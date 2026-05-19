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CDMX

Lluvias provocan inundaciones en zonas de CDMX; se activa alerta en nueve alcaldías

Autoridades de la Ciudad de México activaron alertas en Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.
mar 19 mayo 2026 06:08 PM
Encharcamiento Eje 10
Zonas de la Ciudad de México quedaron bajo el agua en las últimas horas. (Foto: Axel Sánchez/Cuartoscuro )

Las intensas lluvias provocaron inundaciones en puntos de la Ciudad de México durante las últimas horas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital activó la Alerta Amarilla por la intensificación de lluvias fuertes y caída de granizo en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

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De acuerdo con el pronóstico, lluvia de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo se registrará hasta las 22:00 horas de este 19 de mayo.

Protección Civil recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas.

Encharcamiento Eje 10
Las fuerte lluvia registrada está tarde en la capital provocó encharcamientos en la autopista México-Puebla y Eje 10. (Foto: Cuartoscuro )

También barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

La autoridad llamó también a evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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Lluvias Inundaciones Alcaldías CDMX

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