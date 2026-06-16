Hoy No Circula 16 de junio de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este martes

Si este martes 16 de junio de 2026 planeas salir en automóvil en la Ciudad de México o el Estado de México, conviene que antes revises si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula se mantiene vigente en la Zona Metropolitana del Valle de México y operará en su horario habitual, de las 05:00 a 22:00 horas.

Esta medida forma parte de la estrategia ambiental para reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en una de las zonas urbanas más grandes y transitadas del país.

También busca disminuir la carga vehicular y proteger la salud de millones de personas que diariamente viven, trabajan o se desplazan entre la capital y los municipios conurbados.