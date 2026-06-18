Iniciativa privada financia Mundial Social con 135 mdp por derechos de transmisión de los partidos

Los empresarios celebraron el acuerdo a unas horas de que México enfrente a Corea en el Mundial. (Foto: Especial )

En el parque de la Bombilla, en la Ciudad de México, empresarios y gobierno suscribieron el acuerdo, y Brugada recordó que el precio de los boletos hace imposible que la gran mayoría de las familias pueda asistir al estadio.

“Por ello, celebramos este acuerdo que nos permite acercar el mundial a todas y todos y proteger los recursos públicos que son necesarios para atender las prioridades de la ciudad”, señaló.

“Gracias por ayudar a que la emoción más grande del planeta llegue a la ciudad. Gracias por contribuir a democratizar la alegría y el deporte”, explicó.

Nos unimos a las vecinas y vecinos de la @AlcaldiaAO en su #FestivalFutbolero en el Parque La Bombilla.

Esto es lo que significa un Mundial Social: recuperar el espacio público para llenarlo de participación, convivencia comunitaria, actividades y mucha diversión para todas las… pic.twitter.com/bC9Yx62W4d — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 18, 2026

En su balance preliminar de la ciudad como sede de los juegos de la Copa, la funcionaria dijo que pese a las manifestaciones se ha garantizado movilidad y seguridad, por lo que ha sido un éxito.

“Cuando hay transparencia, reglas claras y objetivos comunes, la colaboración entre el sector público y el sector privado genera enorme beneficio social. Este acuerdo refleja nuestro compromiso con el uso responsable de los recursos públicos.

"Cada peso del presupuesto debe destinarse a las grandes prioridades de la ciudadanía, la seguridad, el agua, la movilidad, el espacio público, la alimentación, la iluminación. También la vivienda, la educación, el bienestar de la población. Y a eso estamos destinando los recursos del presupuesto”, dijo.

Logramos una gran alianza con 30 empresas patrocinadoras para que los derechos de transmisión de los partidos del Mundial en los 18 Festivales Futboleros no le cuesten un solo peso al presupuesto público de la Ciudad de México. Con esta inversión del sector privado democratizamos… pic.twitter.com/aa3hDcAFZg — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 18, 2026

En representación de Grupo VISA, estuvo su vicepresidente de relaciones gubernamentales, Arturo Luna, quien destacó que tener un evento como la Copa del Mundo da la oportunidad de llevar el futbol a las personas y más de 500,000 personas pudieron apreciar el primer juego.

Eso trae consigo también una importante derrama económica y fue un atractivo para muchas personas del extranjero, destacó el representante de VISA.