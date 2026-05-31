Unidades móviles del Ministerio Público serán desplegadas en Estadio CDMX y Zócalo durante Mundial

Como parte del Plan Estratégico Mundial 2026, las unidades móviles del MP recibirán denuncias sobre delitos como robo sin violencia, fraude, falsificación de boletos, entre otros. Además contarán con elementos de la Unidad de Gestión Administrativa (UGA) para atender reportes de extravío de documentos oficiales –como identificaciones, visas y pasaportes– así como dispositivos electrónicos, como celulares y tabletas.

Dichas unidades darán atención durante los cinco partidos que se jugarán en el Coloso de Santa Úrsula, mientras en el Zócalo –donde se realizará el FIFA Fan Fest– operarán del 11 de junio al 19 de julio, para atender a visitantes nacionales y extranjeros, así como capitalinos.

Las denuncias recibidas en los módulos del Estadio CDMX se atenderán en la Coordinación Territorial Coyoacán 1 y 2, mientras las que se registren en el módulo del Zócalo se canalizarán en la Coordinación Territorial Cuauhtémoc 2. Esto permitirá que las víctimas de delitos tengan tiempos de traslado de solo entre 5 y 30 minutos.

Los casos más complejos, como sobre delitos sexuales o extorsión, se canalizarán a las fiscalías especializadas. En tanto, la reventa de boletos se atenderá en los Juzgados Cívicos.