Hoy No Circula 19 de agosto: los vehículos que no pueden circular este miércoles en CDMX y Edomex

Llegó la mitad de semana y antes de iniciar con las actividades cotidianas, vale la pena consultar las restricciones del programa Hoy No Circula, lo que puede ayudar a evitar multas y pagos no previstos.
Es importante tomar en cuenta que esta medida aplica de 5:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Estado de México.
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Estos son los autos que no circulan este miércoles 19 de agosto
- Autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4.
- Vehículos con holograma de circulación 1 y 2.
Si tu auto cumple con estos criterios, te recomendamos buscar otras alternativas de movilidad como transporte público, bicicleta o taxis por aplicación.
¿Cuáles son los autos que sí circulan este miércoles?
- Autos con holograma de circulación 0 y 00, sin importar la terminación de placas.
- Autos híbridos y eléctricos, exentos como incentivo al uso de tecnologías alternativas.
- Vehículos con holograma de verificación 1 y 2 cuyas placas no terminen en 3 o 4.
¿Habrá Doble Hoy No Circula este 19 de agosto?
De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), no se tiene contemplada la activación de esta medida para este miércoles.
Recuerda que el Doble Hoy No Circula es una medida extraordinaria que únicamente entra en vigor cuando se activa la Fase 1 de contingencia ambiental por altos niveles de contaminación.
Además, si se activa esta medida, sus efectos son válidos a partir del día siguiente y no inmediatos.
A esta cobertura se sumaron desde el 1 de julio de 2025 dos municipios más:
- Toluca
- Santiago Tianguistenco
En ambos casos, las restricciones aplican de lunes a sábado para los vehículos con holograma 1 y 2. Además, las multas por incumplir la medida comenzaron a aplicarse oficialmente a partir del 1 de enero de 2026.
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Multas por no respetar las restricciones del Hoy No Circula
Estas son las multas vigentes por no respetar las restricciones del programa Hoy No Circula, de acuerdo con la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente para 2026:
- 2,346 pesos como multa mínima.
- 3,519 pesos como multa máxima.
Recuerda que a estos montos se deben sumar cargos como el arrastre del auto y los días de estancia de la unidad en el depósito vehicular, lo que puede generar una cuenta considerablemente elevada.
Por esta razón, más vale prevenir y respetar las restricciones vigentes en el programa. Recuerda que se trata de un programa que tiene como finalidad reducir las emisiones contaminantes en la CDMX y su zona metropolitana.