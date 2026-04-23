El Partido Verde pide ampliar el sistema Ecobici en la CDMX de cara al Mundial

El legislador pidió a la Secretaría de Movilidad (Semovi), mediante un punto de acuerdo, que se publique y ejecute un programa calendarizado con metas verificables para incorporar de forma progresiva las bicicletas anunciadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en el Plan Ciclista 2025-2030.

"Priorizando la atención a la demanda del sistema Ecobici y garantizando condiciones adecuadas de capacidad, calidad y disponibilidad del servicio", comentó.

Sesma señaló que esto permitirá tanto a habitantes de la Ciudad de México como a turistas contar con un medio de conexión sustentable con el entorno urbano.

En el Plan Ciclista de la CDMX incluye ampliar el sistema Ecobici a 15,000 bicicletas y se espera llevar cicloestaciones temporales a para facilitar la movilidad de los asistentes a los cinco partidos que habrá en el Estadio Banorte (Azteca), incluyendo la inauguración del 11 de junio.

(Ecobici) ha transformado la movilidad pública de la Ciudad de México y por ello debemos de mantenerla, tenemos que conservarla pero sobre todo tenemos que incrementarla. Jesús Sesma, diputado de CDMX por el PVEM

Ecobici cuenta actualmente con 9,300 bicicletas en 689 cicloestaciones y registra 62,000 viajes diarios en promedio.

"En cada bicicleta se efectúan nueve traslados al día, lo que lo convierte a nivel mundial en una de las formas de movilidad más altas y de las de mejor calidad, de tecnología europea", afirmó Sesma.