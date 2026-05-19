Lluvias provocan inundaciones en zonas de CDMX; se activa alerta en nueve alcaldías

Las intensas lluvias provocaron inundaciones en puntos de la Ciudad de México durante las últimas horas.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital activó la Alerta Amarilla por la intensificación de lluvias fuertes y caída de granizo en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.
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De acuerdo con el pronóstico, lluvia de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo se registrará hasta las 22:00 horas de este 19 de mayo.
Protección Civil recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas.
También barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.
La autoridad llamó también a evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.
Además, apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.