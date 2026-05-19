Lluvias provocan inundaciones en zonas de CDMX; se activa alerta en nueve alcaldías

De acuerdo con el pronóstico, lluvia de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo se registrará hasta las 22:00 horas de este 19 de mayo.

Protección Civil recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas.

Las fuerte lluvia registrada está tarde en la capital provocó encharcamientos en la autopista México-Puebla y Eje 10. (Foto: Cuartoscuro )

También barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

La autoridad llamó también a evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.