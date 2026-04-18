Turismo Comunitario, una de las novedades del pabellón de la CDMX para el Tianguis Turístico 2026

“Somos una ciudad que fascina y transforma; quien viene a la Ciudad de México vive una experiencia que lo invita a regresar”, apuntó.

Brugada destacó la incorporación, por primera vez, de cinco proyectos de turismo comunitario, así como la participación de productores y artesanos de Tláhuac y Xochimilco.

Presentamos el Pabellón de la Ciudad de México para el Tianguis Turístico 2026, un espacio que nos representará del 25 al 30 de abril en Acapulco para consolidar a nuestra capital como un destino de relevancia global.



Queremos proyectar nuestra diversidad cultural, el potencial… pic.twitter.com/QRznyzyUz0 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 18, 2026

En tanto que resaltó que el turismo es un sector estratégico para el desarrollo económico y social, al generar empleo y prosperidad. Informó que en 2025 la ciudad recibió más de 15 millones de turistas y 62.3 millones de visitantes, con una derrama económica de 159,000 millones de pesos.

Enfatizó que eventos como la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 representan una oportunidad histórica. “No queremos que sea solo un momento, sino un parteaguas para el crecimiento permanente del turismo en la ciudad”, apuntó.

En tanto que la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero, informó que la meta de la CDMX para esta edición de Tianguis Turístico es de 2,000 citas de inversión para beneficio de 800,000 personas que trabajan en el sector turístico y que aportan aproximadamente el 10% del PIB de la ciudad.

Frausto también resaltó el crecimiento del 12% en turismo de reuniones en el último año, la apertura de 11 nuevos hoteles y la construcción de tres más en la capital. También subrayó la atracción de eventos internacionales y la consolidación de la ciudad como capital cultural y gastronómica.

💖🌎Somos una ciudad que sabe recibir al mundo. Una ciudad con el corazón grande, abierta a todas las culturas, a todas las formas de ser, donde recibimos sin discriminación, sin homofobia, sin xenofobia. Con la mejor oferta cultural, gastronómica y de espectáculos del planeta.… pic.twitter.com/ZbkaOtubGf — Alejandra Frausto (@alefrausto) April 18, 2026

Enfatizó además el papel de la ciudad como capital cultural global, al contar con la mayor oferta de museos en el mundo y una creciente relevancia gastronómica, respaldada por múltiples distinciones internacionales y añadió que el Tianguis Turístico será una plataforma clave para consolidar estos avances y generar nuevas oportunidades de negocio.

Apuntó además que una vez concluido el Mundial de Fútbol, gracias al trabajo coordinado con la Secretaría de Turismo Federal, la CDMX será sede, en septiembre, del Congreso de Turismo Deportivo más importante del mundo, organizado por ONU Turismo y ONU Deportes, el cual nunca había salido de Europa.