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CDMX

Turismo Comunitario, una de las novedades del pabellón de la CDMX para el Tianguis Turístico 2026

Según se dio a conocer, la CDMX contará con una delegación integrada por 70 empresas y asociaciones del sector turístico, en donde buscarán concretar 2,000 citas de inversión.
sáb 18 abril 2026 12:28 PM
tianguis turistico cdmx
Se prevé que la capital del país concrete 2,000 citas de inversión en el Tianguis Turístico en beneficio de más de 800,000 personas que trabajan en el sector. (Foto: Gobierno CDMX)

Autoridades de la Ciudad de México y representantes del sector turístico encabezaron este sábado la presentación oficial del pabellón de la capital que se presentará en el Tianguis Turístico 2026, evento que celebrará su 50 aniversario en Acapulco, Guerrero y que se llevará a cabo 27 al 30 de abril.

En su intervención, desde el auditorio de la Utopía Mixihuca, en la alcaldía Iztacalco, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que la CDMX se consolidará como uno de los principales destinos turísticos del mundo, resaltó así que el Tianguis Turístico representa una oportunidad estratégica para consolidar la capital como un destino de clase mundial.

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“Somos una ciudad que fascina y transforma; quien viene a la Ciudad de México vive una experiencia que lo invita a regresar”, apuntó.

Brugada destacó la incorporación, por primera vez, de cinco proyectos de turismo comunitario, así como la participación de productores y artesanos de Tláhuac y Xochimilco.

En tanto que resaltó que el turismo es un sector estratégico para el desarrollo económico y social, al generar empleo y prosperidad. Informó que en 2025 la ciudad recibió más de 15 millones de turistas y 62.3 millones de visitantes, con una derrama económica de 159,000 millones de pesos.

Enfatizó que eventos como la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 representan una oportunidad histórica. “No queremos que sea solo un momento, sino un parteaguas para el crecimiento permanente del turismo en la ciudad”, apuntó.

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En tanto que la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero, informó que la meta de la CDMX para esta edición de Tianguis Turístico es de 2,000 citas de inversión para beneficio de 800,000 personas que trabajan en el sector turístico y que aportan aproximadamente el 10% del PIB de la ciudad.

Frausto también resaltó el crecimiento del 12% en turismo de reuniones en el último año, la apertura de 11 nuevos hoteles y la construcción de tres más en la capital. También subrayó la atracción de eventos internacionales y la consolidación de la ciudad como capital cultural y gastronómica.

Enfatizó además el papel de la ciudad como capital cultural global, al contar con la mayor oferta de museos en el mundo y una creciente relevancia gastronómica, respaldada por múltiples distinciones internacionales y añadió que el Tianguis Turístico será una plataforma clave para consolidar estos avances y generar nuevas oportunidades de negocio.

Apuntó además que una vez concluido el Mundial de Fútbol, gracias al trabajo coordinado con la Secretaría de Turismo Federal, la CDMX será sede, en septiembre, del Congreso de Turismo Deportivo más importante del mundo, organizado por ONU Turismo y ONU Deportes, el cual nunca había salido de Europa.

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Sobre el pabellón de la CDMX, la directora del Instituto de Promoción Turística, Jenny Gremes Ceruda, detalló que la delegación capitalina que acudirá al Tianguis estará integrada por 70 empresas y organizaciones.

“No solo mostramos atractivos, proyectamos lo que somos: una capital vibrante, diversa y profundamente humana”, expresó.

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Durante el evento de este sábado, la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, también destacó el papel central de la CDMX en la llegada de visitantes internacionales.

“La Ciudad de México recibió el 30% de todos los turistas internacionales del país; es nuestra gran ancla turística”, afirmó.

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Rodríguez Zamora también resaltó que esta edición del Tianguis será la primera en la historia del evento en contar con un pabellón de turismo comunitario, lo que representa un avance en la integración de comunidades y prestadores locales dentro de la oferta turística nacional, fortaleciendo un modelo más incluyente y de desarrollo territorial.

Aseguró que la capital del país se consolida así como un referente del turismo comunitario, tras obtener recientemente una medalla de bronce en la WTM Latin America, en Brasil, por experiencias desarrolladas en Xochimilco, lo que dijo, refleja la relevancia de las comunidades locales en la oferta turística de la ciudad.

Adelantó que el Tianguis Turístico 2026 reunirá a representantes de los 32 estados y más de 1,300 compradores, de los cuales 250 serán internacionales, incluyendo por primera vez una presencia destacada de China.

Estimó así que se tiene la participación estimada de más de 8,000 asistentes, 2,900 empresas expositoras y más de 30,000 citas de negocios.

“Somos potencia turística por nuestra gente; el turista se enamora cuando conoce nuestras historias y tradiciones”, añadió.

Destacó la renovación de Acapulco como sede del evento, nuevas inversiones en infraestructura y la expectativa de millones de visitantes durante el Mundial de 2026.

En su intervención, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, Vicente Gutiérrez Camposeco, aseguró que el pabellón será “una experiencia viva” que posicionará a la capital como uno de los destinos culturales y turísticos más relevantes de América.

Subrayó que el turismo es un motor de desarrollo, generador de empleo y una herramienta clave para el bienestar social.

El líder empresarial anunció además que la Ciudad de México obtuvo la presidencia de la Acción Iberoamericana de Cámaras de Comercio, que agrupa a 24 países.

El Tianguis Turístico 2026 se llevará a cabo del 25 al 30 de abril en Acapulco, en una edición histórica que reunirá a los principales actores del sector y buscará impulsar la promoción de México como potencia turística global.

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Cámara de Comercio Servicios y Turismo Ciudad de México Industria del turismo

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