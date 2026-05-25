Los inconformes arribaron desde sus lugares de origen para avanzar sobre avenida Paseo de la Reforma, después, caminar sobre Avenida Juárez, Eje Central y 5 de mayo para ingresar al Zócalo de la CDMX.

Servicio intermitente en el Metrobús

El Metrobús informó que habrá afectaciones en las Líneas 1 y 7 de este servicio.

En la Línea 1 habrá servicio de Indios Verdes a Plaza de la República y desde la estación Insurgentes a El Caminero.

Sin servicio en las estaciones de Reforma a Hamburgo.

En la Línea 7 habrá servicio de Indios Verdes al Hospital Infantil y al Caballito.

Con servicio desde El Ángel a Campo Marte.

Sin servicio en las estaciones de Amajac a El Ahuehuete.

Para conocer sobre el avance de las unidades de este servicio de transporte público se recomienda consultar el siguiente enlace: https://metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB

Alternativas viales

Avenida Chapultepec

Circuito Interior

Avenida Hidalgo

Artículo 123

Fray Servando Teresa de Mier

Eje 1 Oriente (Anillo de Circunvalación)

Eje 2 Oriente (Congreso de la Unión)

Bajo el lema de “Paro Nacional Indefinido”, los inconformes exigen la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, el regreso al sistema de pensiones sin Afores, seguridad para la comunidad escolar, mejores condiciones laborales, incremento salarial al 100% al sueldo base, alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones y cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

Se prevé un aforo de 2,000 personas provenientes de las secciones IX, X y LX de la Ciudad de México de la CNTE, Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero y Oaxaca, Sección XXII de Oaxaca, Sección XV de Hidalgo, Sección VII de Chiapas, Sección XVIII de Michoacán.