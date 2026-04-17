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CDMX

Lo que se sabe del feminicidio de Edith Guadalupe en la CDMX

Los familiares de la joven de 21 años acudieron a un inmueble en donde tenían registro de ser el último lugar en donde estuvo y donde finalmente fue encontrada.
vie 17 abril 2026 04:46 PM
Feminicidio Edith Guadalupe Valdés
Edith Guadalupe Valdés acudió a una entrevista de trabajo en la alcaldía Benito Juárez. (Foto: Facebook)

El caso del feminicidio de Edith Guadalupe Valdéz Saldívar, cuyo cuerpo se encontró este viernes en un inmueble de la alcaldía Benito Juárez, en la CDMX, desató acusaciones en contra de las propias autoridades capitalinas por soborno y lenta respuesta para investigar la previa desaparición de la joven de 21 años.

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, condenó el asesinato y prometió una investigación a fondo para hallar con los responsables.

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En un posicionamiento público, la mandataria capitalina manifestó su solidaridad con la familia: "Compartimos el dolor inmenso de sus familiares, amigos y seres queridos. A ellos les expresamos nuestra más sincera solidaridad”.

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Brugada subrayó que su gobierno ha solicitado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) actuar conforme a los protocolos de investigación del delito de feminicidio, incorporando plenamente la perspectiva de género, con rigor institucional, sensibilidad y coordinación entre autoridades.

El objetivo, dijo, es esclarecer los hechos, detener a los responsables y garantizar justicia. Brugada pidió investigar “a fondo y hasta las últimas consecuencias” los señalamientos de irregularidades denunciados por la familia de Valdéz Saldívar: “En caso de acreditarse alguna irregularidad, las personas responsables deben ser sancionadas con todo el peso de la ley”, declaró.

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El cuerpo sin vida de Edith Guadalupe, fue encontrado sin vida en un inmueble ubicado en Avenida Revolución 829 de la colonia Nonoalco de la alcaldía Benito Juárez. (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

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La declaración de Brugada se da luego de que los familiares de la joven residente de la alcaldía Iztapalapa dijeran que ellos mismos investigaron y dieron con el sitio donde estaba el cuerpo, pues hubo omisión de la fiscalía.

Brugada reiteró el compromiso de su administración para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres. “Tenemos el gran compromiso de seguir luchando contra la violencia hacia las mujeres y de hacer justicia ante cualquier acto de violencia, especialmente el más grave de todos: el feminicidio”, dijo.

La familia de la víctima relataron lo acontecido a representantes de medios de comunicación quienes arribaron a Eje 6 Sur y avenida Revolución en donde realizaron bloqueos con el objetivo de presionar a las autoridades para dar con el paradero de Edith Guadalupe.

Relataron que la joven acudió a una entrevista de trabajo, por lo que salió de su domicilio ubicado en la colonia Magdalena Atlazolpa, en Iztapalapa, por lo que solicitó un viaje a través de una aplicación; por cámaras de videovigilancia de vecinos de la zona a las que los familiares pudieron acceder, se observa el transitar de la motocicleta.

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Después, mantuvo una breve llamada telefónica con su madre cerca de las 16:00 horas y compartió su ubicación en tiempo real con una tía, lo que permitió a la familia rastrear su destino al que ubicaron sobre avenida Revolución, en Benito Juárez.

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Inmueble donde fue encontrada la joven de 21 años. (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

Los familiares exigieron entrar a los vigilantes del lugar quienes se lo impidieron ante la falta de una orden judicial; sin embargo, fue durante la madrugada de este 17 de abril que peritos y personal ministerial ingresaron al edificio en Benito Juárez y hallaron un cuerpo dentro de una bolsa en el estacionamiento, que posteriormente fue identificado por la familia.

El cuerpo sin vida de Edith Guadalupe fue encontrado sin vida en un inmueble ubicado en avenida Revolución 829 de la colonia Nonoalco de la alcaldía Benito Juárez. La FGJ-CDMX inició una carpeta de investigación y se prevé que más tarde ofrezca una conferencia de prensa.

Con información de Brenda Yañez

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