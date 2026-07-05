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CDMX

#Crónica | Mexicanos imponen la fiesta y los cánticos en bar británico en CDMX

Entre cerveza, "Cielito Lindo" y banderas tricolores, los mexicanos se adueñaron del ambiente en un pub británico desde antes del duelo en contra de Inglaterra.
dom 05 julio 2026 07:06 PM
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Aunque The Duke of Lisbon es un bar donde habitualmente se reúnen británicos, esta tarde los mexicanos se adueñan del ambiente con sus cánticos. (Yared de la Rosa)

A dos kilómetros del Ángel de la Independencia, donde miles de mexicanos ya llenna Paseo de la Reforma para ver el partido entre México e Inglaterra, no más de 50 ingleses se reúnen en un bar para apoyar a su selección.

Aunque The Duke of Lisbon es un bar donde habitualmente se reúnen británicos, esta tarde los mexicanos se adueñan del ambiente con sus cánticos. Entre ellos también sobresalen algunos ecuatorianos que permanecen en el país tras el partido entre México y Ecuador.

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Es el caso de Edduard, quien lleva más de una semana en México. Llegó para acompañar a la selección ecuatoriana, pero después de la derrota de su equipo por 2-1 frente a México, decidió apoyar a Inglaterra.

“Hoy estamos apoyando a Inglaterra, porque eliminó a Ecuador, vamos con el rival de México”, dijo Edduard, quien asegura estar sorprendido por la fiesta que arman los mexicanos para ver el futbol, pues antes de llegar al bar acudió a Reforma.

Entre los cánticos de “Inglaterra va a probar el chile nacional” y las estrofas de Cielito Lindo, los mexicanos reciben a los ingleses, quienes llegan convencidos de que el marcador les favorecerá.

“Tres uno, tres uno”, gritaba un inglés al entrar al bar acompañado de amigos y familiares, mientras varios mexicanos ingresaban envueltos en la bandera nacional.

Otros prefieren ser más cautelosos. Joshua, un inglés que vive en México desde hace tres meses, se reunió con sus amigos en este bar para seguir el encuentro. Aunque asegura que le gusta vivir en el país, esta noche apoya a su selección.

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“Me encanta México. Mi lugar preferido es la Ciudad de México, el mejor clima, su gente y comida”, señala. Si Inglaterra consigue la victoria, adelanta, la celebrarán en la casa de un amigo.

Aunque el bar se encuentra a varios kilómetros de Paseo de la Reforma, los mexicanos no dejan pasar la oportunidad de corear “quiere volar, quiere volar”, en referencia a las personas que se avientan sobre la multitud durante los festejos.

Alejandro Hernández, gerente de The Duke of Lisbon, espera que la rivalidad se quede únicamente en los cánticos. Y así ocurre. Después de entonar Cielito Lindo, mexicanos e ingleses se abrazan mientras esperan el silbatazo inicial.

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El encuentro también revive un antecedente histórico. Han pasado 41 años desde la última vez que México e Inglaterra se enfrentaron en el entonces Estadio Azteca, hoy Estadio Ciudad de México. Fue en 1985, cuando la selección mexicana se impuso por 1-0.

En el corazón de la colonia Juárez, el pub recrea la atmósfera de los clásicos bares británicos, con libreros llenos de enciclopedias, madera oscura y luz cálida. Sin embargo, este sábado el lugar se pinta de verde, blanco y rojo. Cerca de un centenar de personas llenan el establecimiento, obligando al personal a retirar mesas y sillas para abrir espacio a más aficionados. Al final, incluso en un bar británico, la fiesta termina hablando con acento mexicano.

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