Estos son los autos que descansan este jueves 9 de julio por el Hoy No Circula

A esta cobertura se sumaron, desde el 1 de julio de 2025, dos municipios más:
- Toluca
- Santiago Tianguistenco
En ambos casos, las restricciones aplican de lunes a sábado para los vehículos con holograma 1 y 2. Además, las multas por incumplir la medida comenzaron a aplicarse oficialmente a partir del 1 de enero de 2026.
¿Qué vehículos sí pueden circular?
En el caso de los vehículos foráneos, la restricción también aplica y, además, estos automóviles tienen limitaciones adicionales para circular en determinados horarios entre semana, de acuerdo con la regulación vigente.
No todos los automóviles están sujetos al programa. Este jueves sí podrán circular sin restricciones:
- Vehículos con holograma 0 y 00.
- Automóviles eléctricos e híbridos.
- Motocicletas.
- Vehículos destinados a personas con discapacidad que cuenten con la autorización correspondiente.
- Unidades de emergencia, transporte público y otros vehículos considerados exentos por la normatividad ambiental.
Las autoridades también recuerdan que el programa puede modificarse cuando la CAMe declara una contingencia ambiental, en ese caso entra en operación el llamado Doble Hoy No Circula.
¿Cuánto cuesta una multa por no cumplir el Hoy No Circula?
Quienes incumplan la restricción se exponen a una sanción económica equivalente a 20 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además del posible envío del automóvil al corralón y el pago correspondiente por arrastre y resguardo del vehículo.
-2,346 pesos, equivalente a 20 UMAs
-3,519 pesos, equivalente a 30 UMAs