Qué calles estarán cerradas alrededor del Estadio Ciudad de México
Como parte del operativo denominado "Última Milla", se implementará un polígono de seguridad alrededor del estadio para garantizar el acceso de aficionados y facilitar las labores de seguridad.
Dentro de ese esquema habrá calles con cierre total y otras con acceso restringido.
Las vialidades que funcionarán únicamente para peatones son estas:
- San Gabriel – Santa Úrsula
- San Benjamín – Santa Úrsula
- San Cástulo – Santa Úrsula
- San Celso – Santa Úrsula
- San León – Santa Úrsula
- Santo Tomás – San Alejandro
- Santo Tomás – San Jorge
Las vialidades con acceso restringido para residentes
Algunas zonas permanecerán parcialmente cerradas y solo podrán ser utilizadas por residentes acreditados y vehículos autorizados.
Entre ellas se encuentran estas:
- San Guillermo – San Alejandro
- San Guillermo – San Jorge
- San Guillermo – Santa Úrsula
- Acoxpa y Las Torres
- Gran Sur e Imán
- Periférico y Circuito Azteca
- Periférico y Coscomate
- Periférico y Renato Leduc
- Periférico y Tlalpan
- Tlalpan y Viaducto Tlalpan
Los residentes deberán contar con una acreditación vehicular y código QR para ingresar durante los operativos
A qué hora comenzarán los cierres por el partido Colombia vs. Uzbekistán
Las restricciones arrancarán incluso antes del silbatazo inicial.
El cierre total del perímetro iniciará a las 10:00 horas del miércoles.
Tras la conclusión del partido, la reapertura de las vialidades se realizará aproximadamente tres horas después.