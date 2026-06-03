¿Debo registrarme para entrar al FIFA Fan Festival de la CDMX?

No se necesita reservación, invitación, boleto ni ningún tipo de registro previo para ingresar. De acuerdo con la FIFA, el recinto es gratuito y está abierto a todo el público. Cualquier persona puede presentarse durante el horario oficial de apertura y entrar, siempre y cuando el recinto no haya alcanzado su capacidad máxima.

Además, no existe una edad mínima para asistir. Los menores de 18 años son bienvenidos, aunque deben ir acompañados en todo momento por su padre, madre o tutor legal.

Dónde queda y cómo llegar sin volverse loco en el tráfico

La sede del FIFA Fan Festival 2026 es el Zócalo de la Ciudad de México, también conocido como Plaza de la Constitución, ubicado en el Centro Histórico.

Quienes usen el Metro pueden llegar por la Línea 2 (azul) y bajarse en Pino Suárez, Allende o Bellas Artes.

Para quienes prefieran el Metrobús, las estaciones más cercanas se encuentran en la Línea 4, correspondiente al corredor del Centro Histórico: República de Argentina, República de Chile y Bellas Artes.

¿Cuándo abre y cuántos días dura el festival?

34 días de actividades distribuidas a lo largo de todo el torneo. A continuación, los horarios por fecha:

- Jueves, 11 de junio: 10:00 am – 22:30 pm

- Jueves 12 de junio: 10:00 a 22:30 horas

- Viernes 13 de junio: 11:00 a 21:30 horas

- Sábado 14 de junio: 11:30 a 21:30 horas