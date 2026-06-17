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CDMX

Calles cerradas y marchas en CDMX hoy 17 de junio; así estará la ciudad por el Colombia vs. Uzbekistán

Miles de aficionados colombianos se movilizarán hacia el Estadio Ciudad de México, mientras colectivos sociales realizarán protestas en distintos puntos de la capital.
mié 17 junio 2026 08:59 AM
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La zona de seguridad en el Estadio Ciudad de México estará delimitada por avenida Santa Úrsula al norte; Circuito Azteca y Periférico al sur; avenida del Imán y Gran Sur al poniente; así como Calzada de Tlalpan, Acoxpa y avenida de las Torres al oriente. (Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images)

La actividad del Mundial 2026 continúa este 17 de junio con el partido entre Colombia y Uzbekistán, un encuentro que atraerá la atención de miles de aficionados al futbol.

Mientras la justa internacional sigue avanzando, la Ciudad de México también enfrentará una jornada marcada por marchas, afectaciones viales y el operativo de última milla implementado a los alrededores del Estadio Ciudad de México.

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Marchas hoy en CDMX

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, para este miércoles 17 de junio se tienen previstas las siguientes marchas y concentraciones:

Grupo de Animación “Fuerza Cafetera”

- Alcaldías: Xochimilco y Coyoacán

- Hora de concentración: 11:00 horas

- Lugar: Embarcadero Fernando Celada

- Destino: Estadio Ciudad de México

- Motivo: Apoyo a la selección de Colombia durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Uzbekistán

- Actividad programada: A las 16:00 horas iniciarán una caravana rumbo al estadio.

Lee: Suspensión de clases y home office por el Mundial 2026

Grupo de Animación “La Fiebre Amarilla Official”

- Alcaldía: Coyoacán

- Hora de concentración: 13:00 horas

- Lugar: Parque Libertad 2 de Octubre

- Destino: Estadio Ciudad de México

- Motivo: Apoyo a la selección de Colombia durante el encuentro ante Uzbekistán en la fase de grupos del Mundial 2026

- Actividad programada: A las 15:00 horas iniciarán una caminata hacia el estadio

Colectivo “Movimiento Sin Techo”

- Alcaldía: Cuauhtémoc

- Hora: 17:00 horas

- Lugar: Monumento a la Revolución

- Destino: Hemiciclo a Juárez

- Motivo: Exigir vivienda digna y manifestarse contra la gentrificación en el marco del segundo partido de la Copa Mundial de futbol 2026 en la Ciudad de México.

Colectivo “La Comuna 4:20”

- Alcaldía: Coyoacán

- Hora: 15:00 horas

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- Lugar: Estación Tasqueña de la Línea 2 del Metro

- Destino: Estadio Ciudad de México.

- Motivo: Exigir libertad, cultura y respeto a los derechos de las personas consumidoras de cannabis en el contexto del Mundial 2026

- Actividades programadas:

15:00 horas: inicio de la marcha

16:20 horas: mitin político

Calles cerradas en el Centro Histórico

De acuerdo con los operativos implementados en el primer cuadro de la Ciudad de México el Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino, permanecerán cerradas las siguientes vialidades:

- Plaza de la Constitución
- Bolívar
- 5 de Mayo
- 5 de Febrero
- República de Uruguay
- 20 de Noviembre

Alternativas viales

Ovial CDMX

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Qué calles estarán cerradas alrededor del Estadio Ciudad de México

Como parte del operativo denominado "Última Milla", se implementará un polígono de seguridad alrededor del estadio para garantizar el acceso de aficionados y facilitar las labores de seguridad.

Dentro de ese esquema habrá calles con cierre total y otras con acceso restringido.

Las vialidades que funcionarán únicamente para peatones son estas:

- San Gabriel – Santa Úrsula

- San Benjamín – Santa Úrsula

- San Cástulo – Santa Úrsula

- San Celso – Santa Úrsula

- San León – Santa Úrsula

- Santo Tomás – San Alejandro

- Santo Tomás – San Jorge

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CDMX

Así será el operativo de movilidad para el partido Colombia vs Uzbekistán en CDMX este miércoles

Las vialidades con acceso restringido para residentes

Algunas zonas permanecerán parcialmente cerradas y solo podrán ser utilizadas por residentes acreditados y vehículos autorizados.

Entre ellas se encuentran estas:

- San Guillermo – San Alejandro

- San Guillermo – San Jorge

- San Guillermo – Santa Úrsula

- Acoxpa y Las Torres

- Gran Sur e Imán

- Periférico y Circuito Azteca

- Periférico y Coscomate

- Periférico y Renato Leduc

- Periférico y Tlalpan

- Tlalpan y Viaducto Tlalpan

Los residentes deberán contar con una acreditación vehicular y código QR para ingresar durante los operativos

Ovial CDMX

A qué hora comenzarán los cierres por el partido Colombia vs. Uzbekistán

Las restricciones arrancarán incluso antes del silbatazo inicial.

El cierre total del perímetro iniciará a las 10:00 horas del miércoles.

Tras la conclusión del partido, la reapertura de las vialidades se realizará aproximadamente tres horas después.

Quiénes podrán ingresar al polígono de seguridad

El acceso dentro de la zona restringida estará limitado a personas previamente autorizadas.

Podrán ingresar las siguientes personas:

- Peatones con boleto válido para el partido

- Residentes acreditados

- Vehículos autorizados

- Unidades de emergencia

La zona de seguridad estará delimitada por avenida Santa Úrsula al norte; Circuito Azteca y Periférico al sur; avenida del Imán y Gran Sur al poniente; así como Calzada de Tlalpan, Acoxpa y avenida de las Torres al oriente.

Tags

Ciudad de México Manifestaciones automóviles, movilidad

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