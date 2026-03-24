En México, el delito de feminicidio está tipificado en el artículo 325 del Código Penal Federal, pero cada estado tiene sus propios mecanismos para la investigación y sus propias agravantes. La propuesta de la presidenta Sheinbaum, que será enviada este martes o el miércoles al Senado, busca incluir en la Constitución una ley general para prevenir, sancionar y reparar la muerte de una mujer.

“Es una reforma en la que creo que todas y todos estamos de acuerdo, no creo que haya nadie que se oponga a que la muerte violenta de una mujer se investigue como feminicidio y que haya protocolos para poder castigar al responsable o a la responsable y que haya toda todo un sistema de protección a las mujeres frente a la violencia que puede llegar a ser violencia y feminicidio”, dijo.

El ABC de la iniciativa

Ernestina Godoy, fiscal general de la República, explicó que el propósito de la iniciativa es que con la ley general se armonice la investigación del feminicidio.

“Uno de los de los avances de esta ley general es que está buscando homogenizar en todos los estados el tipo penal, que el tipo penal es muy sencillo, pero el tema de las razones de género y de las agravantes, por un lado y por otro, la forma de investigar. Aquí estamos buscando que se investigue de una manera homogénea”, destacó.

De los 52 artículos que compone esta ley general, más del 80% está enfocado a cómo se debe investigar la muerte, pues en varios casos se le clasifica como homicidio y no como feminicidio.