Hoy No Circula 8 de julio de 2026: qué autos no pueden salir a la calle en CDMX y Edomex

¿Qué autos no circulan este miércoles?

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula, este miércoles 8 de julio no circulan los siguientes autos:

- Engomado rojo.

- Terminación de placas 3 y 4.

- Holograma de verificación 1 y 2.

Si tu auto cumple con alguno de estos criterios, se recomienda seguir las indicaciones de las autoridades ambientales y evitar posibles multas. Utiliza transporte público, taxis de aplicación o vehículos eléctricos.

El programa Hoy No Circula se mantiene este 8 de julio. (Archivo)

¿Qué autos sí pueden circular?

No todos los autos están sujetos a esta restricción, pues pueden circular con normalidad los autos que cumplan con estos criterios:

- Autos con holograma 0 y 00.

- Autos eléctricos.

- Autos híbridos.

- Autos con holograma de verificación 1 y 2 que no tengan engomado rojo o terminación de placas 7 y 8.

¿Habrá doble Hoy No Circula este 8 de julio?

De acuerdo con autoridades ambientales, por ahora está descartada la activación del Doble Hoy No Circula.

Esta medida extraordinaria se activa únicamente cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declara la Fase 1 de Contingencia Ambiental por altos niveles de contaminación.