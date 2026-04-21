Periodista de Expansión es distinguida con Medalla al Mérito Periodístico 2025

"No solo enfrentamos la censura, sino el ataque a nuestra intimidad y al acoso que busca regresarnos por la vía del miedo al ámbito privado.
"Sí es tiempo de mujeres, pero no es momento para el feminismo silencioso, porque calladitas nunca nos hemos visto más bonitas", se pronunció Ibarra.
Con la Medalla al Mérito Periodístico 2025 a cargo de la Comisión de Protección a Periodistas del Congreso capitalino fueron reconocidos en las siguientes categorías:
YouTube y redes sociales: Mariel Ibarra Falcón
Televisión: Gabriela Sosa Plata
Radio: Juan Manuel Jimenez Castillo
Nota informativa, reportaje y columna: Raymundo Hernández y José Lebeña Acebo
Fotografía: Fernando Ávila Salazar
Voz chilanga en el extranjero: Alfredo Flores Ambriz
Ricardo Rubio, presidente de la Comisión de Protección a Periodistas, se pronunció sobre el valor del ejercicio periodístico en la capital.
"Es una gran alegría reconocer la labor de las y los periodistas de esta ciudad cuya misión no solamente es informar, sino también fiscalizar, denunciar y garantizar el derecho de la sociedad a conocer la realidad, la verdad", dijo el diputado local del PAN.