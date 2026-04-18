Turismo Comunitario, una de las novedades del pabellón de la CDMX para el Tianguis Turístico 2026

Rodríguez Zamora también resaltó que esta edición del Tianguis será la primera en la historia del evento en contar con un pabellón de turismo comunitario, lo que representa un avance en la integración de comunidades y prestadores locales dentro de la oferta turística nacional, fortaleciendo un modelo más incluyente y de desarrollo territorial.
Aseguró que la capital del país se consolida así como un referente del turismo comunitario, tras obtener recientemente una medalla de bronce en la WTM Latin America, en Brasil, por experiencias desarrolladas en Xochimilco, lo que dijo, refleja la relevancia de las comunidades locales en la oferta turística de la ciudad.
Adelantó que el Tianguis Turístico 2026 reunirá a representantes de los 32 estados y más de 1,300 compradores, de los cuales 250 serán internacionales, incluyendo por primera vez una presencia destacada de China.
Estimó así que se tiene la participación estimada de más de 8,000 asistentes, 2,900 empresas expositoras y más de 30,000 citas de negocios.
“Somos potencia turística por nuestra gente; el turista se enamora cuando conoce nuestras historias y tradiciones”, añadió.
Destacó la renovación de Acapulco como sede del evento, nuevas inversiones en infraestructura y la expectativa de millones de visitantes durante el Mundial de 2026.
En su intervención, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, Vicente Gutiérrez Camposeco, aseguró que el pabellón será “una experiencia viva” que posicionará a la capital como uno de los destinos culturales y turísticos más relevantes de América.
Subrayó que el turismo es un motor de desarrollo, generador de empleo y una herramienta clave para el bienestar social.
El líder empresarial anunció además que la Ciudad de México obtuvo la presidencia de la Acción Iberoamericana de Cámaras de Comercio, que agrupa a 24 países.
El Tianguis Turístico 2026 se llevará a cabo del 25 al 30 de abril en Acapulco, en una edición histórica que reunirá a los principales actores del sector y buscará impulsar la promoción de México como potencia turística global.