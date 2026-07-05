La CDMX activa operativo especial en Reforma y Centro por partido México vs Inglaterra

Asimismo, el operativo contará con dos puestos médicos avanzados y un área de atención inmediata para responder a emergencias.
Las autoridades advirtieron que algunas estaciones del Metro y Metrobús cercanas al Ángel pueden suspender el servicio de forma temporal si la afluencia de personas aumenta por encima de lo previsto.
Las autoridades recomiendan evitar la zona de Reforma y utilizar vías alternas. Para los traslados hacia el norte sugirió Circuito Interior y Eje 2 Norte; hacia el sur, Viaducto Miguel Alemán y Eje 4 Sur; al oriente, Congreso de la Unión y Eje 1 Oriente; mientras que para el poniente propuso Periférico y Calzada Legaria.
La Coordinación Nacional de Protección Civil también emitió una serie de recomendaciones para quienes acudirán al Estadio Ciudad de México o a los puntos de reunión instalados en la capital.
-Llegar con tiempo suficiente para superar los filtros de seguridad.
-Identificar salidas de emergencia y módulos médicos.
-Acordar puntos de encuentro con familiares o acompañantes en caso de separación.
-Evitar empujones, respetar los espacios destinados al tránsito peatonal y abstenerse de subir a monumentos, vallas, pantallas o cualquier estructura urbana.
-En el caso de menores de edad y personas adultas mayores, recomendó mantener vigilancia permanente para reducir el riesgo de extravíos.
-Moderar el consumo de alcohol, prescindir del uso de pirotecnia y optar por el transporte público o un conductor designado al concluir el encuentro.
El Sistema Meteorológico anticipa lluvias fuertes para la tarde y noche, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo, por lo que solicitaron a la población tomar previsiones antes de acudir a las zonas de concentración.