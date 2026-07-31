Hoy No Circula sabatino 1 de agosto: vehículos que no salen el primer sábado del mes en CDMX y Edomex

Autos que no circulan este 1 de agosto de 2026

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, estos son los autos que no pueden salir a las calles este sábado 1 de agosto.

- Autos con holograma 1 y terminación de placas impar (1, 3, 5, 7 y 9).

- Autos con holograma 2, sin importar la terminación de las placas.

- Autos con placas foráneas, sin importar holograma o último dígito de la placa.

Autos que sí circulan este sábado 1 agosto

- Autos con holograma 0 y 00.

- Autos eléctricos e híbridos, exentos como incentivo al uso de tecnologías limpias.

- Vehículos con holograma 1 y terminación de placas en número par (2, 4, 6, 8 y 0).

¿Habrá Doble Hoy No Circula este 1 de agosto?

De acuerdo con autoridades ambientales, está descartada la aplicación del Doble Hoy No Circula ya que esta medida solo entra en vigor cuando se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula sabatino?

Recuerda que este programa se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX, así como los municipios conurbados del Estado de México:

- Atizapán de Zaragoza

- Coacalco

- Cuautitlán

- Cuautitlán Izcalli

- Chalco

- Chimalhuacán

- Chicoloapan

- Ecatepec

- Huixquilucan

- Ixtapaluca

- La Paz

- Naucalpan

- Nezahualcóyotl

- Nicolás Romero

- Tecámac

- Tlalnepantla

- Tultitlán

- Valle de Chalco

Adicionalmente, el programa Hoy No Circula también aplica en los municipios mexiquenses de Toluca y Santiago Tianquistenco. En dichas demarcaciones, se aplica de lunes a sábado con restricciones para autos con hologramas de verificación 1 y 2.