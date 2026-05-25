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CDMX

Alternativas viales por marcha de la CNTE

Los manifestantes de la CNTE prevén marchar rumbo al Zócalo de la CDMX, por lo que habrá afectaciones viales durante su avance.
lun 25 mayo 2026 09:28 AM
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La imagen corresponde a las movilizaciones que hizo la CNTE en calles de la CDMX el 15 de mayo, Día del Maestro. (Foto: Yuri Cortez/AFP)

Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) saldrán a las calles este lunes 25 de mayo en la Ciudad de México, con el objetivo de exigir respuestas del gobierno federal a su pliego de demandas laborales y educativas. Esta movilización se da a una semana del amago a nivel nacional que se tiene prevista el 1 de junio.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó en su previsión de marchas y movilizaciones de este día que la concentración será a partir de las 09:00 horas (h) en el Ángel de la Independencia desde donde avanzarán rumbo a la plancha del Zócalo de la CDMX.

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Los inconformes arribaron desde sus lugares de origen para avanzar sobre avenida Paseo de la Reforma, después, caminar sobre Avenida Juárez, Eje Central y 5 de mayo para ingresar al Zócalo de la CDMX.

Servicio intermitente en el Metrobús

El Metrobús informó que habrá afectaciones en las Líneas 1 y 7 de este servicio.

En la Línea 1 habrá servicio de Indios Verdes a Plaza de la República y desde la estación Insurgentes a El Caminero.

Sin servicio en las estaciones de Reforma a Hamburgo.

En la Línea 7 habrá servicio de Indios Verdes al Hospital Infantil y al Caballito.

Con servicio desde El Ángel a Campo Marte.

Sin servicio en las estaciones de Amajac a El Ahuehuete.

Para conocer sobre el avance de las unidades de este servicio de transporte público se recomienda consultar el siguiente enlace: https://metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB

Alternativas viales

  • Avenida Chapultepec
  • Circuito Interior
  • Avenida Hidalgo
  • Artículo 123
  • Fray Servando Teresa de Mier
  • Eje 1 Oriente (Anillo de Circunvalación)
  • Eje 2 Oriente (Congreso de la Unión)

Bajo el lema de “Paro Nacional Indefinido”, los inconformes exigen la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, el regreso al sistema de pensiones sin Afores, seguridad para la comunidad escolar, mejores condiciones laborales, incremento salarial al 100% al sueldo base, alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones y cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

Se prevé un aforo de 2,000 personas provenientes de las secciones IX, X y LX de la Ciudad de México de la CNTE, Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero y Oaxaca, Sección XXII de Oaxaca, Sección XV de Hidalgo, Sección VII de Chiapas, Sección XVIII de Michoacán.

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Dentro de sus exigencias también están mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social y mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

No se descarta que instalen un plantón en la explanada del Zócalo como medida de protesta exigiendo el cumplimiento de sus demandas.

¿Qué dijo Sheinbaum?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se mantiene un diálogo con representantes de la CNTE con la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Educación Pública.

Leer más:

Marcha Día del Maestro
México

La CNTE arrancará con protestas a nivel nacional el 1 de junio y amaga con plantón

¿Qué es la CNTE?

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) está conformada por maestros disidentes del sindicado oficialista del siglo XX, el SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación). Y actualmente tiene adherentes principalmente en los estados del sur.

En diciembre de 1979, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se llevó a cabo la Primera Asamblea Nacional Representativa de la CNTE. En este evento, delegados de diferentes estados de México se reunieron para discutir estrategias y organizarse en contra de lo que llamaban las prácticas autoritarias del SNTE.

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La CNTE agrupa a maestros de todo el país, pero tiene una fuerte presencia en el sur de México. En estados con altos niveles de pobreza como Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

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Ciudad de México Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

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