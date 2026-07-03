Hoy No Circula sabatino 4 de julio: autos que no circulan el primer sábado del mes

Autos que no pueden circular este sábado 4 de julio en CDMX y Estado de México

De acuerdo con el calendario oficial, este sábado 4 de julio la restricción es para los siguientes autos:

- Autos con holograma 1 y terminación de placas impar (1, 3, 5, 7 y 9).

- Autos con holograma 2, sin importar la terminación de placas.

- Vehículos con placas foráneas, sin importar holograma o último número de placas.

Autos que sí pueden circular este 4 de julio

Por otra parte, estos son los vehículos que pueden circular sin ningún problema durante este sábado 4 de julio.

- Autos con holograma 0 y 00.

- Autos eléctricos e híbridos, exentos como incentivo al uso de tecnologías limpias.

- Autos con holograma 1 y terminación de placas en número par (0, 2, 4, 6, 8).

¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado 4 de julio?

No habrá aplicación del Doble Hoy No Circula este 4 de julio, ya que esta medida solo se activa cuando se declara la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental por mala calidad del aire.

Para este sábado, no se tiene prevista su aplicación, por lo que se mantiene el esquema habitual.