Crónica | Mexicanos imponen la fiesta y los cánticos en bar británico en CDMX

Es el caso de Edduard, quien lleva más de una semana en México. Llegó para acompañar a la selección ecuatoriana, pero después de la derrota de su equipo por 2-1 frente a México, decidió apoyar a Inglaterra.

“Hoy estamos apoyando a Inglaterra, porque eliminó a Ecuador, vamos con el rival de México”, dijo Edduard, quien asegura estar sorprendido por la fiesta que arman los mexicanos para ver el futbol, pues antes de llegar al bar acudió a Reforma.

El Mundial también deja historias fuera de la cancha.



Edduard, un aficionado ecuatoriano, ahora apoyará a Inglaterra después de que México eliminó a Ecuador del Mundial 2026. pic.twitter.com/1xO7sekymW — Expansión (@ExpansionMx) July 6, 2026

Entre los cánticos de “Inglaterra va a probar el chile nacional” y las estrofas de Cielito Lindo, los mexicanos reciben a los ingleses, quienes llegan convencidos de que el marcador les favorecerá.

“Tres uno, tres uno”, gritaba un inglés al entrar al bar acompañado de amigos y familiares, mientras varios mexicanos ingresaban envueltos en la bandera nacional.

Otros prefieren ser más cautelosos. Joshua, un inglés que vive en México desde hace tres meses, se reunió con sus amigos en este bar para seguir el encuentro. Aunque asegura que le gusta vivir en el país, esta noche apoya a su selección.

