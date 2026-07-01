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CDMX

¿Qué autos no circulan este miércoles 1 de julio?

Los automovilistas deben tomar precauciones y tomar en cuenta el calendario del Hoy No Circula para evitar multas. Estas son las infracciones por no acatar la medida.
mié 01 julio 2026 03:28 AM
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A diario se registra tráfico en la mayor parte de las avenidas y calles de la CDMX y Zona Metropolitana. (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

El programa Hoy No Circula se mantiene vigente en la Zona Metropolitana del Valle de México y operará en su horario habitual, de las 05:00 a 22:00 horas, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar en cuenta el calendario que determina qué autos no pueden circular para evitar multas.

Las autoridades capitalinas recuerdan que entre los principales objetivos se encuentra reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en una de las zonas urbanas más grandes y transitadas del país, como es el Valle de México.

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¿Qué autos no circulan este miércoles?

Según el calendario oficial del programa Hoy No Circula , este miércoles deben suspender su circulación los vehículos que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones:

-Holograma 1 o 2

-Engomado rojo

-Placas con terminación 3 o 4

Si tu vehículo entra en alguno de estos supuestos, lo recomendable es evitar su uso dentro del horario restringido.

Hoy No Circula miercoles
Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

Multas por no respetar el Hoy No Circula

No respetar el programa puede salir caro. Con base en el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para 2026, las multas van de:

Multa mínima: 2,346 pesos

Multa máxima: 3,519 pesos

A esto se puede sumar el costo del arrastre y estancia en el corralón, además de los trámites administrativos para liberar el vehículo.

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¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en toda la Ciudad de México, es decir, en sus 16 alcaldías.

En el Estado de México, se aplica en municipios de la zona conurbada, entre ellos:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Además, desde el 1 de julio de 2025 el programa también aplica de lunes a sábado en Toluca y Santiago Tianguistenco para vehículos con holograma 1 y 2. En estos casos, las sanciones comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

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Vehículos que sí pueden circular

Quedan exentos y pueden transitar sin problema:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos e híbridos

-Unidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminación de placa 7 u 8

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Ciudad de México Inundaciones

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