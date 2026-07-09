Estos son los autos que descansan este jueves 9 de julio por el Hoy No Circula

Si este jueves 9 de julio planeas utilizar tu automóvil para trasladarse por la Ciudad de México o el Estado de México, conviene revisar antes si tu vehículo puede circular.

El programa Hoy No Circula se aplicará de manera normal en la Zona Metropolitana del Valle de México con la intención de disminuir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire.

El calendario del Hoy No Circula cambia diariamente según el color del engomado y el último dígito de la placa, por lo que es recomendable verificar las restricciones antes de salir para evitar sanciones o contratiempos.