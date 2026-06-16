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CDMX

Así será el operativo de movilidad para el partido Colombia vs Uzbekistán en CDMX este miércoles

Desde las 10:00 horas iniciará el Operativo de Última Milla con cambios en la circulación y servicios especiales de transporte para movilizar a aficionados al Estadio CDMX para el partido del Mundial.
mar 16 junio 2026 04:41 PM
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Para el partido Colombia vs Uzbekistán en el Estadio CDMX el Gobierno de la Ciudad de México habilitará servicios especiales de Ride y Park and Ride, así como cortes a la circulación sobre Calzada de Tlalpan este miércoles 17 de junio. (Foto: Shelma Navarrete)

Con motivo del partido del Mundial de Futbol entre Colombia y Uzbekistán, que se disputará en el Estadio Ciudad de México, el gobierno capitalino implementará el operativo de movilidad y seguridad denominado “Última Milla”, el cual contempla ajustes en el transporte público y restricciones a la circulación vehicular en la zona.

Como parte de este dispositivo, se establecerán controles de acceso en un perímetro de 1.6 kilómetros alrededor del estadio. El ingreso estará permitido solo a personas y vehículos autorizados, aficionados con boleto, residentes que acrediten su domicilio con identificación oficial, automóviles y camionetas de vecinos que cuenten con el tarjetón con código QR emitido por la Alcaldía Coyoacán, vehículos acreditados por la FIFA y unidades oficiales de emergencia.

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El operativo comenzará a partir de las 10:00 horas de este miércoles 17 de junio cuando iniciarán los cortes viales sobre Calzada de Tlalpan en las inmediaciones del estadio, por lo que se sugiere a las personas tomar vías alternas como División del Norte, Avenida Aztecas y Anillo Periférico.

Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, informó que se desplegarán 11,219 elementos de la Policía de la ciudad así como de fuerzas de seguridad federales, de los cuales 7,800 estarán en el Estadio CDMX, 3,400 en el Zócalo para resguardar el FIFA Fan Fest y 291 distribuidos en los 18 Festivales Futboleros en las diversas alcaldías.

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El servicio de transporte especial hacia el Estadio CDMX comenzará a las 14:00 horas, las puertas se abrirán a partir de las 16:00 horas y el juego arrancará a las 20:00 horas, indicó Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad.

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Servicios durante el partido Colombia vs Uzbekistán

  • Línea 2 del Metro hasta Tasqueña – Tren Ligero directo de Tasqueña a Estadio Azteca (sin parada en estaciones intermedias).
  • Línea 2 del Metro hasta Tasqueña – Tren Ligero de Tasqueña hacia Xochimilco (con paradas en cada estación, salvo en Estadio Azteca).

Personal de la FIFA realizará la revisión de boletos para el partido en Tasqueña para las personas que deseen abordar el servicio de Tren Ligero hacia Estadio Azteca.

Circuitos de apoyo para movilizar a aficionados al Estadio CDMX

  • De Tasqueña en Línea 2 del Metro - Servicio de apoyo de Trolebús a Santa Úrsula / Santo Tomás.
  • De Universidad en Línea 3 del Metro - Servicio de apoyo de Trolebús a Santa Úrsula / Santo Tomás.
  • De Perisur en Línea 1 del Metrobús - Servicio de apoyo de Trolebús a Santa Úrsula / Santo Tomás.
  • De Cañaberales en Línea 5 del Metrobús – Servicio de apoyo de Metrobús a Paseo Acoxpa.
  • Desde el Aeropuerto Internacional CDMX en servicio de Metrobús en Línea 4 – Servicio Ride en Palacio de los Deportes.
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Además se habilitarán los servicios de Park and Ride, que incluyen estacionamiento y transporte directo al estadio por 500 pesos, así como de Ride, solo transporte al estadio por 350 pesos, que se implementaron en el partido inaugural México vs Sudáfrica el pasado 11 de junio.

Park and Ride

  • Campo Marte - Auditorio
  • Parque Ecológico Xochimilco
  • Six Flags
  • Centro Comercial Santa Fe
  • Centro Comercial Plaza Carso

Ride

  • Bellas Artes
  • CETRAM Chapultepec
  • Ángel de la Independencia
  • Palacio de los Deportes
  • Parque México
  • Estadio Olímpico Universitario
  • San Jerónimo

A la par, se ofrecerá en renta bicicletas del sistema Ecobici y scooters eléctricos en cinco puntos diferentes: Corral Héroes del 47, Anillo de Circunvalación, Viaducto Tlalpan, Skate Park ‘Los Multis’ y Corral General Anaya.

Desde el Cetram Huipulco, operarán 16 rutas diferentes del servicio de transporte público concesionado para asegurar la movilidad de las personas que no asisten al estadio, pero requieren de seguir con sus actividades cotidianas.

“Se implementa para la gente que es un día normal, afortunadamente son pocas horas las que va a verse esta acción, porque el partido es la las 8 de la noche, pero de la misma manera se presta el servicio de ascenso y descenso sobre la lateral de viaducto-Tlalpan”, dijo el secretario de Movilidad.

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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que la inauguración del Mundial fue una prueba superada en materia de movilidad y seguridad.

“Los retos que tenemos para los siguientes partidos tienen que ser principalmente los operativos de movilidad y de seguridad, son los retos más importantes y salimos bien con esta prueba tan importante.

“Vamos a ir uno a uno, cada partido, avanzando en las tareas que tenemos”, sostuvo la mandataria capitalina.

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Ciudad de México Estadio Azteca

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