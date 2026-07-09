Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Estos son los autos que descansan este jueves 9 de julio por el Hoy No Circula

Si planeas usar tu automóvil, consulta qué vehículos tienen prohibido circular, cuáles están exentos y cuánto cuesta incumplir el programa ambiental.
jue 09 julio 2026 02:47 AM
Añadir Expansión Política en Google
Hoy No Circula
El Hoy No Circula limita vehículos según holograma, engomado y placa para reducir la contaminación. (Expansión)

Si este jueves 9 de julio planeas utilizar tu automóvil para trasladarse por la Ciudad de México o el Estado de México, conviene revisar antes si tu vehículo puede circular.

El programa Hoy No Circula se aplicará de manera normal en la Zona Metropolitana del Valle de México con la intención de disminuir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire.

El calendario del Hoy No Circula cambia diariamente según el color del engomado y el último dígito de la placa, por lo que es recomendable verificar las restricciones antes de salir para evitar sanciones o contratiempos.

Publicidad

¿Qué autos no circulan este jueves 9 de julio?

El no cumplir con el Hoy No Circula puede significar una multa económica, además del traslado del vehículo al corralón. Estas son las restricciones que estarán vigentes para este días, las excepciones contempladas por las autoridades y qué debes hacer en caso de que se active una contingencia ambiental.

De acuerdo con el calendario semanal del programa Hoy No Circula, este jueves 9 de julio deberán suspender su circulación los vehículos que cumplan las tres condiciones siguientes:

Engomado verde.

Terminación de placa 1 o 2.

Holograma de verificación 1 o 2.

La restricción estará vigente desde las 05:00 hasta las 22:00 horas y aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como en los 18 municipios conurbados del Estado de México donde opera el programa ambiental.

Hoy No Circula jueves
Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)

¿En qué zonas está activo el Hoy No Circula?

Se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX, así como en los municipios conurbados de la Zona Metropolitana del Valle de México.

- Atizapán de Zaragoza

- Coacalco

- Cuautitlán

- Cuautitlán Izcalli

- Chalco

- Chimalhuacán

- Chicoloapan

- Ecatepec

- Huixquilucan

- Ixtapaluca

- La Paz

- Naucalpan

- Nezahualcóyotl

- Nicolás Romero

- Tecámac

- Tlalnepantla

- Tultitlán

- Valle de Chalco

Hoy No Circula
Debido al Hoy No Circula, los ciudadanos deben planear sus traslados y revisar la calidad del aire antes de salir. (Cuartoscuro)

Publicidad

A esta cobertura se sumaron, desde el 1 de julio de 2025, dos municipios más:

- Toluca

- Santiago Tianguistenco

En ambos casos, las restricciones aplican de lunes a sábado para los vehículos con holograma 1 y 2. Además, las multas por incumplir la medida comenzaron a aplicarse oficialmente a partir del 1 de enero de 2026.

¿Qué vehículos sí pueden circular?

En el caso de los vehículos foráneos, la restricción también aplica y, además, estos automóviles tienen limitaciones adicionales para circular en determinados horarios entre semana, de acuerdo con la regulación vigente.

Riña Penal de Aguaruto
"El Texas", jefe de plaza de ''Los Chapitos'' en Culiacán, es abatido durante enfrentamiento El secretario Omar García Harfuch señaló que el presunto delincuente era investigado por su probable participación en delitos como homicidio, secuestro, extorsión y robo de vehículos.

No todos los automóviles están sujetos al programa. Este jueves sí podrán circular sin restricciones:

- Vehículos con holograma 0 y 00.

- Automóviles eléctricos e híbridos.

- Motocicletas.

- Vehículos destinados a personas con discapacidad que cuenten con la autorización correspondiente.

- Unidades de emergencia, transporte público y otros vehículos considerados exentos por la normatividad ambiental.

Las autoridades también recuerdan que el programa puede modificarse cuando la CAMe declara una contingencia ambiental, en ese caso entra en operación el llamado Doble Hoy No Circula.

¿Cuánto cuesta una multa por no cumplir el Hoy No Circula?

Quienes incumplan la restricción se exponen a una sanción económica equivalente a 20 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además del posible envío del automóvil al corralón y el pago correspondiente por arrastre y resguardo del vehículo.

-2,346 pesos, equivalente a 20 UMAs

-3,519 pesos, equivalente a 30 UMAs

Publicidad

Por ello, antes de salir es recomendable revisar el calendario oficial, verificar el holograma de tu automóvil y mantenerse atento a los avisos de la CAMe en caso de que las condiciones de calidad del aire obliguen a modificar las restricciones de circulación.

Tags

automóviles, movilidad Ciudad de México

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad