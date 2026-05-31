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CDMX

Unidades móviles del Ministerio Público serán desplegadas en Estadio CDMX y Zócalo durante Mundial

Como parte del Plan Estratégico Mundial 2026, las unidades móviles del Ministerio Público recibirán denuncias sobre delitos como robo sin violencia, fraude, falsificación de boletos, entre otros.
dom 31 mayo 2026 05:00 PM
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La Fiscalía CDMX desplegará agentes de Ministerio Público para atender problemas y recibir denuncias en unidades móviles alrededor del Estadio CDMX durante el Mundial. (Foto: Fiscalía CDMX)

La Fiscalía General de la Ciudad de México (FGJ CDMX) desplegará tres unidades móviles del Ministerio Público, dos en las inmediaciones del Estadio CDMX y una el Zócalo capitalino para dar atención inmediata, recibir denuncias y atender reportes de extravío durante el Mundial de Futbol.

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Como parte del Plan Estratégico Mundial 2026, las unidades móviles del MP recibirán denuncias sobre delitos como robo sin violencia, fraude, falsificación de boletos, entre otros. Además contarán con elementos de la Unidad de Gestión Administrativa (UGA) para atender reportes de extravío de documentos oficiales –como identificaciones, visas y pasaportes– así como dispositivos electrónicos, como celulares y tabletas.

Dichas unidades darán atención durante los cinco partidos que se jugarán en el Coloso de Santa Úrsula, mientras en el Zócalo –donde se realizará el FIFA Fan Fest– operarán del 11 de junio al 19 de julio, para atender a visitantes nacionales y extranjeros, así como capitalinos.

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Las denuncias recibidas en los módulos del Estadio CDMX se atenderán en la Coordinación Territorial Coyoacán 1 y 2, mientras las que se registren en el módulo del Zócalo se canalizarán en la Coordinación Territorial Cuauhtémoc 2. Esto permitirá que las víctimas de delitos tengan tiempos de traslado de solo entre 5 y 30 minutos.

Los casos más complejos, como sobre delitos sexuales o extorsión, se canalizarán a las fiscalías especializadas. En tanto, la reventa de boletos se atenderá en los Juzgados Cívicos.

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Gracias a un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Fiscalía capitalina contará con intérpretes en línea en inglés, francés, alemán, italiano, portugués y chino para apoyar la atención a personas extranjeras en unidades móviles y Coordinaciones Territoriales.

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“La Fiscalía CDMX reforzó los mecanismos de atención en la Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención a Turistas Nacionales y Extranjeros, ubicada en la Zona Rosa; la Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención a Personas Usuarias del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ubicada en la Puerta 1 de la Terminal 2; así como en las Coordinaciones Territoriales cercanas a los principales puntos de concentración: Coyoacán, Tlalpan, Benito Juárez y Cuauhtémoc”, indicó la dependencia en un comunicado.

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Ciudad de México Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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