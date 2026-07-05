México vs. Inglaterra: el pronóstico de lluvia que podría retrasar el partido

El clima podría convertirse nuevamente en un problema para el partido que enfrentará México contra Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias fuertes, descargas eléctricas e incluso posible caída de granizo para este domingo 5 de julio en la Ciudad de México.
Aunque la lluvia por sí sola no obliga a detener un encuentro, la presencia de tormentas eléctricas sí puede provocar retrasos o suspensiones temporales, como ya ocurrió en el partido entre México y Ecuador.
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A continuación te explicamos qué establece la FIFA cuando el clima pone en riesgo a jugadores y aficionados, y cuáles han sido los partidos del Mundial que ya se han visto afectados por las condiciones meteorológicas.
¿Cuál será el clima en el partido México vs. Inglaterra?
De acuerdo con el pronóstico del SMN, este domingo la Ciudad de México registrará un ambiente fresco durante la mañana con cielo parcialmente nublado, pero las condiciones cambiarán conforme avance el día.
Para la tarde se espera cielo completamente cubierto, chubascos con lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora y posible caída de granizo, tanto en la capital como en municipios del Estado de México. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 15 grados como mínima y 24 a 26 grados como máxima.
Estas condiciones coinciden con el horario previsto para el encuentro entre México e Inglaterra, por lo que el clima vuelve a convertirse en un factor a seguir de cerca.
Durante los cuatro partidos que ha disputado el Tri en el Mundial 2026, la lluvia ha estado presente en distintos momentos y el antecedente más reciente ocurrió frente a Ecuador, cuando una tormenta eléctrica obligó a retrasar el inicio del encuentro una hora.
El problema no es únicamente la lluvia, sino la posibilidad de actividad eléctrica cerca del estadio. Mientras una lluvia puede permitir que el partido continúe, la presencia de rayos representa un riesgo para futbolistas, árbitros, trabajadores y aficionados, motivo por el cual la FIFA cuenta con un protocolo específico para estos casos.
¿Qué dice la FIFA? La lluvia no detiene un partido, pero los rayos sí
Contrario a lo que muchos aficionados creen, la lluvia intensa no provoca automáticamente la suspensión de un partido. Mientras el balón pueda rodar y el terreno de juego no represente un riesgo, el árbitro central puede indicar que el encuentro continúe con normalidad.
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Durante el Mundial 2026, la FIFA, en conjunto de Protección Civil, ha aplicado el protocolo de seguridad utilizado en Estados Unidos, México y Canadá para eventos deportivos al aire libre.
Si se detectan rayos dentro del radio de seguridad establecido alrededor del inmueble, el árbitro debe detener el partido o retrasar su inicio y ordenar que jugadores, cuerpo técnico, personal operativo y aficionados permanezcan bajo resguardo.
La reanudación únicamente puede autorizarse después de 30 minutos consecutivos sin que se registre un nuevo rayo. Si durante ese periodo vuelve a presentarse actividad eléctrica, el conteo comienza nuevamente desde cero.
Este procedimiento ya fue aplicado durante el México-Ecuador, cuando una tormenta eléctrica obligó a retrasar el silbatazo inicial.
¿Qué partidos fueron afectados por las tormentas eléctricas?
En esta edición del Mundial, durante la fase de grupos, en el estadio de Filadelfia, Estados Unidos el duelo entre Francia e Irak, tuvo que ser interrumpido temporalmente por actividad eléctrica.
Días después, en el Estadio Azteca, el partido entre México y Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final, se retrasó aproximadamente una hora debido a una tormenta eléctrica registrada.
Ante el pronóstico para este domingo, las autoridades mantienen un monitoreo permanente sobre las condiciones meteorológicas en la Ciudad de México. Si las tormentas eléctricas llegan al Estadio Azteca antes o durante el México-Inglaterra, el partido podría sufrir un nuevo retraso, aunque la lluvia por sí sola no impediría que continúe.
Los aficionados que asistirán al inmueble o a las pantallas instaladas en Paseo de la Reforma deberán mantenerse atentos a los avisos oficiales y considerar que cualquier ajuste dependerá exclusivamente de la evolución del clima y de las decisiones de la FIFA.
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¿A qué hora será el partido?
El partido esta programado para iniciar a las 18:00 y tendrá lugar en el Estadio Azteca y se podrá ver a través del Canal 5, de Televisa, y Azteca 7, de TV Azteca, por lo que podrá verse sin costo en todo el país. En el caso de streaming se podrá ver a través de Vix.