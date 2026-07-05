Miles de aficionados llegan a Reforma para ver a México entre lluvia, filtros de seguridad y ley seca
“¡Bolsas y mochilas abiertas para agilizar el paso, por favor!”, gritan una y otra vez funcionarios del gobierno capitalino a los miles de aficionados que intentan entrar a Reforma para ver a la selección mexicana.
Un filtro de seguridad sobre Paseo de la Reforma, a la altura de Río Rhin, es aplicado a las y los miles de aficionados que se reúnen alrededor del Ángel de la Independencia para ver el partido de México contra Inglaterra, el cual definirá qué equipo pasa a Cuartos de Final en el Mundial de Futbol.
“¡Bolsas y mochilas abiertas para agilizar el paso, por favor!”, gritan una y otra vez funcionarios del gobierno capitalino, quienes junto a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CiudaddeMéxico (SSC CDMX) realizan la inspección de paquetes grandes que llevan las y los asistentes.
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Bebidas alcohólicas son el principal objeto prohibido que buscan las autoridades. Al ser detectadas, elementos de la Policía proceden a decomisarlas. Si son llevadas en termos o botellas reutilizables, la persona debe tirar el líquido para poder pasar.
Sin embargo, antes del filtro algunos asistentes buscan formas de burlar la prohibición, una de ella al vaciar la bebida alcohólica en bolsas para después esconderla entre su ropa.
También se prohíbe el paso con envases de vidrio, palos de madera, aerosoles y espumas.
Aunque algunos aficionados se retiraron ante la lluvia, varios decidieron permacer en el Ángel de la Independencia y juegan "¡quiere volar, quiere volar!", en espera del partido de México contra Inglaterra.
A la par se pide a repartidores en motocicleta abrir los paquetes para permitirles el paso y no se deja ingresar a vendedores con triciclos o carros de supermercado, ni aquellos que ofrecen alimentos preparados con gas, agua o aceite caliente, como elotes, tamales, papas fritas, entre otros.
En Amberes y Río Danubio, a cada lado del Ángel de la Independencia, se instaló un Puesto de Mando Médico para atender emergencias, luego de que en el partido anterior de México contra Ecuador, que se disputó el 30 de junio pasado, alrededor de 1.4 millones de personas salieron a celebrar la victoria de la selección mexicana en las calles y se registró la muerte de cuatro personas en Paseo de la Reforma: tres a causa de aplastamiento y una que se atribuye a sofocación por vómito.
En el Centro Histórico, desde los altavoces del C5 -usados para emitir la Alerta Sísmica durante temblores y simulacros- desde las 14:30 horas se advierte a las y los aficionados que el FIFA Fan Fest en el Zócalo llegó al límite de su capacidad, por lo que se les pide acudir a las pantallas de Paseo de la Reforma, Avenida Juárez o el Monumento a la Revolución.
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El Gobierno de la Ciudad de México activó un operativo especial de seguridad, movilidad y protección civil en Paseo de la Reforma, el Zócalo y otros puntos donde se prevén concentraciones masivas.
Desde la mañana comenzaron las restricciones a la circulación en Reforma. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el cierre se aplica desde la Puerta de los Leones hasta avenida Hidalgo, además de diversas calles cercanas al Ángel de la Independencia, donde personal de seguridad colocó vallas y habilitó accesos controlados.
El dispositivo reúne a más de 6,000 policías capitalinos, cifra superior a la utilizada durante encuentros anteriores del torneo. La vigilancia también cuenta con el respaldo de alrededor de 400 elementos de la Guardia Nacional, cuya participación incluye labores de inteligencia y apoyo en materia de seguridad.
Las autoridades concentran la mayor parte del operativo alrededor del Ángel de la Independencia, aunque la cobertura se extiende desde la Fuente de la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución. La intención es evitar que los asistentes permanezcan en un solo punto y reducir el riesgo de aglomeraciones.