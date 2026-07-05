México vs. Inglaterra: el pronóstico de lluvia que podría retrasar el partido

A continuación te explicamos qué establece la FIFA cuando el clima pone en riesgo a jugadores y aficionados, y cuáles han sido los partidos del Mundial que ya se han visto afectados por las condiciones meteorológicas.

¿Cuál será el clima en el partido México vs. Inglaterra?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, este domingo la Ciudad de México registrará un ambiente fresco durante la mañana con cielo parcialmente nublado, pero las condiciones cambiarán conforme avance el día.

Para la tarde se espera cielo completamente cubierto, chubascos con lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora y posible caída de granizo, tanto en la capital como en municipios del Estado de México. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 15 grados como mínima y 24 a 26 grados como máxima.

Estas condiciones coinciden con el horario previsto para el encuentro entre México e Inglaterra, por lo que el clima vuelve a convertirse en un factor a seguir de cerca.

Durante los cuatro partidos que ha disputado el Tri en el Mundial 2026, la lluvia ha estado presente en distintos momentos y el antecedente más reciente ocurrió frente a Ecuador, cuando una tormenta eléctrica obligó a retrasar el inicio del encuentro una hora.

El problema no es únicamente la lluvia, sino la posibilidad de actividad eléctrica cerca del estadio. Mientras una lluvia puede permitir que el partido continúe, la presencia de rayos representa un riesgo para futbolistas, árbitros, trabajadores y aficionados, motivo por el cual la FIFA cuenta con un protocolo específico para estos casos.

¿Qué dice la FIFA? La lluvia no detiene un partido, pero los rayos sí

Contrario a lo que muchos aficionados creen, la lluvia intensa no provoca automáticamente la suspensión de un partido. Mientras el balón pueda rodar y el terreno de juego no represente un riesgo, el árbitro central puede indicar que el encuentro continúe con normalidad.