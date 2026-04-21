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CDMX

Periodista de Expansión es distinguida con Medalla al Mérito Periodístico 2025

"El silencio es cómplice de la injusticia", afirmó Mariel Ibarra, editora de Expansión Política, al destacar la importancia de resistir ante la censura al recibir reconocimiento en el Congreso CDMX.
mar 21 abril 2026 04:11 PM
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Mariel Ibarra recibió la medalla y el reconocimiento en el Congreso de la Ciudad de México. (Foto: Especial )

Al recibir la Medalla al Mérito Periodístico 2025 otorgada por el Congreso de la Ciudad de México, Mariel Ibarra, editora general de Expansión Política, sostuvo que es más importante que nunca como periodistas resistir ante la censura.

"La libertad de expresión no es una concesión del poder, es un derecho que se ejerce todos los días sin pedir permiso porque el silencio nunca ha sido opción y en nuestra labor el silencio es cómplice de la injusticia", dijo al ser distinguida en la categoría de Youtube y redes sociales.

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Ibarra subrayó que México se colocó como el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo de acuerdo a Reporteros Sin Fronteras (RSF). Además se mantiene como el país con más periodistas desaparecidos y tan sólo en 2025 nueve periodistas fueron asesinados por ejercer su labor.

(Obligatorio)
Mariel Ibarra se pronunció en contra del silencio en los tiempos que enfrenta el periodismo. (Foto: Especial )

"Esto es lo que en verdad importa ahora: no callar en un momento en el que la censura, la autocensura, la tentación por el silencio amenaza como nunca la libertad de expresión en el mundo y en México", aseguró Ibarra.

"La independencia editorial significa hoy más que nunca resistir a la tentación del silencio''

La periodista, siendo la única mujer premiada en las seis categorías de esta medalla, sostuvo que ser mujer y ejercer el periodismo es un reto aún mayor, pues además de los obstáculos comunes entre periodistas se debe navegar la violencia de género que permea en la sociedad mexicana.

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"No solo enfrentamos la censura, sino el ataque a nuestra intimidad y al acoso que busca regresarnos por la vía del miedo al ámbito privado.

"Sí es tiempo de mujeres, pero no es momento para el feminismo silencioso, porque calladitas nunca nos hemos visto más bonitas", se pronunció Ibarra.

Con la Medalla al Mérito Periodístico 2025 a cargo de la Comisión de Protección a Periodistas del Congreso capitalino fueron reconocidos en las siguientes categorías:

YouTube y redes sociales: Mariel Ibarra Falcón

Televisión: Gabriela Sosa Plata

Radio: Juan Manuel Jimenez Castillo

Nota informativa, reportaje y columna: Raymundo Hernández y José Lebeña Acebo

Fotografía: Fernando Ávila Salazar

Voz chilanga en el extranjero: Alfredo Flores Ambriz

Ricardo Rubio, presidente de la Comisión de Protección a Periodistas, se pronunció sobre el valor del ejercicio periodístico en la capital.

"Es una gran alegría reconocer la labor de las y los periodistas de esta ciudad cuya misión no solamente es informar, sino también fiscalizar, denunciar y garantizar el derecho de la sociedad a conocer la realidad, la verdad", dijo el diputado local del PAN.

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Congreso de la Ciudad de México Periodistas premio

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