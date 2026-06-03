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¿Debo registrarme para entrar al FIFA Fan Fest de la CDMX? Así funcionará el acceso y el evento

Un evento masivo llegará al corazón de CDMX durante el Mundial 2026, en esta guía te dejamos todos los detalles.
mié 03 junio 2026 01:43 PM
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La sede del FIFA Fan Festival 2026 es el Zócalo de la Ciudad de México, también conocido como Plaza de la Constitución, ubicado en el Centro Histórico. (Expansión|ChatGPT)

El FIFA Fan Festival 2026 en la Ciudad de México ya comienza a generar expectativa entre quienes planean asistir durante la Copa Mundial . Con ello también surgen dudas sobre cómo registrarse para el acceso, así como las condiciones generales para ingresar al Zócalo.

Si estás pensando en asistir, en esta guía te dejamos todos los detalles que necesitas conocer antes de llegar.

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¿Debo registrarme para entrar al FIFA Fan Festival de la CDMX?

No se necesita reservación, invitación, boleto ni ningún tipo de registro previo para ingresar. De acuerdo con la FIFA, el recinto es gratuito y está abierto a todo el público. Cualquier persona puede presentarse durante el horario oficial de apertura y entrar, siempre y cuando el recinto no haya alcanzado su capacidad máxima.

Además, no existe una edad mínima para asistir. Los menores de 18 años son bienvenidos, aunque deben ir acompañados en todo momento por su padre, madre o tutor legal.

Dónde queda y cómo llegar sin volverse loco en el tráfico

La sede del FIFA Fan Festival 2026 es el Zócalo de la Ciudad de México, también conocido como Plaza de la Constitución, ubicado en el Centro Histórico.

Quienes usen el Metro pueden llegar por la Línea 2 (azul) y bajarse en Pino Suárez, Allende o Bellas Artes.

Para quienes prefieran el Metrobús, las estaciones más cercanas se encuentran en la Línea 4, correspondiente al corredor del Centro Histórico: República de Argentina, República de Chile y Bellas Artes.

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¿Cuándo abre y cuántos días dura el festival?

34 días de actividades distribuidas a lo largo de todo el torneo. A continuación, los horarios por fecha:

- Jueves, 11 de junio: 10:00 am – 22:30 pm

- Jueves 12 de junio: 10:00 a 22:30 horas

- Viernes 13 de junio: 11:00 a 21:30 horas

- Sábado 14 de junio: 11:30 a 21:30 horas

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- Domingo 15 de junio: 9:30 a 19:30 horas

- Lunes 16 de junio: 8:30 a 18:30 horas

- Martes 17 de junio: 11:30 a 9:30 horas

- Miércoles 18 de junio: 9:30 a 22:30 horas

- Jueves 19 de junio: 8:30 a 21:30 horas

- Viernes 20 de junio: 11:30 a 21:30 horas

- Sábado 21 de junio: 9:30 a 20:30 horas

- Domingo 22 de junio: 8:30 a 18:30 horas

- Lunes 23 de junio: 9:30 a 20:30 horas

- Martes 24 de junio: 9:30 a 22:30 horas

- Miércoles 25 de junio: 11:30 a 21:30 horas

- Jueves 26 de junio: 12:30 a 22:30 horas

- Viernes 27 de junio: 11:30 a 23:30 horas

- Sábado 28 de junio: 13:00 a 22:30 horas

- Domingo 29 de junio: 11:00 a 19:30 horas

- Lunes 30 de junio: 9:30 a 21:30 horas

- Martes 1 de julio: 9:30 a 21:30 horas

- Miércoles 2 de julio: 8:30 a 20:30 horas

- Jueves 3 de julio: 11:30 a 23:30 horas

- Viernes 4 de julio: 10:30 a 22:00 horas

- Sábado 5 de julio: 9:30 a 21:30 horas

- Domingo 6 de julio: 11:00 a 20:30 horas

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- Lunes 7 de julio: 11:30 a 20:30 horas

- Martes 8 de julio: 8:30 a 16:30 horas

- Jueves 10 de julio: 12:30 a 19:30 horas

- Viernes 11 de julio: 11:30 a 18:30 horas

- Sábado 12 de julio: 13:30 a 21:30 horas

- Martes 15 de julio: 11:00 a 15:30 horas

- Miércoles 16 de julio: 11:00 a 15:30 horas

- Sábado 19 de julio: 13:00 a 17:30 horas

- Domingo 20 de julio: 11:00 a 16:00 horas

¿Qué se puede comer adentro y cómo se paga?

Habrá una oferta gastronómica que mezcla cocina local con opciones internacionales, desarrollada en colaboración con socios de la región. Hay alternativas para todos los gustos: desde platillos tradicionales hasta opciones vegetarianas y veganas.

Un detalle importante que conviene saber antes de llegar: dentro del festival no se acepta efectivo. Todos los puntos de alimentos y bebidas operan con tarjetas Cashless, que se adquieren dentro del propio recinto, o bien a través de una aplicación digital.

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Qué llevar, qué dejar en casa y qué no tiene caso guardar

Hay un límite en el tamaño de los bolsos permitidos: la suma de sus tres dimensiones —largo, ancho y alto— no debe superar las 29.5 pulgadas.

No habrá servicio de guardarropa ni lockers dentro del recinto, así que lo mejor es ir ligero.

Accesibilidad: el recinto está adaptado para personas con movilidad reducida

Personas con discapacidad pueden asistir al festival. La FIFA indica que se implementarán diversas medidas dentro del recinto para garantizar una experiencia segura y cómoda. Se recomienda ir acompañado.

Para quienes tienen movilidad reducida, la calle 20 de Noviembre es la vía de acceso más conveniente a la Plaza Principal. Dentro del festival, las zonas de accesibilidad son alcanzables mediante rampas. El piso es completamente firme, sin áreas de césped. También habrá baños adaptados para silla de ruedas, así como zonas de venta y de visualización de espectáculos con estas condiciones.

Solo los animales de servicio —como perros guía— tienen autorización de ingresar.

Wifi, carga de celular y atención médica: lo que nadie menciona pero todos necesitan

Hay conexión Wi-Fi gratuita en todo el festival. Para quienes se queden sin batería, el recinto cuenta con estaciones de carga repartidas en distintos puntos, compatibles con conectores USB-C, Lightning y Micro USB.

Ante cualquier situación médica, el festival dispone de un equipo de salud dentro del recinto y un puesto de primeros auxilios. La FIFA pide que se utilicen primero estos recursos antes de llamar al 911, ya que los servicios de emergencia estarán presentes en el lugar y podrán actuar con mayor rapidez.

Una última cosa antes de cruzar la entrada

Ingresar al FIFA Fan Festival implica aceptar que el evento será filmado y que la imagen de cada asistente podrá ser utilizada por la federación con fines de transmisión y difusión, sin compensación ni aviso previo. También se podrán tomar fotos y videos de uso personal, siempre que no se utilicen equipos de iluminación, flash, trípodes o monopiés.

Con todo esto claro, ya no hay excusas para perdérselo.

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Mundial de Futbol 2026

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