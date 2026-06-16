Así será el operativo de movilidad para el partido Colombia vs Uzbekistán en CDMX este miércoles

Además se habilitarán los servicios de Park and Ride, que incluyen estacionamiento y transporte directo al estadio por 500 pesos, así como de Ride, solo transporte al estadio por 350 pesos, que se implementaron en el partido inaugural México vs Sudáfrica el pasado 11 de junio.

Park and Ride

Campo Marte - Auditorio

Parque Ecológico Xochimilco

Six Flags

Centro Comercial Santa Fe

Centro Comercial Plaza Carso

Ride

Bellas Artes

CETRAM Chapultepec

Ángel de la Independencia

Palacio de los Deportes

Parque México

Estadio Olímpico Universitario

San Jerónimo

A la par, se ofrecerá en renta bicicletas del sistema Ecobici y scooters eléctricos en cinco puntos diferentes: Corral Héroes del 47, Anillo de Circunvalación, Viaducto Tlalpan, Skate Park ‘Los Multis’ y Corral General Anaya.

Desde el Cetram Huipulco, operarán 16 rutas diferentes del servicio de transporte público concesionado para asegurar la movilidad de las personas que no asisten al estadio, pero requieren de seguir con sus actividades cotidianas.

“Se implementa para la gente que es un día normal, afortunadamente son pocas horas las que va a verse esta acción, porque el partido es la las 8 de la noche, pero de la misma manera se presta el servicio de ascenso y descenso sobre la lateral de viaducto-Tlalpan”, dijo el secretario de Movilidad.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que la inauguración del Mundial fue una prueba superada en materia de movilidad y seguridad.

“Los retos que tenemos para los siguientes partidos tienen que ser principalmente los operativos de movilidad y de seguridad, son los retos más importantes y salimos bien con esta prueba tan importante.

“Vamos a ir uno a uno, cada partido, avanzando en las tareas que tenemos”, sostuvo la mandataria capitalina.