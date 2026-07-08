Hoy No Circula 8 de julio de 2026: qué autos no pueden salir a la calle en CDMX y Edomex

En este caso, las restricciones adicionales entran en vigor al día siguiente de la declaratoria de contingencia.
¿Dónde aplica el Hoy No Circula?
Se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX, así como en los municipios conurbados de la Zona Metropolitana del Valle de México.
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chimalhuacán
- Chicoloapan
- Ecatepec
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla
- Tultitlán
- Valle de Chalco
A esta cobertura se sumaron, desde el 1 de julio de 2025, dos municipios más:
- Toluca
- Santiago Tianguistenco
En ambos casos, las restricciones aplican de lunes a sábado para los vehículos con holograma 1 y 2. Además, las multas por incumplir la medida comenzaron a aplicarse oficialmente a partir del 1 de enero de 2026.
¿De cuánto es la multa por incumplir con el Hoy No Circula?
No respetar las restricciones puede representar un gasto considerable. De acuerdo con la Unidad de Medida y Actualización (UMA) actual, estas son las sanciones aplicables:
- 2,346 pesos, como multa mínima
- 3,519 pesos, como multa máxima.
A ello pueden sumarse otros gastos derivados del traslado del vehículo al corralón, el pago por la estancia del automóvil y los trámites administrativos necesarios para recuperarlo.