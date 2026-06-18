Miles celebran el triunfo de México sobre Corea en calles y plazas de la capital
Antes del partido México-Corea, Protección Civil activó la Alerta Amarilla en las 16 alcaldías de la capital ante el pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo. Pero eso no detuvo la fiesta.
La victoria de México por 1-0 sobre Corea del Sur desató una fiesta multitudinaria en la Ciudad de México, donde miles de aficionados siguieron el encuentro desde el Zócalo capitalino y otros puntos habilitados para ver el partido, sin que la lluvia o las aglomeraciones lograran apagar el entusiasmo.
Desde horas antes del silbatazo inicial, el corazón de la capital comenzó a llenarse de seguidores de la selección mexicana. La alta afluencia provocó que el acceso al FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo fuera restringido por momentos debido a la saturación del espacio. Decenas de aficionados intentaron ingresar a la Plaza de la Constitución pese a las advertencias de que el recinto se encontraba al límite de su capacidad.
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La expectativa por el encuentro era evidente. Mientras algunos buscaban abrirse paso entre la multitud para alcanzar las pantallas gigantes, otros optaron por seguir el partido desde espacios alternos habilitados en el Centro Histórico. Aun así, la mayoría quería vivir la experiencia desde el Zócalo, donde el ambiente festivo comenzó desde horas antes con porras, cánticos y banderas tricolores.
En la alcaldía Benito Juárez, cientos de aficionados también se reunieron para seguir el partido en un festival futbolero que incluyó música de mariachi, olas y ensayos de los festejos que esperaban dedicar a los goles del conjunto nacional. La confianza en una victoria mexicana era tal que algunos aficionados celebraban anotaciones imaginarias antes incluso de que comenzara el encuentro.
Cuando el balón empezó a rodar, la fiesta se extendió por distintos puntos de la ciudad. En el Zócalo, miles de personas permanecieron frente a las pantallas gigantes siguiendo cada jugada. El medio tiempo mantuvo encendido el ánimo de los asistentes, que encontraron espacios para cantar, bailar y continuar con la celebración anticipada.
La lluvia apareció durante la tarde y por momentos arreció sobre el Centro Histórico. Sin embargo, lejos de dispersar a la multitud, se convirtió en un ingrediente más de la jornada. Con impermeables, paraguas improvisados y banderas mexicanas, los aficionados permanecieron en la explanada para no perder detalle del partido. Algunos buscaron refugio temporal, pero la mayoría decidió quedarse bajo el agua. De acuerdo con cifras oficiales, más de 200,000 personas vieron el encuentro en el Zócalo de la capital.
¡La ciudad se llenó de fiesta! Más de 200 mil personas disfrutaron y celebraron esta gran victoria en el Centro Histórico.
Felicidades a nuestra Selección Mexicana por llenarnos de orgullo y emoción.
La explosión de júbilo llegó en la segunda mitad, cuando México consiguió el único gol del encuentro. El tanto provocó gritos, abrazos y celebraciones entre los miles de asistentes, mientras el cántico de “México, México” retumbaba en la Plaza de la Constitución.
La fiesta también fue compartida por visitantes extranjeros que se sumaron al ambiente festivo. Entre la multitud podían verse aficionados de distintas nacionalidades acompañando los festejos de los mexicanos.
Al finalizar el encuentro, la victoria por la mínima diferencia fue suficiente para desatar la euforia colectiva. Entre saltos, aplausos y consignas, muchos aficionados comenzaron a corear “¡Vámonos al Ángel!”, anticipando que los festejos continuarían más allá del Zócalo.
Ni la lluvia, ni las largas esperas, ni las aglomeraciones impidieron que miles de capitalinos celebraran una noche que convirtió a la Ciudad de México en una enorme fiesta tricolor.
Para las 22:00 horas, miles ya se encontraban reunidos en el Ángel de la Independencia para celebrar la segunda victoria mexicana en el Mundial 2026.
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"¿Para qué nos quedamos en casa?"
Los vecinos de la Narvarte en la alcaldía Benito Juárez se hermanaron en las porras a la Selección, brincaron e hicieron la ola agarrados de la mano de su vecino, aún sin conocerse, e igual cantaron mariachi que a Maná.
Al final todos acabaron hechos una sopa por la tormenta, pero contentos, así fue el festival futbolero en el Parque Las Américas.
“¿Para qué nos quedamos en casa? El chiste es venir a gritar con todos“, comentó Estela, quien con esposo, dos niños y su suegra dejó la comodidad de su pent house frente al parque para empaparse con todos.
Estela celebró junto a su vecina de 78 años Antonia Cruz, de San Andrés Chicahuastla, Oaxaca, el partido. Casi no entiende español, pero su hija Verónica le explicó qué pasaba en el juego.
El lenguaje universal de la emoción hizo el resto y el segundo partido de la Selección Mexicana terminó a gritos “México, México” en uno de los festivales mundialistas, aunque el resultado no dejó a todos contentos.
“México debió anotar dos goles más, jugaron bien …pero algo falló (...) Además el árbitro no actuó bien. Como siempre, nos perjudicaron a los mexicanos”, afirma Roberto, quien dice haber jugado en el América en 1972.