¿Cuál será la ruta de la marcha de la CNTE este 15 de mayo?

La movilización partirá desde la exNormal Superior, ubicada cerca del Metro San Cosme, con destino al Zócalo de la Ciudad de México. El arranque de la marcha está previsto para las 9:00 de la mañana.

Hasta ahora no se han detallado cierres oficiales ni horarios adicionales, pero la CNTE confirmó que será una movilización masiva en el centro de la capital, por lo que se prevén afectaciones viales importantes en avenidas cercanas al primer cuadro de la ciudad.

De forma paralela, integrantes del magisterio asistirán a un acto de disculpa pública encabezado por el Estado mexicano en las instalaciones de la CNDH. El evento está relacionado con la desaparición forzada de Gregorio Alvarado Alfonso López ocurrida hace 29 años.

¿Qué estados participarán en la movilización?

La convocatoria fue lanzada a nivel nacional por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Hasta ahora, la CNTE confirmó participación de contingentes provenientes de Ciudad de México, Guerrero y Chiapas. La organización también realiza brigadeos informativos en distintos estados para impulsar una asistencia masiva a la protesta del 15 de mayo.

Según sus dirigentes, la intención es convertir la movilización en una jornada de “dimensiones históricas”.

¿Por qué la CNTE marchará el Día del Maestro?

Para la CNTE, el 15 de mayo no representa una fecha de celebración, sino una jornada histórica de protesta y organización social.