La CDMX activa operativo especial en Reforma y Centro por partido México vs Inglaterra

El dispositivo reúne a más de 6,000 policías capitalinos, cifra superior a la utilizada durante encuentros anteriores del torneo. La vigilancia también cuenta con el respaldo de alrededor de 400 elementos de la Guardia Nacional, cuya participación incluye labores de inteligencia y apoyo en materia de seguridad.

Las autoridades concentran la mayor parte del operativo alrededor del Ángel de la Independencia, aunque la cobertura se extiende desde la Fuente de la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución. La intención es evitar que los asistentes permanezcan en un solo punto y reducir el riesgo de aglomeraciones.

Para lograrlo, el Gobierno capitalino distribuyó 37 pantallas en distintos espacios de Paseo de la Reforma y el Centro Histórico. La transmisión del encuentro podrá seguirse en sitios como la Estela de Luz, la Glorieta del Ahuehuete, el Monumento a la Revolución, la Glorieta de las Mujeres que Luchan, la Torre del Caballito y Bellas Artes, además del Ángel de la Independencia.

El acceso a la glorieta del Ángel permanecerá sujeto a un límite de capacidad. Una vez alcanzado el aforo estimado de 25,000 personas, las autoridades impedirán el ingreso de más asistentes y orientarán a la afición hacia otras zonas habilitadas para observar el partido.

La estrategia de seguridad incorpora monitoreo permanente mediante cámaras de videovigilancia, drones y puestos de observación instalados en edificios cercanos a Reforma: se busca identificar de manera anticipada riñas, concentraciones excesivas, personas sobre monumentos o cualquier otra situación que represente un riesgo para la población.