Diana Belén García Alfaro, rescatistas de perros, fue hallada sin vida en Tultitlán, Estado de México, tras denunciar que fue objeto de amenazas, agresiones y el asesinato de varios de sus animales.
Anaid, la rescatista de perros de Edomex que fue hallada sin vida tras denunciar amenazas
Conocida en redes sociales como Anaid Bel Ramírez García, fue reportada como desaparecida el 19 de marzo ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM); fue vista por última vez en la colonia Sierra de Guadalupe, en Tultitlán. "No quiero ser un número más”, escribió días antes de morir.
El cuerpo de la activista por los derechos de los animales fue encontrado el 25 de marzo. La mujer de 37 años compartía en redes sociales los rescates que realizaba, así como el proceso de recuperación de los perros.
Sin embargo, en los últimos meses comenzó a denunciar agresiones: fue golpeada y al menos tres de sus perros fueron asesinados, el último de ellos apenas el 9 de marzo, por lo que pidió ayuda al sentirse en riesgo.
“Solo espero que de verdad me puedan ayudar para no terminar siendo un número más y mis perritos no terminen siendo víctimas de estos delincuentes asesinos”, publicó en sus redes sociales.
“He sido criticada por muchas personas que me dicen que por qué simplemente no me cambio, no me voy; desafortunadamente no tengo la economía para poder agarrar y decir ‘me cambio de lugar, me voy a otro lado’", compartió la activista en un video.
Ella era Anaid Belén Ramírez fue asesinada por defender a sus perritos.— 𝖁𝖊𝖗ó𝖓𝖎𝖈𝖆 𝕯𝖊𝖒𝖔𝖓𝖎𝖆 (@taller2006) March 27, 2026
Hace días subió video donde aparece denunciando el ataque y asesinato de uno de sus perritos en el municipio de Tultitlan, Estado de México.
Hizo su denuncia ante el MP, solicitó ayuda, señaló a los… pic.twitter.com/3IaTkb8kta