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CDMX

Detectan al gusano barrenador en la CDMX

Un médico veterinario dio aviso a las autoridades correspondientes sobre el caso de un perro de la raza dóberman que presentaba heridas con las características de la enfermedad.
mié 06 mayo 2026 10:15 AM
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Las autoridades capitalinas mantienen vigilancia en las alcaldías Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta. / Esta imagen es representaiva y no corresponde con el caso que se detectó en la CDMX. (Foto: iStock)

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) confirmó un caso de gusano barrenador del ganado (GBG) en la comunidad de Topilejo, alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México (CDMX).

Tras esta detección, las autoridades ampliaron la vigilancia de esta enfermedad en la zona centro del país después de que a inicios de este 2026 se hallaron casos en el Estado de México y Tlaxcala.

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La dependencia federal detalló en un comunicado que el 26 de abril recibió un reporte de miasis en un canino que fue ingresado a una clínica veterinaria ubicada en Topilejo, al sur de la CDMX.

El médico veterinario zootecnista responsable del caso notificó la presencia de miasis en la base de la oreja izquierda de un perro dóberman de 12 años de edad, cuya herida derivó de una pelea entre animales de la misma especie.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) destacó que “no se han detectado casos secundarios” y que, debido a la altitud y las condiciones climáticas del sitio donde se identificó el caso, se trata de un evento aislado.

El caso “sigue en periodo activo” por lo que se mantiene bajo supervisión, control y atención de la Senasica” y debido a la detección del primer caso, se implementó una estrategia de contención en la zona y se realiza la aplicación de medidas contraepidémicas.

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Acciones en 3 alcaldías

El gobierno de la CDMX informó que la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) y otras dependencias mantienen coordinación con las autoridades federales para realizar acciones de acompañamiento territorial, vigilancia epidemiológica y difusión preventiva en zonas focales y perifocales para monitorear, dar seguimiento del caso, además de que se integraron unidades de atención en caso de que haya nuevos casos.

Las acciones preventivas se dirigen a clínicas veterinarias, personas productores y población en general.

También se mantiene coordinación en las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, así como con dependencias vinculadas con la sanidad animal para fortalecer las medidas preventivas al sur de la CDMX.

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Miasis por gusano barrenador

La infestación de gusano barrenador afecta a los mamíferos a través de heridas abiertas o en mucosas, nariz, ombligo o genitales, donde la mosca Cochliomyia hominivorax puede depositar sus huevos. Cuando las larvas nacen, se alimentan del tejido vivo de los mamíferos.

Esto afecta a los animales principalmente, pero también a los humanos.

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Estados Unidos pausó la movilización de ganado mexicano desde noviembre de 2024, cuando se detectaron los primeros casos de gusano barrenador en México.

Meses después levantó el veto por unos cuántos días y lo impuso de nuevo en mayo de 2025 al considerar que la plaga seguía activa.

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Enfermedades Enfermedades animales

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