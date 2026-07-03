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CDMX

Hoy No Circula 3 de julio de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este viernes

Los automovilistas deben guardar sus vehículos para respetar la medida restrictiva y evitar mutas al circular por calles del Valle de México.
vie 03 julio 2026 07:57 AM
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Los conductores deben ajustarse a un calendario establecido previamente para no circular y con ello, ayudar en la reducción de contaminantes en el Valle de México. (Foto: Victoria Valtierra/Cuartoscuro)

Los automovilistas que estén planeando sus salidas deben tomar en cuenta el Hoy No Circula, medida restrictiva que se aplica de manera habitual en la Zona Metropolitana del Valle de México. Hay un calendario que establece los autos que no deben circular, y en caso de no respetarlo puede derivar en multas de hasta 3,519 pesos, además de contratiempos durante tus traslados.

La restricción operará en su horario habitual, de las 5:00 a las 22:00 horas, como parte de las medidas permanentes para reducir los niveles de contaminación atmosférica en la región.

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¿Qué autos no circulan este viernes?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula , este viernes deberán quedarse evitar circular los automóviles con las siguientes características:

-Engomado azul

-Terminación de placas 9 o 0

-Holograma 1 o 2

Si tu auto cumple con estas características, lo más recomendable es buscar alternativas de movilidad, como el transporte público, bicicleta, taxi o aplicaciones de transporte.

Hoy No Circula viernes
La restricción aplica para vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 o 0 y holograma 1 o 2. (Gobierno de México)

¿Qué vehículos sí pueden circular?

Los vehículos que podrán circular sin restricciones son:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos e híbridos

-Autos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado azul ni terminación de placas 9 o 0

Multas por no respetar

AL igual que otras sanciones, las autoridades de la CDMX determinaron las sanciones económicas con base al valor de la UMA, por lo que quedan de la siguiente manera:

-2,346 pesos, equivalente a 20 UMAs

-3,519 pesos, equivalente a 30 UMAs

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¿Dónde se aplica el Hoy No Circula?

En las 16 alcaldías de la CDMX y en los siguientes municipios del Edomex:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, el programa también opera en:

-Toluca

-Santiago Tianguistenco

En estas dos ciudades mexiquenses, el Hoy No Circula funciona de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, mientras que las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

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¿Quiénes pueden multarte?

Los agentes de la Subsecretaría de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) están autorizados. También pueden multarte elementos de la Policía Auxiliar y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) que cuenten con la certificación y los equipos electrónicos portátiles.

En el Edomex, solo las oficiales de tránsito estatales pueden emitir infracciones, sin embargo, en algunos municipios mexiquenses facultados, la policía municipal también puede sancionar si el auto transita por una vialidad de su jurisdicción.

Tags

Ciudad de México Contaminación ambiental

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