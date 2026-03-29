Anaid, la rescatista de perros de Edomex que fue hallada sin vida tras denunciar amenazas

Conocida en redes sociales como Anaid Bel Ramírez García, fue reportada como desaparecida el 19 de marzo ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM); fue vista por última vez en la colonia Sierra de Guadalupe, en Tultitlán. "No quiero ser un número más”, escribió días antes de morir.

El cuerpo de la activista por los derechos de los animales fue encontrado el 25 de marzo. La mujer de 37 años compartía en redes sociales los rescates que realizaba, así como el proceso de recuperación de los perros.

Sin embargo, en los últimos meses comenzó a denunciar agresiones: fue golpeada y al menos tres de sus perros fueron asesinados, el último de ellos apenas el 9 de marzo, por lo que pidió ayuda al sentirse en riesgo.

“Solo espero que de verdad me puedan ayudar para no terminar siendo un número más y mis perritos no terminen siendo víctimas de estos delincuentes asesinos”, publicó en sus redes sociales.

“He sido criticada por muchas personas que me dicen que por qué simplemente no me cambio, no me voy; desafortunadamente no tengo la economía para poder agarrar y decir ‘me cambio de lugar, me voy a otro lado’", compartió la activista en un video.