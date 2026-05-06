Acciones en 3 alcaldías
El gobierno de la CDMX informó que la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) y otras dependencias mantienen coordinación con las autoridades federales para realizar acciones de acompañamiento territorial, vigilancia epidemiológica y difusión preventiva en zonas focales y perifocales para monitorear, dar seguimiento del caso, además de que se integraron unidades de atención en caso de que haya nuevos casos.
Las acciones preventivas se dirigen a clínicas veterinarias, personas productores y población en general.
También se mantiene coordinación en las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, así como con dependencias vinculadas con la sanidad animal para fortalecer las medidas preventivas al sur de la CDMX.
Miasis por gusano barrenador
La infestación de gusano barrenador afecta a los mamíferos a través de heridas abiertas o en mucosas, nariz, ombligo o genitales, donde la mosca Cochliomyia hominivorax puede depositar sus huevos. Cuando las larvas nacen, se alimentan del tejido vivo de los mamíferos.
Esto afecta a los animales principalmente, pero también a los humanos.