La declaración de Brugada se da luego de que los familiares de la joven residente de la alcaldía Iztapalapa dijeran que ellos mismos investigaron y dieron con el sitio donde estaba el cuerpo, pues hubo omisión de la fiscalía.

Brugada reiteró el compromiso de su administración para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres. “Tenemos el gran compromiso de seguir luchando contra la violencia hacia las mujeres y de hacer justicia ante cualquier acto de violencia, especialmente el más grave de todos: el feminicidio”, dijo.

La familia de la víctima relataron lo acontecido a representantes de medios de comunicación quienes arribaron a Eje 6 Sur y avenida Revolución en donde realizaron bloqueos con el objetivo de presionar a las autoridades para dar con el paradero de Edith Guadalupe.

Relataron que la joven acudió a una entrevista de trabajo, por lo que salió de su domicilio ubicado en la colonia Magdalena Atlazolpa, en Iztapalapa, por lo que solicitó un viaje a través de una aplicación; por cámaras de videovigilancia de vecinos de la zona a las que los familiares pudieron acceder, se observa el transitar de la motocicleta.

