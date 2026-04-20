El riesgo de las ofertas falsas de empleo: 3 de cada 10 víctimas de trata caen así

Las personas que buscan empleo pueden ser víctimas de estafas, en las que se les presiona a comprar productos que luego resulta casi imposible vender. Además, pueden caer en situaciones aún más graves, como la trata de personas, donde son explotadas sexualmente o forzadas a cometer delitos.

El 28.7% de las víctimas de trata de personas fueron atraídas con ofertas de empleo, siendo este el principal gancho, mientras el 27.5% fue captada por medio de un vínculo familiar y el 13.6% por una promesa de ayuda, según el 5° Reporte sobre Trata de Personas 2024-2025 .

Las formas más frecuentes de trata, excluyendo la explotación de niños, niñas y adolescentes para contenido de abuso sexual obtenido a través de medios digitales como redes sociales, son la prostitución ajena, el trabajo forzado y la explotación laboral, revela el informe.

Datos sobre trata de personas en México a partir del 5° Reporte de Trata de Personas del Consejo Ciudadano CDMX. (Infografía: Elaboración propia a partir de datos del Consejo Ciudadano CDMX)

De acuerdo con el Consejo Ciudadano, el 62% de las víctimas son mujeres y el 37% son hombres. Las mujeres son víctimas con mayor frecuencia de prostitución y explotación sexual, así como de matrimonio forzoso o servil. Los hombres suelen ser la mayoría de las veces víctimas de trabajo o servicio forzado.

Edith Guadalupe fue reportada como desaparecida el 15 de abril ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), luego de asistir a la supuesta entrevista de trabajo y de que su familia perdiera comunicación con ella.

Sin embargo, fue hasta que la madre y otros familiares de la joven realizaron protestas que personal de la Fiscalía capitalina intervino entrando al edificio el 17 de abril, donde encontró el cuerpo sin vida de la joven en el sótano del inmueble.