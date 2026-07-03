Hoy No Circula 3 de julio de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este viernes

Los automovilistas que estén planeando sus salidas deben tomar en cuenta el Hoy No Circula, medida restrictiva que se aplica de manera habitual en la Zona Metropolitana del Valle de México. Hay un calendario que establece los autos que no deben circular, y en caso de no respetarlo puede derivar en multas de hasta 3,519 pesos, además de contratiempos durante tus traslados.

La restricción operará en su horario habitual, de las 5:00 a las 22:00 horas, como parte de las medidas permanentes para reducir los niveles de contaminación atmosférica en la región.