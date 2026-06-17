Marchas hoy en CDMX

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, para este miércoles 17 de junio se tienen previstas las siguientes marchas y concentraciones:

Grupo de Animación “Fuerza Cafetera”

- Alcaldías: Xochimilco y Coyoacán

- Hora de concentración: 11:00 horas

- Lugar: Embarcadero Fernando Celada

- Destino: Estadio Ciudad de México

- Motivo: Apoyo a la selección de Colombia durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Uzbekistán

- Actividad programada: A las 16:00 horas iniciarán una caravana rumbo al estadio.

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Grupo de Animación “La Fiebre Amarilla Official”

- Alcaldía: Coyoacán

- Hora de concentración: 13:00 horas

- Lugar: Parque Libertad 2 de Octubre

- Destino: Estadio Ciudad de México

- Motivo: Apoyo a la selección de Colombia durante el encuentro ante Uzbekistán en la fase de grupos del Mundial 2026

- Actividad programada: A las 15:00 horas iniciarán una caminata hacia el estadio

Colectivo “Movimiento Sin Techo”

- Alcaldía: Cuauhtémoc

- Hora: 17:00 horas

- Lugar: Monumento a la Revolución

- Destino: Hemiciclo a Juárez

- Motivo: Exigir vivienda digna y manifestarse contra la gentrificación en el marco del segundo partido de la Copa Mundial de futbol 2026 en la Ciudad de México.

Colectivo “La Comuna 4:20”

- Alcaldía: Coyoacán

- Hora: 15:00 horas