Miles de aficionados llegan a Reforma para ver a México entre lluvia, filtros de seguridad y ley seca

Miles de aficionados comienzan a tomar sus lugares para ver el partido entre México e Inglaterra. (Shelma Navarrete )

Bebidas alcohólicas son el principal objeto prohibido que buscan las autoridades. Al ser detectadas, elementos de la Policía proceden a decomisarlas. Si son llevadas en termos o botellas reutilizables, la persona debe tirar el líquido para poder pasar.

Sin embargo, antes del filtro algunos asistentes buscan formas de burlar la prohibición, una de ella al vaciar la bebida alcohólica en bolsas para después esconderla entre su ropa.

También se prohíbe el paso con envases de vidrio, palos de madera, aerosoles y espumas.

Aunque algunos aficionados se retiraron ante la lluvia, varios decidieron permacer en el Ángel de la Independencia y juegan "¡quiere volar, quiere volar!", en espera del partido de México contra Inglaterra.



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A la par se pide a repartidores en motocicleta abrir los paquetes para permitirles el paso y no se deja ingresar a vendedores con triciclos o carros de supermercado, ni aquellos que ofrecen alimentos preparados con gas, agua o aceite caliente, como elotes, tamales, papas fritas, entre otros.

En Amberes y Río Danubio, a cada lado del Ángel de la Independencia, se instaló un Puesto de Mando Médico para atender emergencias, luego de que en el partido anterior de México contra Ecuador, que se disputó el 30 de junio pasado, alrededor de 1.4 millones de personas salieron a celebrar la victoria de la selección mexicana en las calles y se registró la muerte de cuatro personas en Paseo de la Reforma: tres a causa de aplastamiento y una que se atribuye a sofocación por vómito.

En el Centro Histórico, desde los altavoces del C5 -usados para emitir la Alerta Sísmica durante temblores y simulacros- desde las 14:30 horas se advierte a las y los aficionados que el FIFA Fan Fest en el Zócalo llegó al límite de su capacidad, por lo que se les pide acudir a las pantallas de Paseo de la Reforma, Avenida Juárez o el Monumento a la Revolución.