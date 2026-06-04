Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Hoy No Circula 4 de junio de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

Con esta medida se pretende contribuir a la reducción de emisiones contaminantes, por lo que se recomienda a los conductores confirmar que su vehículo puede transitar conforme a la normativa vigente.
jue 04 junio 2026 07:40 AM
Hoy No Circula 16 de mayo: Autos que no pueden salir en CDMX o Edomex este sábado
Los automovilistas que no respeten el programa Hoy No Circula se exponen a sanciones económicas de hasta 3,519 pesos. (abalcazar/Getty Images)

Si este jueves 4 de junio planeas utilizar tu automóvil en la Ciudad de México o el Estado de México, conviene revisar antes las restricciones del programa Hoy No Circula. La medida aplica de forma obligatoria en la Zona Metropolitana del Valle de México y su incumplimiento puede derivar en multas de varios miles de pesos, además de posibles contratiempos durante tus traslados.

Las restricciones estarán vigentes de las 5:00 a las 22:00 horas y forman parte de las acciones implementadas para disminuir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la región.

Publicidad

¿Qué autos no pueden circular este jueves?

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula , este jueves deben suspender su circulación los vehículos que cumplan con alguna de estas características:

-Engomado verde

-Placas con terminación 1 o 2

-Holograma 1 o 2

Si tu auto entra en estas condiciones, lo recomendable es no usarlo y optar por alternativas como transporte público, bicicleta, trayectos a pie en distancias cortas o compartir vehículo.

Hoy No Circula jueves
Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)

¿Qué vehículos sí pueden circular?

Este jueves sí pueden circular:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado verde ni terminación 1 o 2 en placas

Antes de salir, revisa tres datos clave: engomado, holograma y último dígito de la placa. De eso depende si puedes circular o no.

¿Hay Doble Hoy No Circula?

Por ahora no hay contingencia ambiental declarada, por lo que solo aplica el esquema habitual del programa.

En caso de que las autoridades activen una contingencia por mala calidad del aire, el Doble Hoy No Circula entraría en vigor al día siguiente del anuncio, no el mismo día en que se emite la medida.

IMG_7457.jpeg
Empresas

MG, Hyundai y Ford libran una batalla por mantenerse en el Top 10 de ventas de autos nuevos en México

Publicidad

¿Dónde aplica el programa?

En la Ciudad de México, la restricción opera en las 16 alcaldías.

En el Estado de México, el Hoy No Circula aplica en los siguientes municipios:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco, el programa opera de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las sanciones comenzaron a aplicarse desde el 1 de enero de 2026.

Las multas por Hoy No Circula

Circular en día restringido puede salir caro. Con el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2026, las multas son:

Mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Estas sanciones se aplican a quienes circulen en horario restringido sin estar dentro de las excepciones del programa.

Los mexicanos ya no prefieren Tesla: ahora cargan su auto eléctrico en otra red que no es de Musk
Empresas

El negocio de 300 millones de dólares de las electrolineras ya no es solo de Tesla, nuevos rivales aprietan el mercado

Publicidad

Recomendaciones antes de salir

Antes de encender el motor, revisa:

-El calendario del Hoy No Circula

-Los reportes de calidad del aire

-Posibles alertas o contingencias ambientales

El programa no solo busca evitar sanciones, también reducir emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México. Confirmar si tu auto puede circular puede ahorrarte dinero y evitarte problemas en el camino.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad