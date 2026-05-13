Ecobici se expande a Tasqueña y tendrá conexión con Ciclovía en Tlalpan

Las nuevas unidades de Ecobici podrán desplazarse sobre la ciclovía Gran Tenochtitlán de 34 kilómetros –17 kilómetros en cada sentido– que va desde la Plaza Tlaxcoaque, en el Centro Histórico, hasta Renato Leduc, que conecta con el Estadio CDMX en la alcaldía Coyoacán.

Esto forma parte del Plan Ciclista 2025-2030, que tiene como meta la construcción de 300 kilómetros de nuevas ciclovías en la Ciudad de México, así como la ampliación de Ecobici a 20,000 nuevas bicicletas durante la administración de Brugada, las cuales se sumarán a las 9,300 bicicletas que ya dan servicio actualmente.

Así mismo, se planea la construcción de tres biciestacionamientos, dos de los cuales conectarán con la ruta de la ciclovía de Calzada de Tlalpan –en Huipulco y Tasqueña– y otro en Universidad.

Con la próxima incorporación de Ecobici, así como la reinauguración del Tren Ligero 'El Ajolote', que estrenó 17 nuevos trenes y se intervinieron ocho estaciones, más la rehabilitación de la Línea 2 del Metro, la jefa de Gobierno afirmó que Tasqueña se consolidará como un punto estratégico de la movilidad sustentable en la capital.

"Tasqueña se consolida como la gran puerta multimodal de conexión del sur de la Ciudad de México", dijo la mandataria capitalina este 11 de mayo.

Si bien son obras emprendidas en el marco del Mundial de Fútbol, cuya inauguración es el próximo 11 de junio en el Estadio CDMX, quedarán como un beneficio para las personas que viven en la ciudad y también para sus visitantes.

"El Mundial se vive, se disfruta, pasa y se recuerda, pero las obras permanecen, son para la gente, son para nuestros pueblos", aseguró Brugada.