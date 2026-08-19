Hoy No Circula 19 de agosto: los vehículos que no pueden circular este miércoles en CDMX y Edomex

Estos son los autos que no circulan este miércoles 19 de agosto

- Autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4.

- Vehículos con holograma de circulación 1 y 2.

Si tu auto cumple con estos criterios, te recomendamos buscar otras alternativas de movilidad como transporte público, bicicleta o taxis por aplicación.

Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

¿Cuáles son los autos que sí circulan este miércoles?

- Autos con holograma de circulación 0 y 00, sin importar la terminación de placas.

- Autos híbridos y eléctricos, exentos como incentivo al uso de tecnologías alternativas.

- Vehículos con holograma de verificación 1 y 2 cuyas placas no terminen en 3 o 4.

¿Habrá Doble Hoy No Circula este 19 de agosto?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), no se tiene contemplada la activación de esta medida para este miércoles.

Recuerda que el Doble Hoy No Circula es una medida extraordinaria que únicamente entra en vigor cuando se activa la Fase 1 de contingencia ambiental por altos niveles de contaminación.

Además, si se activa esta medida, sus efectos son válidos a partir del día siguiente y no inmediatos.