El Verano Divertido PILARES, dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años, se desarrollará del 27 de julio al 15 de agosto en más de 304 PILARES distribuidos en la capital y ofrecerá más de 117 actividades relacionadas con deporte, cultura, educación y autonomía económica.
A diferencia de otros cursos, la información sobre horarios y disponibilidad se proporciona directamente en cada sede, por lo que las familias deberán acudir al PILARES más cercano para conocer los detalles de inscripción.
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Cursos de verano en museos de la CDMX
Para quienes buscan actividades enfocadas en arte y cultura, los museos del INBAL prepararon una amplia oferta de cursos con diferentes costos.
- En el Centro
La opción más accesible es "El gabinete: mirar, coleccionar e imaginar", del Museo Nacional de San Carlos, con un costo de 1,000 pesos por dos semanas de actividades, del 27 de julio al 7 de agosto, para niñas y niños de 6 a 12 años.
Ubicación: Av. México-Tenochtitlán 50, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030 Ciudad de México, CDMX.
El Museo de Arte Moderno ofrecerá "Modernos en acción. Refugios para un verano", con una cuota de 1,600 pesos, mientras que el Museo Nacional de Arte (Munal) impartirá "AventurArte en el Munal", cuyo costo será de 2,000 pesos.
Ubicación: C. de Tacuba 8, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, CDMX
La Galería José María Velasco también participará con el taller "Donde jugamos somos", dirigido a niñas y niños de 6 a 11 años. En este caso, el INBAL no informó un costo de inscripción.
Ubicación: Peralvillo 55, Peralvillo, Morelos, Cuauhtémoc, 06200 Ciudad de México, CDMX
El curso con el precio más alto será "Campo Traviesa: Manual para tocar un arcoíris", del Museo Tamayo, donde las familias deberán pagar 3,000 pesos por una semana o 5,000 pesos por dos semanas completas.
Ubicación: Av. P.º de la Reforma 51, Polanco, Bosque de Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México, CDMX
- Al Sur
También estará el curso "Arquitectura y paisaje", del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, donde una semana cuesta 1,000 pesos y las dos semanas 1,800 pesos, incluyendo los materiales que utilizarán los participantes.
Ubicación: Diego Rivera s/n, San Ángel Inn, Álvaro Obregón, 01060 Ciudad de México, CDMX
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Por su parte, el Museo de Arte Carrillo Gil realizará el curso "Museo a mi medida. Laboratorio para infancias", enfocado en animación stop motion, teatro y actividades creativas, con una inscripción de 2,800 pesos.
Ubicación: Av. Revolución 1608, San Ángel, Álvaro Obregón, 01000 Ciudad de México, CDMX.