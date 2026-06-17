Hoy No Circula 17 de junio de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este miércoles

Si tienes previsto usar el auto este miércoles 17 de junio de 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México, conviene verificar antes si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula opera con normalidad en la Ciudad de México y el Estado de México, y su incumplimiento puede derivar en sanciones económicas e incluso en el envío del vehículo al corralón.

La restricción vehicular está vigente de 5:00 a 22:00 horas, por lo que planear los traslados con anticipación ayuda a evitar contratiempos, gastos imprevistos y problemas con las autoridades de tránsito.

En una de las zonas urbanas con mayor parque vehicular del país, consultar el calendario antes de salir no es un detalle menor: puede marcar la diferencia entre un trayecto sin incidentes o una multa.