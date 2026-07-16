Hoy No Circula en CDMX y Edomex: restricciones para este jueves 16 de julio

El color del engomado vuelve a ser la clave

Para este jueves 16 de julio, el programa Hoy No Circula establece que deberán suspender su circulación los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2 y holograma de verificación 1 y 2.

Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)

La restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y se aplicará en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como en 18 municipios del Estado de México, donde el programa busca disminuir las emisiones contaminantes generadas por el parque vehicular.

Evita una multa de miles de pesos

Quienes incumplan el programa pueden recibir una multa equivalente a entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Además, el vehículo puede ser remitido a un depósito vehicular, lo que implica cubrir el servicio de grúa y los costos por permanencia en el corralón. Estos son los costos de las multas:

-2,346 pesos, equivalente a 20 UMAs

-3,519 pesos, equivalente a 30 UMAs

Por ello, las autoridades recomiendan consultar diariamente el calendario, especialmente durante la temporada de lluvias y ozono, cuando las condiciones atmosféricas pueden derivar en restricciones adicionales.