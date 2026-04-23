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CDMX

Hoy No Circula 23 de abril de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

Antes de salir, revisa tu placa y el Hoy No Circula para este jueves para evitar sanciones. Manejar sin que te toque te puede costar 2,346.20 pesos.
jue 23 abril 2026 04:05 AM
Hoy No Circula 27 de marzo 2026: ¿qué autos no circulan este viernes en CDMX y Edomex?
No respetar el programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones de hasta 3,519 pesos. (Cuartoscuro)

Si este jueves 23 de abril planeas usar tu automóvil en la Ciudad de México o en el Estado de México, es importante que revises antes el programa Hoy No Circula, el programa de las secretarías de Medio Ambiente de ambas entidades que regulan qué vehículos salen entre las 5:00 y las 22:00 horas, para reducir la contaminación del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

En caso de no respetarla, puede ocasionar multas y problemas en tus traslados.

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¿Qué autos no circulan este jueves?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX, aquellos automóviles que tengan las siguientes características en sus placas no podrán salir:

-Engomado verde

-Holograma 1 y 2

-Placas con terminación 1 o 2

Si tu auto entra en alguno de estos casos, lo más recomendable es considerar alternativas como transporte para evitar una sanción. La medida aplica entre las 05:00 y 22:00 horas.

Hoy No Circula jueves
Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)

¿Qué autos sí pueden circular?

Los conductores de autos eléctricos o híbridos pueden salir sin problemas, al igual que aquellos que tienen holograma 0 o 00, que suelen ser los más nuevos y con menos emisiones.

Además, también podrán circular las demás placas que no tengan engomado verde ni terminen en 1 o 2.

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¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa se aplica en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) , que contempla las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco de Berriozábal
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec de Morelos
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan de Juárez
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla de Baz
-Tultitlán
-Valle de Chalco Solidaridad

Multas por no respetar el Hoy No Circula

En la Ciudad de México, si no respetas la medida, la sanción va de 20 a 30 UMA, mientras que en el Edomex, la multa es de 20 UMA. En 2026, el valor vigente de la UMA es de 117.31 pesos, por lo que las multas quedan de la siguiente manera:

Mínima (20 UMAs): 2,346.20 pesos

Máxima (30 UMAs): 3,519.30 pesos

En la CDMX, puedes revisar si cuentas con multas desde la Secretaría de Administración y Finanzas con tu número de placa, en el siguiente enlace: https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/sma/consulta_sedema

En el Edomex, se revisa desde el siguiente enlace: https://sseguridad.edomex.gob.mx/infracciones-transito

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Programa alarmas para no olvidar el Hoy No Circula

Puedes revisar cuándo no puedes circular a través del calendario de la Sedema, disponible aquí: https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/

La Secretaría mostrará los días que no podrá circular el auto en los próximos seis meses. La plataforma da la opción de recibir notificaciones vía SMS cuando el vehículo no circule a través de la Llave CDMX o al suscribir el número de celular.

El Hoy No Circula es un programa gestionado por la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México que busca es reducir la contaminación que producen los vehículos en la capital y el Estado de México. De esta forma se mejora la calidad del aire.

Para esto, realiza restricciones de circulación a algunos autos, según sus características, número de placa y color de engomado. Durante las contingencias ambientales, se aplica un doble no circula para reducir más la contaminación.

Para revisar la calidad del aire, se puede consultar el sistema de información de la CDMX.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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