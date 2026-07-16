Antes de salir de casa, si eres automovilistas de la Ciudad de México y el Estado de México debes revisar si el engomado, la terminación de placas y el holograma de verificación pueden circular este jueves 16 de julio. Un descuido puede derivar en una multa, que tu coche termine en el corralón y hacer más gastos para recuperarlo.
Hoy No Circula en CDMX y Edomex: restricciones para este jueves 16 de julio
El color del engomado vuelve a ser la clave
Para este jueves 16 de julio, el programa Hoy No Circula establece que deberán suspender su circulación los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2 y holograma de verificación 1 y 2.
La restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y se aplicará en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como en 18 municipios del Estado de México, donde el programa busca disminuir las emisiones contaminantes generadas por el parque vehicular.
Evita una multa de miles de pesos
Quienes incumplan el programa pueden recibir una multa equivalente a entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Además, el vehículo puede ser remitido a un depósito vehicular, lo que implica cubrir el servicio de grúa y los costos por permanencia en el corralón. Estos son los costos de las multas:
-2,346 pesos, equivalente a 20 UMAs
-3,519 pesos, equivalente a 30 UMAs
Por ello, las autoridades recomiendan consultar diariamente el calendario, especialmente durante la temporada de lluvias y ozono, cuando las condiciones atmosféricas pueden derivar en restricciones adicionales.
¿En dónde aplica el programa?
La restricción estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas y aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en diversos municipios del Estado de México.
En territorio mexiquense aplica en:
-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco
Además, el programa también opera en:
-Toluca
-Santiago Tianguistenco
En estas dos ciudades mexiquenses, el Hoy No Circula funciona de lunes a sábado para vehículos desde el 1 de julio, mientras que las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.