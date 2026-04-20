El riesgo de las ofertas falsas de empleo: 3 de cada 10 víctimas de trata caen así

Vianey Janizets López Peralta, de 32 años, y Yaritza Arellano Hernández, de 27, son dos mujeres que desaparecieron al viajar de Monterrey, Nuevo León, a Nuevo Laredo, Tamaulipas, en marzo de 2024. Según las familias de Vianey y Yaritza, fueron contactadas por Facebook para una oportunidad de empleo.
Los hombres también se encuentran en riesgo de ser víctimas de trata atraídos por ofertas de empleo. En Chihuahua, Ángel Fernando Loera, de 15 años, desapareció en Guachochi luego de recibir un mensaje con una oportunidad de trabajo para la cosecha de sandías en abril de 2025. La familia del adolescente denunció que Ángel fue reclutado de manera forzada por un grupo criminal, luego de que en redes sociales se difundiera un video donde aparece el adolescente con el cabello rapado y los ojos vendados; un segundo joven que se ve en el mismo video fue encontrado sin vida meses después.
La diputada Laura Álvarez Soto lanzó un llamado desde el Congreso de la Ciudad de México para que la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detecte y proceda contra ofertas de empleo fraudulentas que colocan en riesgo en especial a las mujeres.
“Que se hagan inspecciones vía web, que verifiquen la autenticidad de los portales y perfiles en redes sociales que ofertan empleo pues mucha gente cae por buena fe”, se pronunció la legisladora del PAN.
Solicitó que se eliminen portales y perfiles falsos que anuncian vacantes de trabajo apócrifas en especial en redes sociales.
Cómo evitar ofertas falsas de empleo
La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México emite una serie de recomendaciones para identificar ofertas laborales falsas o fraudulentas.
1.- Usar plataformas oficiales y visitar agencias seguras: recurrir a portales autorizados y otras páginas de gobierno.
2.- Verificar empresas y vacantes: comprobar que tengan redes sociales oficiales, página web y teléfonos de contacto.
3.- Investigar la reputación de la empresa: realizar búsquedas en internet con palabras clave como opiniones, fraude o experiencias.
4.- Proteger datos personales: crear un correo exclusivo para postulaciones y evitar incluir información sensible en el currículum, como la dirección completa.
5.- Informar sobre entrevistas: avisar a alguien de confianza sobre el lugar y la hora de la cita y, de ser posible, compartir la ubicación en tiempo real.
6.- Desconfiar de ofertas poco realistas: sospechar si prometen sueldos demasiado altos, tareas muy simples o si no requieren experiencia ni referencias.
7.- Prevenir riesgos de traslado: tener cuidado con propuestas en zonas remotas de otros estados donde ofrezcan recoger a la persona en centrales camioneras, ya que puede ser un caso de trata de personas.