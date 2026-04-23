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CDMX

El Partido Verde pide ampliar el sistema Ecobici en la CDMX de cara al Mundial

El diputado Jesús Sesma pidió a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México presentar un calendario para avanzar en la instalación de 15,000 bicicletas.
jue 23 abril 2026 07:13 PM
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El legislador Jesús Sesma pidió a la Secretaría de Movilidad, mediante un punto de acuerdo, que se publique y ejecute un programa calendarizado con metas verificables. (Congreso de la Ciudad de México)

Jesús Sesma, diputado por el Partido Verde Ecologista (PVEM), hizo un llamado desde el Congreso de la Ciudad de México para que se amplié el sistema público de bicicletas compartidas Ecobici de cara al Mundial de Fútbol 2026.

"La movilidad es una de las cartas de presentación que tiene esta ciudad. Somos la más lenta de Latinoamérica y estamos entre las primeras cinco del mundo con índices de tráfico. Ello nos obliga a hacer más grande el sistema de bicicletas público de esta capital", afirmó el también presidente de la Mesa Directiva.

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El legislador pidió a la Secretaría de Movilidad (Semovi), mediante un punto de acuerdo, que se publique y ejecute un programa calendarizado con metas verificables para incorporar de forma progresiva las bicicletas anunciadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en el Plan Ciclista 2025-2030.

"Priorizando la atención a la demanda del sistema Ecobici y garantizando condiciones adecuadas de capacidad, calidad y disponibilidad del servicio", comentó.

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Sesma señaló que esto permitirá tanto a habitantes de la Ciudad de México como a turistas contar con un medio de conexión sustentable con el entorno urbano.

En el Plan Ciclista de la CDMX incluye ampliar el sistema Ecobici a 15,000 bicicletas y se espera llevar cicloestaciones temporales a para facilitar la movilidad de los asistentes a los cinco partidos que habrá en el Estadio Banorte (Azteca), incluyendo la inauguración del 11 de junio.

(Ecobici) ha transformado la movilidad pública de la Ciudad de México y por ello debemos de mantenerla, tenemos que conservarla pero sobre todo tenemos que incrementarla.
Jesús Sesma, diputado de CDMX por el PVEM

Ecobici cuenta actualmente con 9,300 bicicletas en 689 cicloestaciones y registra 62,000 viajes diarios en promedio.

"En cada bicicleta se efectúan nueve traslados al día, lo que lo convierte a nivel mundial en una de las formas de movilidad más altas y de las de mejor calidad, de tecnología europea", afirmó Sesma.

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Varios ciclistas se reunieron este domingo en el Zócalo para la inauguración de la Ciclovía Gran Tenochtitlán. (Andrés Pozos)

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Inauguración Ciclovía Gran Tenochtitlán

Rumbo a la inauguración del Mundial en la Ciudad de México, el domingo pasado miles de ciclistas inauguraron la Ciclovía Gran Tenochtitlán , la nueva ruta en la Ciudad de México, que cruza desde el Centro Histórico hasta el Estadio CDMX.

La ciclovía se construyó sobre los carriles laterales de la Calzada de Tlalpan para conectar el Coloso de Santa Úrsula, en la alcaldía Coyoacán, con el el primer cuadro de la capital, para enlazar estos puntos clave del centro y sur de la ciudad. Tiene una extensión de 34 kilómetros, 17 kilómetros en cada sentido.

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Tags

Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Ciudad de México ECOBICI, HSBC, movilidad sostenible, comunidad ciclista, estilo de vida urbano Bicicletas

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