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CDMX

Hoy No Circula sabatino 1 de agosto: vehículos que no salen el primer sábado del mes en CDMX y Edomex

El programa tiene como finalidad mejorar la calidad del aire en la CDMX y la zona metropolitana.
vie 31 julio 2026 05:57 PM
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El programa Hoy No Circula sabatino aplica con normalidad este 1 de agosto. (abalcazar/Getty Images)

Aunque los sábados son un día para aprovechar y despejarse en familia, es importante recordar que se mantiene la aplicación del programa Hoy No Circula sabatino, por lo que vale la pena respetar las restricciones y evitar multas.

El programa se mantiene activo de 5:00 a 22:00 horas y va más allá de las restricciones vehiculares, pues tiene como objetivo reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

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Autos que no circulan este 1 de agosto de 2026

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, estos son los autos que no pueden salir a las calles este sábado 1 de agosto.

- Autos con holograma 1 y terminación de placas impar (1, 3, 5, 7 y 9).

- Autos con holograma 2, sin importar la terminación de las placas.

- Autos con placas foráneas, sin importar holograma o último dígito de la placa.

Autos que sí circulan este sábado 1 agosto

- Autos con holograma 0 y 00.

- Autos eléctricos e híbridos, exentos como incentivo al uso de tecnologías limpias.

- Vehículos con holograma 1 y terminación de placas en número par (2, 4, 6, 8 y 0).

¿Habrá Doble Hoy No Circula este 1 de agosto?

De acuerdo con autoridades ambientales, está descartada la aplicación del Doble Hoy No Circula ya que esta medida solo entra en vigor cuando se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental.

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¿Dónde aplica el Hoy No Circula sabatino?

Recuerda que este programa se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX, así como los municipios conurbados del Estado de México:

- Atizapán de Zaragoza

- Coacalco

- Cuautitlán

- Cuautitlán Izcalli

- Chalco

- Chimalhuacán

- Chicoloapan

- Ecatepec

- Huixquilucan

- Ixtapaluca

- La Paz

- Naucalpan

- Nezahualcóyotl

- Nicolás Romero

- Tecámac

- Tlalnepantla

- Tultitlán

- Valle de Chalco

Adicionalmente, el programa Hoy No Circula también aplica en los municipios mexiquenses de Toluca y Santiago Tianquistenco. En dichas demarcaciones, se aplica de lunes a sábado con restricciones para autos con hologramas de verificación 1 y 2.

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¿Cuánto cuesta no respetar el Hoy No Circula?

Ignorar la aplicación de este programa puede convertirse en un fuerte golpe para el bolsillo de las personas.

Estas son las multas equivalentes, de acuerdo con la Unidad de Medida y Actualización (UMA):

- Mínima (20 UMAs): 2,346 pesos- Máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Estas sanciones se aplican a quienes circulen en horario restringido sin cumplir con las excepciones del programa.

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¿Cómo funciona el Hoy No Circula sabatino?

Este programa funciona de la siguiente forma:

- Holograma 2: no circula ningún sábado del mes.

- Holograma 1: depende del número final de la placa (Terminación par descansan el primer y tercer sábado del mes, terminación impar descansan segundo y cuarto sábado del mes).

- Quinto sábado del mes: restricciones únicamente para autos con holograma 2 y placas foráneas.

Antes de salir, se recomienda revisar el calendario del programa, ya que esto puede ser la diferencia entre un buen día y recibir una multa inesperada.

Tags

automóviles, movilidad Multas Ciudad de México

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