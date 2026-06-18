Miles celebran el triunfo de México sobre Corea en calles y plazas de la capital

La expectativa por el encuentro era evidente. Mientras algunos buscaban abrirse paso entre la multitud para alcanzar las pantallas gigantes, otros optaron por seguir el partido desde espacios alternos habilitados en el Centro Histórico. Aun así, la mayoría quería vivir la experiencia desde el Zócalo, donde el ambiente festivo comenzó desde horas antes con porras, cánticos y banderas tricolores.

El partido México-Corea despertó la alegría de los capitalinos este jueves. (Foto: Cuartoscuro )

En la alcaldía Benito Juárez, cientos de aficionados también se reunieron para seguir el partido en un festival futbolero que incluyó música de mariachi, olas y ensayos de los festejos que esperaban dedicar a los goles del conjunto nacional. La confianza en una victoria mexicana era tal que algunos aficionados celebraban anotaciones imaginarias antes incluso de que comenzara el encuentro.

Cuando el balón empezó a rodar, la fiesta se extendió por distintos puntos de la ciudad. En el Zócalo, miles de personas permanecieron frente a las pantallas gigantes siguiendo cada jugada. El medio tiempo mantuvo encendido el ánimo de los asistentes, que encontraron espacios para cantar, bailar y continuar con la celebración anticipada.

Luis Romo metió el único gol de México en el partido contra Corea. (Foto: Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro )

La lluvia apareció durante la tarde y por momentos arreció sobre el Centro Histórico. Sin embargo, lejos de dispersar a la multitud, se convirtió en un ingrediente más de la jornada. Con impermeables, paraguas improvisados y banderas mexicanas, los aficionados permanecieron en la explanada para no perder detalle del partido. Algunos buscaron refugio temporal, pero la mayoría decidió quedarse bajo el agua. De acuerdo con cifras oficiales, más de 200,000 personas vieron el encuentro en el Zócalo de la capital.

¡La ciudad se llenó de fiesta!

Más de 200 mil personas disfrutaron y celebraron esta gran victoria en el Centro Histórico.



Felicidades a nuestra Selección Mexicana por llenarnos de orgullo y emoción.



¡Que viva México! pic.twitter.com/vHSEIXMhPq — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 19, 2026

La explosión de júbilo llegó en la segunda mitad, cuando México consiguió el único gol del encuentro. El tanto provocó gritos, abrazos y celebraciones entre los miles de asistentes, mientras el cántico de “México, México” retumbaba en la Plaza de la Constitución.

La fiesta también fue compartida por visitantes extranjeros que se sumaron al ambiente festivo. Entre la multitud podían verse aficionados de distintas nacionalidades acompañando los festejos de los mexicanos.

Al finalizar el encuentro, la victoria por la mínima diferencia fue suficiente para desatar la euforia colectiva. Entre saltos, aplausos y consignas, muchos aficionados comenzaron a corear “¡Vámonos al Ángel!”, anticipando que los festejos continuarían más allá del Zócalo.

Ni la lluvia, ni las largas esperas, ni las aglomeraciones impidieron que miles de capitalinos celebraran una noche que convirtió a la Ciudad de México en una enorme fiesta tricolor.

Para las 22:00 horas, miles ya se encontraban reunidos en el Ángel de la Independencia para celebrar la segunda victoria mexicana en el Mundial 2026.