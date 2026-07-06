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CDMX

Hoy No Circula 6 de julio de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este lunes

El programa tiene como objetivo reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que las autoridades recomiendan verificar con anticipación si tu vehículo puede circular ese día.
lun 06 julio 2026 07:37 AM
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De lo contrario, podrías enfrentar multas de hasta 3,519 pesos por incumplir las restricciones del Hoy No Circula. (Foto: Victoria Valtierra/Cuartoscuro)

Si este lunes 6 de julio de 2026 tienes pensado salir en automóvil por la Ciudad de México o el Estado de México, conviene revisar antes las restricciones del programa Hoy No Circula para evitar multas, contratiempos o incluso que tu vehículo sea enviado al corralón.

Como ocurre de manera habitual en la Zona Metropolitana del Valle de México, algunos automóviles deberán suspender su circulación durante gran parte de la jornada como parte de las medidas ambientales que buscan disminuir los niveles de contaminación en una de las regiones con mayor concentración vehicular del país.

La restricción estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas y aplicará en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como en los municipios del Estado de México donde opera el programa.

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¿Qué autos no circulan este lunes?

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula , este lunes deberán permanecer sin circular los vehículos que tengan las siguientes características:

Engomado amarillo.

Terminación de placa 5 o 6.

Holograma 1 o 2.

Si tu automóvil cumple con estos criterios, lo más recomendable es optar por otra forma de transporte para evitar sanciones. Puedes utilizar el transporte público, aplicaciones de viaje compartido, bicicleta o, si cuentas con uno, un vehículo eléctrico.

Hoy No Circula Lunes
Este lunes no podrán circular autos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6, con hologramas 1 y 2. (Comisión Ambiental de la Megalópolis)

¿Qué vehículos sí pueden circular?

No todos los automóviles están sujetos a la restricción.

Este lunes podrán transitar con normalidad:

-Vehículos con holograma 0 y 00.

-Autos eléctricos.

-Vehículos híbridos.

-Unidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado amarillo ni placas terminadas en 5 o 6.

En otras palabras, si tu vehículo no coincide con las características restringidas para este lunes, podrás circular dentro del horario habitual sin inconvenientes.

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¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Por ahora, las autoridades ambientales no han activado el Doble Hoy No Circula.

Esta medida extraordinaria únicamente entra en vigor cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis declara una contingencia ambiental debido a altos niveles de contaminación.

En caso de que se emita una contingencia, las restricciones adicionales comenzarían a aplicarse al día siguiente, no de manera inmediata, por lo que es importante mantenerse atento a los avisos oficiales.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

Además de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, el programa opera en los siguientes municipios mexiquenses de la Zona Metropolitana del Valle de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

A esta cobertura se sumaron, desde el 1 de julio de 2025, dos municipios más:

-Toluca

-Santiago Tianguistenco

En ambos casos, las restricciones aplican de lunes a sábado para los vehículos con holograma 1 y 2. Además, las multas por incumplir la medida comenzaron a aplicarse oficialmente a partir del 1 de enero de 2026.

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¿De cuánto es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

No respetar las restricciones puede representar un gasto considerable.

Con el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para 2026, las sanciones económicas van de:

2,346 pesos, como multa mínima.

3,519 pesos, como multa máxima.

A ello pueden sumarse otros gastos derivados del traslado del vehículo al corralón, el pago por la estancia del automóvil y los trámites administrativos necesarios para recuperarlo.

Recomendaciones antes de salir

Si planeas utilizar tu automóvil este lunes, las autoridades recomiendan tomar algunas precauciones para evitar sanciones y contratiempos:

Consultar el calendario oficial del Hoy No Circula.

Revisar diariamente los reportes de calidad del aire.

Mantenerse atento a la posible activación de una contingencia ambiental.

Además de evitar multas, respetar el programa contribuye a reducir las emisiones contaminantes y ayuda a mejorar la calidad del aire para los millones de personas que diariamente se desplazan por la Ciudad de México y el Estado de México.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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