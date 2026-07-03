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CDMX

Hoy No Circula sabatino 4 de julio: autos que no circulan el primer sábado del mes

Evita sanciones, conoce si tu auto puede circular durante este sábado 4 de julio
vie 03 julio 2026 07:06 PM
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Socavón Calzada Zaragoza
El programa Hoy No Circula Sabatino tiene como finalidad reducir las emisiones contaminantes en el Valle de México. (Rogelio Morales Ponce)

Aunque muchas personas aprovechan el sábado para realizar actividades de esparcimiento con familiares o amigos, es importante tomar previsiones, pues hay que recordar que el programa Hoy No Circula Sabatino se mantiene vigente.

Este programa se mantiene vigente de 7:00 a 22:00 horas, y más allá de tratarse de un programa de restricciones vehiculares, tiene la finalidad de reducir la contaminación en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México, y así mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

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Autos que no pueden circular este sábado 4 de julio en CDMX y Estado de México

De acuerdo con el calendario oficial, este sábado 4 de julio la restricción es para los siguientes autos:

- Autos con holograma 1 y terminación de placas impar (1, 3, 5, 7 y 9).
- Autos con holograma 2, sin importar la terminación de placas.
- Vehículos con placas foráneas, sin importar holograma o último número de placas.

Autos que sí pueden circular este 4 de julio

Por otra parte, estos son los vehículos que pueden circular sin ningún problema durante este sábado 4 de julio.

- Autos con holograma 0 y 00.
- Autos eléctricos e híbridos, exentos como incentivo al uso de tecnologías limpias.
- Autos con holograma 1 y terminación de placas en número par (0, 2, 4, 6, 8).

¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado 4 de julio?

No habrá aplicación del Doble Hoy No Circula este 4 de julio, ya que esta medida solo se activa cuando se declara la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental por mala calidad del aire.

Para este sábado, no se tiene prevista su aplicación, por lo que se mantiene el esquema habitual.

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MG llama a revisión 6,000 vehículos MG3 por fallas en asiento del conductor Se detectaron posibles afectaciones en unidades modelo 2024, 2025 y 2026 de dicho fabricante.

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¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa es obligatorio en toda la zona metropolitana, es decir, las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Estado de México.

Estos son los municipios mexiquenses en los que se aplica este programa:

- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chimalhuacán
- Chicoloapan
- Ecatepec
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
-Tlalnepantla
- Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, este programa también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, donde la restricción opera de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2.

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El programa Hoy No Circula se mantiene este sábado 4 de julio. (YURI CORTEZ/AFP)

¿Cuánto cuesta no respetar el Hoy No Circula?

Ignorar la aplicación de este programa puede representar un severo golpe para el bolsillo de las personas.

Estas son las multas equivalentes, de acuerdo con la Unidad de Medida y Actualización (UMA):

- Mínima (20 UMAs): 2,346 pesos
- Máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Estas sanciones se aplican a quienes circulen en horario restringido sin cumplir con las excepciones del programa.

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¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

El esquema se organiza de la siguiente forma:

- Holograma 2: no circula ningún sábado del mes.
- Holograma 1: depende del número final de la placa (Terminación par descansan el primer y tercer sábado del mes, terminación impar descansan segundo y cuarto sábado del mes).
- Quinto sábado del mes: restricciones únicamente para autos con holograma 2 y placas foráneas.

Hoy No Circula Sabatino: segundo y cuarto sábado
El Hoy No Circula Sabatino limita la circulación de vehículos, dependiendo del holograma y la placa (Came)

Antes de salir

Se recomienda revisar el programa y la terminación de placas, ya que esto puede ser la diferencia entre un día tranquilo y una multa inesperado.

Además, cumplir con esta medida puede contribuir a mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

Tags

automotriz, autos, autos eléctricos Ciudad de México automóviles, movilidad

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