La dependencia federal detalló en un comunicado que el 26 de abril recibió un reporte de miasis en un canino que fue ingresado a una clínica veterinaria ubicada en Topilejo, al sur de la CDMX.

El médico veterinario zootecnista responsable del caso notificó la presencia de miasis en la base de la oreja izquierda de un perro dóberman de 12 años de edad, cuya herida derivó de una pelea entre animales de la misma especie.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) destacó que “no se han detectado casos secundarios” y que, debido a la altitud y las condiciones climáticas del sitio donde se identificó el caso, se trata de un evento aislado.

El caso “sigue en periodo activo” por lo que se mantiene bajo supervisión, control y atención de la Senasica” y debido a la detección del primer caso, se implementó una estrategia de contención en la zona y se realiza la aplicación de medidas contraepidémicas.