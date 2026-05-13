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CDMX

La CNTE marchará este 15 de mayo en CDMX: ruta, demandas y por qué se movilizan el Día del Maestro

Docentes de distintos estados marcharán este viernes en la CDMX para exigir mejoras salariales, eliminar la Ley del ISSSTE de 2007 y abrir una mesa directa con la Presidencia.
mié 13 mayo 2026 11:15 AM
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(Facebook: Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación)

Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) saldrán a las calles este viernes 15 de mayo en la Ciudad de México, fecha que coincide con el Día del Maestro y que el magisterio utilizará para exigir respuestas del gobierno federal a su pliego de demandas laborales y educativas.

Además de la marcha hacia el Zócalo capitalino, la jornada incluirá actividades en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la participación de contingentes provenientes de distintos estados del país. Dirigentes de la Coordinadora advirtieron que, si no reciben una respuesta satisfactoria del gobierno federal, podrían avanzar hacia una huelga nacional.

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¿Cuál será la ruta de la marcha de la CNTE este 15 de mayo?

La movilización partirá desde la exNormal Superior, ubicada cerca del Metro San Cosme, con destino al Zócalo de la Ciudad de México. El arranque de la marcha está previsto para las 9:00 de la mañana.

Hasta ahora no se han detallado cierres oficiales ni horarios adicionales, pero la CNTE confirmó que será una movilización masiva en el centro de la capital, por lo que se prevén afectaciones viales importantes en avenidas cercanas al primer cuadro de la ciudad.

De forma paralela, integrantes del magisterio asistirán a un acto de disculpa pública encabezado por el Estado mexicano en las instalaciones de la CNDH. El evento está relacionado con la desaparición forzada de Gregorio Alvarado Alfonso López ocurrida hace 29 años.

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¿Qué estados participarán en la movilización?

La convocatoria fue lanzada a nivel nacional por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Hasta ahora, la CNTE confirmó participación de contingentes provenientes de Ciudad de México, Guerrero y Chiapas. La organización también realiza brigadeos informativos en distintos estados para impulsar una asistencia masiva a la protesta del 15 de mayo.

Según sus dirigentes, la intención es convertir la movilización en una jornada de “dimensiones históricas”.

¿Por qué la CNTE marchará el Día del Maestro?

Para la CNTE, el 15 de mayo no representa una fecha de celebración, sino una jornada histórica de protesta y organización social.

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A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, se sostuvo que “no hay nada que celebrar” mientras continúen vigentes reformas y mecanismos que, consideran, afectan las condiciones laborales del magisterio.

“Mientras el gobierno se esmera en el doble discurso, miles de maestras y maestros siguen enfrentando salarios insuficientes, jubilaciones inalcanzables, precarización laboral y un sistema que castiga la organización colectiva”, publicó la organización.

La movilización magisterial surge desde escuelas, comunidades y regiones donde —según sus dirigentes— existe un abandono histórico hacia los trabajadores de la educación pública.

¿Qué está exigiendo la CNTE al gobierno federal?

Entre las principales exigencias se encuentran:

- Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.
- Eliminar la Reforma Educativa y de las leyes relacionadas con el USICAMM.
- Un aumento salarial del 100%, que justifican por un rezago acumulado durante décadas.
- Jubilaciones dignas para el magisterio.
- Creación de plazas docentes en todos los estados.
- Una mesa nacional de negociación directamente con la Presidenta de la República.

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¿Qué puede pasar después del 15 de mayo?

La coordinadora advierte que la protesta de este jueves podría ser solo el inicio de una nueva etapa de movilizaciones.

Según explicaron sus dirigentes, la Asamblea Nacional Representativa convocada para el 16 de mayo definirá la fecha y modalidad de una posible huelga nacional en caso de que no exista una respuesta favorable del gobierno federal.

La CNTE también aseguró que buscará aprovechar la visibilidad internacional de México en los próximos meses para exponer sus demandas “ante los ojos del mundo”, especialmente por el contexto de eventos internacionales como el Mundial.

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Educación Protesta

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