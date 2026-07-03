Las actividades en alcaldías para ver el México vs Inglaterra: pantallas, eventos y horarios

El partido de la selección de México vs. la de Inglaterra crea expectación debido a que el ganador avanzará la siguiente ronda de cuartos de final del Mundial de Futbol, por lo que los aficionados quieren vivir esta fiesta futbolística de cerca, para ello las alcaldías tienen prevista la instalación de pantallas en algunos lugares emblemáticos de cada demarcación para que los ciudadanos acudan.

Lo anterior, es una opción para que haya menos concentración de gente en avenida Reforma y las inmediaciones del Ángel de la Independencia y que no haya más muertes como las de los recientes festejos por el triunfo 2-0 sobre Ecuador el pasado 30 de junio.

