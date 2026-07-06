Hoy No Circula 6 de julio de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este lunes

Si este lunes 6 de julio de 2026 tienes pensado salir en automóvil por la Ciudad de México o el Estado de México, conviene revisar antes las restricciones del programa Hoy No Circula para evitar multas, contratiempos o incluso que tu vehículo sea enviado al corralón.

Como ocurre de manera habitual en la Zona Metropolitana del Valle de México, algunos automóviles deberán suspender su circulación durante gran parte de la jornada como parte de las medidas ambientales que buscan disminuir los niveles de contaminación en una de las regiones con mayor concentración vehicular del país.

La restricción estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas y aplicará en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como en los municipios del Estado de México donde opera el programa.