CDMX despliega 15,000 policías para resguardar a aficionados durante el México-Ecuador
En el Estadio Ciudad de México, tanto al interior como en el exterior, se desplegarán 7,500 policías. Elementos de tránsito llevarán a cabo cierres viales y desvíos en la zona conocida como la “Última Milla”.
Con motivo del partido entre las selecciones nacionales de México y Ecuador, que se disputará el martes 30 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementará un amplio operativo de seguridad con la participación de más de 15,000 elementos desplegados en distintos puntos de la capital.
El dispositivo tiene como objetivo salvaguardar la integridad física y patrimonial de jugadores, cuerpo arbitral, autoridades de las federaciones, aficionados, turistas nacionales y extranjeros, así como de la ciudadanía en general.
La estrategia se realiza en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta del Gobierno de México, integrada por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
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En el Estadio Ciudad de México, tanto al interior como en el exterior, se desplegarán 7,500 policías. Elementos de tránsito llevarán a cabo cierres viales y desvíos en la zona conocida como la “Última Milla”.
Las autoridades recordaron que el acceso será exclusivo para aficionados con boleto, vehículos acreditados y residentes que cuenten con el código QR autorizado por la alcaldía Coyoacán.
Dentro del perímetro del recinto participarán distintas corporaciones como la Policía Turística, Metropolitana, Montada, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y la Policía Auxiliar, que apoyarán en accesos, gradas y pasillos.
Además, cadetes de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México brindarán apoyo a personas con movilidad reducida, desde los puntos de descenso del transporte público hasta el estadio.
En el FanFest instalado en el Zócalo capitalino se asignarán 3,300 elementos, quienes establecerán tres cinturones de seguridad y filtros de revisión para evitar el ingreso de bebidas alcohólicas y objetos prohibidos. Las revisiones serán visuales y aleatorias, incluyendo bolsas y bultos.
Por su parte, en el corredor de Paseo de la Reforma, donde se prevé una alta concentración de aficionados para la transmisión del partido y eventos posteriores, se desplegarán 4,200 policías encargados de labores de vigilancia en zonas con pantallas gigantes y actividades culturales.
Finalmente, en los festivales futboleros instalados en las 16 alcaldías de la ciudad, se asignaron 291 oficiales para realizar recorridos de prevención, seguridad y atención a asistentes.