Periodista de Expansión es distinguida con Medalla al Mérito Periodístico 2025

Ibarra subrayó que México se colocó como el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo de acuerdo a Reporteros Sin Fronteras (RSF). Además se mantiene como el país con más periodistas desaparecidos y tan sólo en 2025 nueve periodistas fueron asesinados por ejercer su labor.

Mariel Ibarra se pronunció en contra del silencio en los tiempos que enfrenta el periodismo. (Foto: Especial )

"Esto es lo que en verdad importa ahora: no callar en un momento en el que la censura, la autocensura, la tentación por el silencio amenaza como nunca la libertad de expresión en el mundo y en México", aseguró Ibarra.

"La independencia editorial significa hoy más que nunca resistir a la tentación del silencio''

La periodista, siendo la única mujer premiada en las seis categorías de esta medalla, sostuvo que ser mujer y ejercer el periodismo es un reto aún mayor, pues además de los obstáculos comunes entre periodistas se debe navegar la violencia de género que permea en la sociedad mexicana.