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La CDMX activa operativo especial en Reforma y Centro por partido México vs Inglaterra

La Ciudad de México activó un operativo especial con más de 6,000 policías, cierres viales y pantallas por el partido México vs Inglaterra, que se jugará este domingo en el Estadio Azteca.
dom 05 julio 2026 12:36 PM
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La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el cierre se aplica desde la Puerta de los Leones hasta avenida Hidalgo, además de diversas calles cercanas al Ángel de la Independencia, donde personal de seguridad colocó vallas y habilitó accesos controlados. (SSC CDMX)

Miles de aficionados se preparan para seguir este domingo el partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, por lo que el Gobierno de la Ciudad de México activó un operativo especial de seguridad, movilidad y protección civil en Paseo de la Reforma, el Zócalo y otros puntos donde se prevén concentraciones masivas.

Desde la mañana comenzaron las restricciones a la circulación en Reforma. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el cierre se aplica desde la Puerta de los Leones hasta avenida Hidalgo, además de diversas calles cercanas al Ángel de la Independencia, donde personal de seguridad colocó vallas y habilitó accesos controlados.

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El dispositivo reúne a más de 6,000 policías capitalinos, cifra superior a la utilizada durante encuentros anteriores del torneo. La vigilancia también cuenta con el respaldo de alrededor de 400 elementos de la Guardia Nacional, cuya participación incluye labores de inteligencia y apoyo en materia de seguridad.

Las autoridades concentran la mayor parte del operativo alrededor del Ángel de la Independencia, aunque la cobertura se extiende desde la Fuente de la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución. La intención es evitar que los asistentes permanezcan en un solo punto y reducir el riesgo de aglomeraciones.

Para lograrlo, el Gobierno capitalino distribuyó 37 pantallas en distintos espacios de Paseo de la Reforma y el Centro Histórico. La transmisión del encuentro podrá seguirse en sitios como la Estela de Luz, la Glorieta del Ahuehuete, el Monumento a la Revolución, la Glorieta de las Mujeres que Luchan, la Torre del Caballito y Bellas Artes, además del Ángel de la Independencia.

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El acceso a la glorieta del Ángel permanecerá sujeto a un límite de capacidad. Una vez alcanzado el aforo estimado de 25,000 personas, las autoridades impedirán el ingreso de más asistentes y orientarán a la afición hacia otras zonas habilitadas para observar el partido.

La estrategia de seguridad incorpora monitoreo permanente mediante cámaras de videovigilancia, drones y puestos de observación instalados en edificios cercanos a Reforma: se busca identificar de manera anticipada riñas, concentraciones excesivas, personas sobre monumentos o cualquier otra situación que represente un riesgo para la población.

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Asimismo, el operativo contará con dos puestos médicos avanzados y un área de atención inmediata para responder a emergencias.

Las autoridades advirtieron que algunas estaciones del Metro y Metrobús cercanas al Ángel pueden suspender el servicio de forma temporal si la afluencia de personas aumenta por encima de lo previsto.

Las autoridades recomiendan evitar la zona de Reforma y utilizar vías alternas. Para los traslados hacia el norte sugirió Circuito Interior y Eje 2 Norte; hacia el sur, Viaducto Miguel Alemán y Eje 4 Sur; al oriente, Congreso de la Unión y Eje 1 Oriente; mientras que para el poniente propuso Periférico y Calzada Legaria.

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La Coordinación Nacional de Protección Civil también emitió una serie de recomendaciones para quienes acudirán al Estadio Ciudad de México o a los puntos de reunión instalados en la capital.

-Llegar con tiempo suficiente para superar los filtros de seguridad.

-Identificar salidas de emergencia y módulos médicos.

-Acordar puntos de encuentro con familiares o acompañantes en caso de separación.

-Evitar empujones, respetar los espacios destinados al tránsito peatonal y abstenerse de subir a monumentos, vallas, pantallas o cualquier estructura urbana.

-En el caso de menores de edad y personas adultas mayores, recomendó mantener vigilancia permanente para reducir el riesgo de extravíos.

-Moderar el consumo de alcohol, prescindir del uso de pirotecnia y optar por el transporte público o un conductor designado al concluir el encuentro.

El Sistema Meteorológico anticipa lluvias fuertes para la tarde y noche, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo, por lo que solicitaron a la población tomar previsiones antes de acudir a las zonas de concentración.

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