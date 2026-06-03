- Domingo 15 de junio: 9:30 a 19:30 horas
- Lunes 16 de junio: 8:30 a 18:30 horas
- Martes 17 de junio: 11:30 a 9:30 horas
- Miércoles 18 de junio: 9:30 a 22:30 horas
- Jueves 19 de junio: 8:30 a 21:30 horas
- Viernes 20 de junio: 11:30 a 21:30 horas
- Sábado 21 de junio: 9:30 a 20:30 horas
- Domingo 22 de junio: 8:30 a 18:30 horas
- Lunes 23 de junio: 9:30 a 20:30 horas
- Martes 24 de junio: 9:30 a 22:30 horas
- Miércoles 25 de junio: 11:30 a 21:30 horas
- Jueves 26 de junio: 12:30 a 22:30 horas
- Viernes 27 de junio: 11:30 a 23:30 horas
- Sábado 28 de junio: 13:00 a 22:30 horas
- Domingo 29 de junio: 11:00 a 19:30 horas
- Lunes 30 de junio: 9:30 a 21:30 horas
- Martes 1 de julio: 9:30 a 21:30 horas
- Miércoles 2 de julio: 8:30 a 20:30 horas
- Jueves 3 de julio: 11:30 a 23:30 horas
- Viernes 4 de julio: 10:30 a 22:00 horas
- Sábado 5 de julio: 9:30 a 21:30 horas
- Domingo 6 de julio: 11:00 a 20:30 horas