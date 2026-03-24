El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum enviará una iniciativa para expedir una ley general para prevenir, sancionar y reparar el daño por feminicidio, en la que se establecerá que es un delito que se persigue por oficio, imprescriptible y que se imponga una sanción de 40 a 70 años de prisión a quien cometa el homicidio por razones de género.
“Ley general quiere decir que cuando lo aprueba el Congreso tiene que ser aprobada también en todos los estados de la República. La propuesta es que en un artículo de la Constitución se permita que haya una ley general para prevenir, investigar sancionar y reparar el daño por feminicidio y que todas las fiscalías del país tengan una ley que permita acabar con la impunidad contra el feminicidio y también pues que se desarrolle una serie de políticas para prevenir”, explicó.