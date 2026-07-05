“Sientes la afición, pero estamos encargados de la seguridad de los ciudadanos”: los policías del Mundial en CDMX

Con un saldo de 1.4 millones de personas celebrando en las calles de la capital y cuatro personas muertas durante los festejos tras la victoria de México frente a Ecuador el 30 de junio, 15,000 elementos deberán superar la prueba del próximo encuentro entre la selección tricolor contra Inglaterra el 5 de julio.

María está asignada –junto a 7,500 mujeres y hombres policías– a vigilar el interior y exterior del Coloso de Santa Úrsula, el cual tiene capacidad para recibir a alrededor de 87,000 aficionados en cada partido.

Su tarea es vigilar las gradas, donde observa al público para intervenir en caso de algún problema o situación de riesgo –como empujones o peleas entre hinchas– así como ayudar a que fluya tanto la entrada como la salida de las y los asistentes.

María de Jesús López y Karla Jaimes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana asignadas a la seguridad en las gradas del Estadio CDMX para los partidos del Mundial de Futbol en la Ciudad de México. (Foto: Shelma Navarrete / Expansión Política)

Con la espalda hacia la cancha y la mirada hacia las porras, también trabaja la oficial Karla Jaimes.

Aunque desde la sección de gradas donde se ubica cada asiento para un partido de la Copa Mundial cuesta alrededor de 60,000 pesos, la joven policía no ha visto a ninguno de los jugadores de Sudáfrica, Corea del Sur, Ecuador y República Checa ni a los de la propia Selección Mexicana manipular el balón.

“Tenemos que estar a la vista de todo, tienes que voltear de un lado, voltear del otro para prácticamente evitar algún incidente.