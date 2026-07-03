Hoy No Circula sabatino 4 de julio: autos que no circulan el primer sábado del mes

Aunque muchas personas aprovechan el sábado para realizar actividades de esparcimiento con familiares o amigos, es importante tomar previsiones, pues hay que recordar que el programa Hoy No Circula Sabatino se mantiene vigente.
Este programa se mantiene vigente de 7:00 a 22:00 horas, y más allá de tratarse de un programa de restricciones vehiculares, tiene la finalidad de reducir la contaminación en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México, y así mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.
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Autos que no pueden circular este sábado 4 de julio en CDMX y Estado de México
De acuerdo con el calendario oficial, este sábado 4 de julio la restricción es para los siguientes autos:
- Autos con holograma 1 y terminación de placas impar (1, 3, 5, 7 y 9). - Autos con holograma 2, sin importar la terminación de placas. - Vehículos con placas foráneas, sin importar holograma o último número de placas.
Autos que sí pueden circular este 4 de julio
Por otra parte, estos son los vehículos que pueden circular sin ningún problema durante este sábado 4 de julio.
- Autos con holograma 0 y 00. - Autos eléctricos e híbridos, exentos como incentivo al uso de tecnologías limpias. - Autos con holograma 1 y terminación de placas en número par (0, 2, 4, 6, 8).
¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado 4 de julio?
No habrá aplicación del Doble Hoy No Circula este 4 de julio, ya que esta medida solo se activa cuando se declara la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental por mala calidad del aire.
Para este sábado, no se tiene prevista su aplicación, por lo que se mantiene el esquema habitual.
Estas sanciones se aplican a quienes circulen en horario restringido sin cumplir con las excepciones del programa.
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¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?
El esquema se organiza de la siguiente forma:
- Holograma 2: no circula ningún sábado del mes. - Holograma 1: depende del número final de la placa (Terminación par descansan el primer y tercer sábado del mes, terminación impar descansan segundo y cuarto sábado del mes). - Quinto sábado del mes: restricciones únicamente para autos con holograma 2 y placas foráneas.
Antes de salir
Se recomienda revisar el programa y la terminación de placas, ya que esto puede ser la diferencia entre un día tranquilo y una multa inesperado.
Además, cumplir con esta medida puede contribuir a mejorar la calidad del aire en el Valle de México.