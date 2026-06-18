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CDMX

Iniciativa privada financia Mundial Social con 135 mdp por derechos de transmisión de los partidos

La jefa de gobierno, Clara Brugada, destacó la importancia de los festivales futboleros en la capital, pues el precio de los boletos hace imposible que la gran mayoría de las familias pueda asistir al estadio.
jue 18 junio 2026 03:50 PM
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Gobierno de la CDMX y empresas firman acuerdo entre otros beneficios absorben costos de transmisión del Mundial 2026.
La jefa de gobierno celebró que familias mexicanas puedan ver los partidos mundialistas en el Fan Fest. (Foto: Especial )

La jefa de gobierno de la Ciudad, Clara Brugada, y 30 empresas suscribieron hoy un acuerdo por el que se ha hecho posible la gratuidad en el Fan Fest del Zócalo y 18 festivales futboleros en plazas y parques de la ciudad, pues esas firmas absorbieron el costo de 135 millones de pesos por los derechos de transmisión de los juegos del Mundial.

Sports Ilustrated, Capital Banco, VISA, Camino Real, Porrúa, Banco Multiva, inDrive, Reebok, La Comer, Broxel, HostCity, Shein, entre muchas otras fondearon el pago y realizaron diversas aportaciones con el fin de que los capitalinos disfruten del evento sin pagar.

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Los empresarios celebraron el acuerdo a unas horas de que México enfrente a Corea en el Mundial. (Foto: Especial )

En el parque de la Bombilla, en la Ciudad de México, empresarios y gobierno suscribieron el acuerdo, y Brugada recordó que el precio de los boletos hace imposible que la gran mayoría de las familias pueda asistir al estadio.

“Por ello, celebramos este acuerdo que nos permite acercar el mundial a todas y todos y proteger los recursos públicos que son necesarios para atender las prioridades de la ciudad”, señaló.

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“Gracias por ayudar a que la emoción más grande del planeta llegue a la ciudad. Gracias por contribuir a democratizar la alegría y el deporte”, explicó.

En su balance preliminar de la ciudad como sede de los juegos de la Copa, la funcionaria dijo que pese a las manifestaciones se ha garantizado movilidad y seguridad, por lo que ha sido un éxito.

“Cuando hay transparencia, reglas claras y objetivos comunes, la colaboración entre el sector público y el sector privado genera enorme beneficio social. Este acuerdo refleja nuestro compromiso con el uso responsable de los recursos públicos.

"Cada peso del presupuesto debe destinarse a las grandes prioridades de la ciudadanía, la seguridad, el agua, la movilidad, el espacio público, la alimentación, la iluminación. También la vivienda, la educación, el bienestar de la población. Y a eso estamos destinando los recursos del presupuesto”, dijo.

En representación de Grupo VISA, estuvo su vicepresidente de relaciones gubernamentales, Arturo Luna, quien destacó que tener un evento como la Copa del Mundo da la oportunidad de llevar el futbol a las personas y más de 500,000 personas pudieron apreciar el primer juego.

Eso trae consigo también una importante derrama económica y fue un atractivo para muchas personas del extranjero, destacó el representante de VISA.

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Guillermo Ortega, de HostCity, celebró el éxito de la fiesta capitalina entorno al mundial. “Esto es una muestra de todo lo que podemos hacer cuando las empresas, los gobiernos se unen”, dijo.

Expuso que el principal resultado del Mundial es que se pueden acumular experiencias y recuerdos para las familias.

“Yo creo que más allá alguien meta un gol, más allá de una competencia deportiva, lo importante en un mundial es que es un enorme generador de recuerdos”, abundó.

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Copa Mundial Ciudad de México Mundial de Futbol 2026 Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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