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CDMX

El riesgo de las ofertas falsas de empleo: 3 de cada 10 víctimas de trata caen así

El feminicidio de Edith Guadalupe, joven de 21 años que salió en busca de una oportunidad laboral en la Ciudad de México, pone el foco en el riesgo de las vacantes laborales como gancho para atraer víctimas.
lun 20 abril 2026 04:14 PM
empleos falsos cdmx
Edith Guadalupe, de 21 años, fue encontrada sin vida en un edificio en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México el pasado 17 de abril. La joven se suma a los casos de personas que han sido víctimas de delitos tras acudir por una presunta oferta de trabajo. (Foto: Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro.com)

Casi tres de cada 10 víctimas de trata son enganchadas a través de ofertas de empleo falsas, de acuerdo con un informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México .

La desaparición y feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar , una joven de 21 años que fue asesinada tras acudir a una supuesta entrevista laboral en un edificio sobre Avenida Revolución en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, revivió la atención sobre el riesgo que conllevan las ofertas laborales apócrifas.

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Las personas que buscan empleo pueden ser víctimas de estafas, en las que se les presiona a comprar productos que luego resulta casi imposible vender. Además, pueden caer en situaciones aún más graves, como la trata de personas, donde son explotadas sexualmente o forzadas a cometer delitos.

El 28.7% de las víctimas de trata de personas fueron atraídas con ofertas de empleo, siendo este el principal gancho, mientras el 27.5% fue captada por medio de un vínculo familiar y el 13.6% por una promesa de ayuda, según el 5° Reporte sobre Trata de Personas 2024-2025 .

Las formas más frecuentes de trata, excluyendo la explotación de niños, niñas y adolescentes para contenido de abuso sexual obtenido a través de medios digitales como redes sociales, son la prostitución ajena, el trabajo forzado y la explotación laboral, revela el informe.

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Datos sobre trata de personas en México a partir del 5° Reporte de Trata de Personas del Consejo Ciudadano CDMX. (Infografía: Elaboración propia a partir de datos del Consejo Ciudadano CDMX)

De acuerdo con el Consejo Ciudadano, el 62% de las víctimas son mujeres y el 37% son hombres. Las mujeres son víctimas con mayor frecuencia de prostitución y explotación sexual, así como de matrimonio forzoso o servil. Los hombres suelen ser la mayoría de las veces víctimas de trabajo o servicio forzado.

Edith Guadalupe fue reportada como desaparecida el 15 de abril ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), luego de asistir a la supuesta entrevista de trabajo y de que su familia perdiera comunicación con ella.

Sin embargo, fue hasta que la madre y otros familiares de la joven realizaron protestas que personal de la Fiscalía capitalina intervino entrando al edificio el 17 de abril, donde encontró el cuerpo sin vida de la joven en el sótano del inmueble.

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Juan Jesús ‘N’, vigilante del edificio de 24 años, fue detenido por su presunta responsabilidad en el asesinato de Edith Guadalupe. Aunque la familia del acusado ha defendido ante medios de comunicación su inocencia y denuncia que fue golpeado y amenazado, la titular de la Fiscalía capitalina, Bertha Alcalde Luján, señaló que en la institución de justicia no se fabrican culpables.

"Contamos con indicios biológicos y otros datos de prueba que permiten establecer, con solidez, la probable participación de esta persona como autor material del feminicidio", afirmó Alcalde Luján.

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Víctimas atraídas con ofertas de trabajo en México

La joven Edith Guadalupe no es la única que ha sido víctima de un delito al buscar una oportunidad laboral.

Un caso similar es el de Jael Monserrat Uribe Palmeros, de 20 años, quien fue vista por última vez con vida en julio de 2020 al salir de su hogar en Iztapalapa rumbo a una entrevista de trabajo. Su madre, Jacqueline Palmeros, denunció su desaparición, se convirtió en activista y buscó durante cuatro años a su hija, hasta que los restos de la joven fueron encontrados durante una jornada de búsqueda en el Ajusco, al sur de la Ciudad de México.

Evelin Afiune Ramírez, estudiante del Tecnológico Nacional de México en Cuautla, Morelos, fue reportada como desaparecida luego de acudir a una cita para una oportunidad de trabajo que recibió a través de redes sociales en marzo de 2022.

Tras tres días sin ser localizada, el cuerpo de la joven de 22 años fue encontrado en un lote baldío en el mismo municipio. Como responsable del feminicidio, la Fiscalía General de Morelos detuvo en junio de 2022 a Greek Román "N", vinculado con al menos siete asesinatos de mujeres en Querétaro, Morelos, Puebla y Veracruz, a quienes atraía con ofertas de empleo, para luego privarlas de la libertad y asesinarlas.

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Vianey Janizets López Peralta, de 32 años, y Yaritza Arellano Hernández, de 27, son dos mujeres que desaparecieron al viajar de Monterrey, Nuevo León, a Nuevo Laredo, Tamaulipas, en marzo de 2024. Según las familias de Vianey y Yaritza, fueron contactadas por Facebook para una oportunidad de empleo.

Los hombres también se encuentran en riesgo de ser víctimas de trata atraídos por ofertas de empleo. En Chihuahua, Ángel Fernando Loera, de 15 años, desapareció en Guachochi luego de recibir un mensaje con una oportunidad de trabajo para la cosecha de sandías en abril de 2025. La familia del adolescente denunció que Ángel fue reclutado de manera forzada por un grupo criminal, luego de que en redes sociales se difundiera un video donde aparece el adolescente con el cabello rapado y los ojos vendados; un segundo joven que se ve en el mismo video fue encontrado sin vida meses después.

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La diputada Laura Álvarez Soto lanzó un llamado desde el Congreso de la Ciudad de México para que la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detecte y proceda contra ofertas de empleo fraudulentas que colocan en riesgo en especial a las mujeres.

“Que se hagan inspecciones vía web, que verifiquen la autenticidad de los portales y perfiles en redes sociales que ofertan empleo pues mucha gente cae por buena fe”, se pronunció la legisladora del PAN.

Solicitó que se eliminen portales y perfiles falsos que anuncian vacantes de trabajo apócrifas en especial en redes sociales.

Cómo evitar ofertas falsas de empleo

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México emite una serie de recomendaciones para identificar ofertas laborales falsas o fraudulentas.

1.- Usar plataformas oficiales y visitar agencias seguras: recurrir a portales autorizados y otras páginas de gobierno.

2.- Verificar empresas y vacantes: comprobar que tengan redes sociales oficiales, página web y teléfonos de contacto.

3.- Investigar la reputación de la empresa: realizar búsquedas en internet con palabras clave como opiniones, fraude o experiencias.

4.- Proteger datos personales: crear un correo exclusivo para postulaciones y evitar incluir información sensible en el currículum, como la dirección completa.

5.- Informar sobre entrevistas: avisar a alguien de confianza sobre el lugar y la hora de la cita y, de ser posible, compartir la ubicación en tiempo real.

6.- Desconfiar de ofertas poco realistas: sospechar si prometen sueldos demasiado altos, tareas muy simples o si no requieren experiencia ni referencias.

7.- Prevenir riesgos de traslado: tener cuidado con propuestas en zonas remotas de otros estados donde ofrezcan recoger a la persona en centrales camioneras, ya que puede ser un caso de trata de personas.

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Ciudad de México Trabajo Feminicidios Violencia

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