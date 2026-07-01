¿Qué autos no circulan este miércoles 1 de julio?

El programa Hoy No Circula se mantiene vigente en la Zona Metropolitana del Valle de México y operará en su horario habitual, de las 05:00 a 22:00 horas, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar en cuenta el calendario que determina qué autos no pueden circular para evitar multas.

Las autoridades capitalinas recuerdan que entre los principales objetivos se encuentra reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en una de las zonas urbanas más grandes y transitadas del país, como es el Valle de México.