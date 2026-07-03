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CDMX

Las actividades en alcaldías para ver el México vs Inglaterra: pantallas, eventos y horarios

Habrá pantallas distribuidas en la mayoría de las alcaldías, con el objetivo de que las familias puedan acudir a esta fiesta mundialista en la que México es anfitrión.
vie 03 julio 2026 05:12 PM
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En algunas alcaldías se colocaron pantallas para ver jugar a la selección mexicana en su participación en el Mundial de Futbol 2026. (Foto: Facebook GAM)

El partido de la selección de México vs. la de Inglaterra crea expectación debido a que el ganador avanzará la siguiente ronda de cuartos de final del Mundial de Futbol, por lo que los aficionados quieren vivir esta fiesta futbolística de cerca, para ello las alcaldías tienen prevista la instalación de pantallas en algunos lugares emblemáticos de cada demarcación para que los ciudadanos acudan.

Lo anterior, es una opción para que haya menos concentración de gente en avenida Reforma y las inmediaciones del Ángel de la Independencia y que no haya más muertes como las de los recientes festejos por el triunfo 2-0 sobre Ecuador el pasado 30 de junio.

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Pantallas en alcaldías

Azcapotzalco: Parque Tezozómoc

Álvaro Obregón: Parque La Bombilla

Benito Juárez: Parque Las Américas

Coyoacán: Parque de la Consolación

Cuajimalpa: Deportivo San Mateo Tlaltenango

Gustavo A. Madero: Campos Revolución y Deportivo Hermanos Galeana

Iztacalco: Utopía Mixiuhca

Iztapalapa: Utopía Meyehualco y Central de Abasto

La Magdalena Contreras: Unidad Independencia

Miguel Hidalgo: Bajo Puente Tacuba

Tlahuac: Bosque de Tláhuac

Tlalpan: Deportivo Vivanco

Venustiano Carranza: Utopía Eduardo Molina

Xochimilco: Deportivo Xochimilco

Eventos

La alcaldía Benito Juárez instalará un Fan Fest en la explanada principal de la demarcación para que vecinas, vecinos y público en general puedan disfrutar del encuentro en un ambiente familiar, ordenado y seguro.

“Este domingo juega México y queremos que sea una gran fiesta, invito a toda la gente a que vengan a Benito Juárez, desde temprano tendremos eventos para que tú y tu familia disfruten en grande.

Quiero recordarles que ante todo, aquí privilegiamos el orden y la seguridad, nuestro equipo de Blindar BJ360° y Protección Civil estarán al pendiente. Apoyemos a nuestra selección, pero hagámoslo con responsabilidad y respeto para todas y todos”, expresó el alcalde, Luis Mendoza.

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Desde las 09:00 horas comenzarán las actividades, habrá grupos musicales, mariachis y DJ para alegrar a chicos y grandes previo al partido. La dirección de la alcaldía es Municipio Libre esquina con División del Norte, colonia Santa Cruz Atoyac.

Al tratarse de un evento masivo al que acudirán familias enteras en la explanada se colocarán puntos de revisión para verificar que no se introduzcan bebidas alcohólicas u objetos que representen algún peligro para las personas.

La alcaldía informó en un comunicado que para garantizar que todo se desarrolle de forma correcta, elementos de Blindar BJ360° reforzarán su presencia en las zonas aledañas, mientras que el personal de Protección Civil instalará un puesto de mando, se contará con paramédicos y ambulancias para atender cualquier contingencia que pueda presentarse con los asistentes.

GAM

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Hasta la publicación de esta nota no está confirmado si cambia de las 18:00 a las 12:00 horas el partido entre la selección de México vs. Inglaterra.

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El Gobierno de la CDMX informó que para se desplegarán 40,000 servidores públicos, de los cuales más de 17,000 serán elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y otros 24,000 corresponderán a personal de Protección Civil, Bomberos, Salud, Participación Ciudadana, Cultura, Bienestar y distintas dependencias capitalinas.

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