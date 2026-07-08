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CDMX

Hoy No Circula 8 de julio de 2026: qué autos no pueden salir a la calle en CDMX y Edomex

Recuerda que este programa tiene como objetivo reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México
mié 08 julio 2026 03:15 AM
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Hoy No Circula
Estos son los autos que no circulan este miércoles 8 de julio. (Archivo)

Que no se te pase: si tienes pensado utilizar tu auto este miércoles 8 de julio en las calles de la CDMX y el Estado de México, revisa las restricciones del programa Hoy No Circula y evita multas o sorpresas desagradables, como ser llevado al corralón.

Como ocurre con normalidad en la Zona Metropolitana del Valle de México, algunos vehículos deberán suspender la circulación desde las 5:00 y hasta las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la capital y los 18 municipios conurbados del Estado de México, con la finalidad de reducir las emisiones contaminantes en la zona.

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¿Qué autos no circulan este miércoles?

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula, este miércoles 8 de julio no circulan los siguientes autos:

- Engomado rojo.
- Terminación de placas 3 y 4.
- Holograma de verificación 1 y 2.

Si tu auto cumple con alguno de estos criterios, se recomienda seguir las indicaciones de las autoridades ambientales y evitar posibles multas. Utiliza transporte público, taxis de aplicación o vehículos eléctricos.

Hoy No Circula
El programa Hoy No Circula se mantiene este 8 de julio. (Archivo)

¿Qué autos sí pueden circular?

No todos los autos están sujetos a esta restricción, pues pueden circular con normalidad los autos que cumplan con estos criterios:

- Autos con holograma 0 y 00.
- Autos eléctricos.
- Autos híbridos.
- Autos con holograma de verificación 1 y 2 que no tengan engomado rojo o terminación de placas 7 y 8.

¿Habrá doble Hoy No Circula este 8 de julio?

De acuerdo con autoridades ambientales, por ahora está descartada la activación del Doble Hoy No Circula.

Esta medida extraordinaria se activa únicamente cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declara la Fase 1 de Contingencia Ambiental por altos niveles de contaminación.

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En este caso, las restricciones adicionales entran en vigor al día siguiente de la declaratoria de contingencia.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

Se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX, así como en los municipios conurbados de la Zona Metropolitana del Valle de México.

- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chimalhuacán
- Chicoloapan
- Ecatepec
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla
- Tultitlán
- Valle de Chalco

A esta cobertura se sumaron, desde el 1 de julio de 2025, dos municipios más:

- Toluca
- Santiago Tianguistenco

En ambos casos, las restricciones aplican de lunes a sábado para los vehículos con holograma 1 y 2. Además, las multas por incumplir la medida comenzaron a aplicarse oficialmente a partir del 1 de enero de 2026.

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¿De cuánto es la multa por incumplir con el Hoy No Circula?

No respetar las restricciones puede representar un gasto considerable. De acuerdo con la Unidad de Medida y Actualización (UMA) actual, estas son las sanciones aplicables:

- 2,346 pesos, como multa mínima
- 3,519 pesos, como multa máxima.

A ello pueden sumarse otros gastos derivados del traslado del vehículo al corralón, el pago por la estancia del automóvil y los trámites administrativos necesarios para recuperarlo.

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Recomendaciones antes de salir de casa

Si planeas utilizar automóvil este miércoles, autoridades recomiendan tomar las siguientes precauciones y evitar contratiempos:

- Consultar el calendario oficial del Hoy No Circula.
- Revisar diariamente los reportes de calidad del aire.
- Mantenerse atento a la posible activación de una contingencia ambiental.

Además de evitar multas, respetar el programa contribuye a reducir las emisiones contaminantes y ayuda a mejorar la calidad del aire para los millones de personas que diariamente se desplazan por la Ciudad de México y el Estado de México.

Tags

automotriz, autos, autos eléctricos Ciudad de México automóviles, movilidad

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