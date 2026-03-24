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Sheinbaum va por ley general para prevenir, sancionar y reparar el daño por feminicidio

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el propósito es que todos los estados tengan una ley que permita acabar con la impunidad en contra del feminicidio.
mar 24 marzo 2026 09:23 AM
Sheinbaum presenta nueva ley contra feminicidios en México: hasta 70 años de cárcel y que sea delito imprescriptible
La presidenta Claudia Sheinbaum enviará esta semana la iniciativa para expedir la ley general en materia de feminicidio. (Foto: Presidencia de México.)

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum enviará una iniciativa para expedir una ley general para prevenir, sancionar y reparar el daño por feminicidio, en la que se establecerá que es un delito que se persigue por oficio, imprescriptible y que se imponga una sanción de 40 a 70 años de prisión a quien cometa el homicidio por razones de género.

“Ley general quiere decir que cuando lo aprueba el Congreso tiene que ser aprobada también en todos los estados de la República. La propuesta es que en un artículo de la Constitución se permita que haya una ley general para prevenir, investigar sancionar y reparar el daño por feminicidio y que todas las fiscalías del país tengan una ley que permita acabar con la impunidad contra el feminicidio y también pues que se desarrolle una serie de políticas para prevenir”, explicó.

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En México, el delito de feminicidio está tipificado en el artículo 325 del Código Penal Federal, pero cada estado tiene sus propios mecanismos para la investigación y sus propias agravantes. La propuesta de la presidenta Sheinbaum, que será enviada este martes o el miércoles al Senado, busca incluir en la Constitución una ley general para prevenir, sancionar y reparar la muerte de una mujer.

“Es una reforma en la que creo que todas y todos estamos de acuerdo, no creo que haya nadie que se oponga a que la muerte violenta de una mujer se investigue como feminicidio y que haya protocolos para poder castigar al responsable o a la responsable y que haya toda todo un sistema de protección a las mujeres frente a la violencia que puede llegar a ser violencia y feminicidio”, dijo.

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El ABC de la iniciativa

Ernestina Godoy, fiscal general de la República, explicó que el propósito de la iniciativa es que con la ley general se armonice la investigación del feminicidio.

“Uno de los de los avances de esta ley general es que está buscando homogenizar en todos los estados el tipo penal, que el tipo penal es muy sencillo, pero el tema de las razones de género y de las agravantes, por un lado y por otro, la forma de investigar. Aquí estamos buscando que se investigue de una manera homogénea”, destacó.

De los 52 artículos que compone esta ley general, más del 80% está enfocado a cómo se debe investigar la muerte, pues en varios casos se le clasifica como homicidio y no como feminicidio.

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Tipo penal homologado. La ley establece que “comete el delito de feminicidio la persona que prive la vida a una persona por razones de género”.

Razones de género. Entre las razones que se consideran están signos de violencia, antecedentes de violencias en contra de la víctima, delito motivado por estereotipos o prejuicios en contextos de asimetría de poder.

Pena. Se impondrá una pena de 40 a 70 años de prisión y hay 21 agravantes para aumentar la pena en una mitad, entre ellas que la víctima sea niña, adolescente o adulta mayor, que sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante. Además se imponen de 1,000 a 2,000 UMAS.

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Tentativa de feminicidio. Se sanciona la tentativa con pena de prisión de entre la mitad hasta las dos terceras partes.

Responsabilidades adicionales. Además de la pena privativa de la libertad, el responsable también perderá la tutela y custodia de hijos, perderá la patria potestad, será destituido e inhabilitado para el desempeño de cualquier cargo público.

Reparación integral. A las víctimas se les garantizan derechos como acceso a la verdad y a la justicia, atención médica y psicológica para sobrevivientes y victimas indirectas, asistencia jurídica especializada y gratuita, además seguridad social para niñas, niños y adolescentes en orfandad.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Feminicidios

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