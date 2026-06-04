Hoy No Circula 4 de junio de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

Si este jueves 4 de junio planeas utilizar tu automóvil en la Ciudad de México o el Estado de México, conviene revisar antes las restricciones del programa Hoy No Circula. La medida aplica de forma obligatoria en la Zona Metropolitana del Valle de México y su incumplimiento puede derivar en multas de varios miles de pesos, además de posibles contratiempos durante tus traslados.
Las restricciones estarán vigentes de las 5:00 a las 22:00 horas y forman parte de las acciones implementadas para disminuir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la región.
En la Ciudad de México, la restricción opera en las 16 alcaldías.
En el Estado de México, el Hoy No Circula aplica en los siguientes municipios:
-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco
Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco, el programa opera de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las sanciones comenzaron a aplicarse desde el 1 de enero de 2026.
Las multas por Hoy No Circula
Circular en día restringido puede salir caro. Con el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2026, las multas son:
Mínima (20 UMAs): 2,346 pesos
Máxima (30 UMAs): 3,519 pesos
Estas sanciones se aplican a quienes circulen en horario restringido sin estar dentro de las excepciones del programa.
El programa no solo busca evitar sanciones, también reducir emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México. Confirmar si tu auto puede circular puede ahorrarte dinero y evitarte problemas en el camino.