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Sociedad

Anaid, la rescatista de perros de Edomex que fue hallada sin vida tras denunciar amenazas

La activista por los derechos de los animales denunció meses antes de su desaparición ser víctima de agresiones y que varios de sus perros fueron asesinados.
dom 29 marzo 2026 01:37 PM
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Diana Belén García Alfaro, activista en pro de los animales, fue desaparecida y asesinada en el Estado de México. Dedicada a rescatar perros, denunció en sus redes sociales haber sido víctima de agresiones meses antes de su muerte. (Fotos: Anaid Bel Ramírez García en Facebook)

Diana Belén García Alfaro, rescatistas de perros, fue hallada sin vida en Tultitlán, Estado de México, tras denunciar que fue objeto de amenazas, agresiones y el asesinato de varios de sus animales.

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Conocida en redes sociales como Anaid Bel Ramírez García, fue reportada como desaparecida el 19 de marzo ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM); fue vista por última vez en la colonia Sierra de Guadalupe, en Tultitlán. "No quiero ser un número más”, escribió días antes de morir.

El cuerpo de la activista por los derechos de los animales fue encontrado el 25 de marzo. La mujer de 37 años compartía en redes sociales los rescates que realizaba, así como el proceso de recuperación de los perros.

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Sin embargo, en los últimos meses comenzó a denunciar agresiones: fue golpeada y al menos tres de sus perros fueron asesinados, el último de ellos apenas el 9 de marzo, por lo que pidió ayuda al sentirse en riesgo.

“Solo espero que de verdad me puedan ayudar para no terminar siendo un número más y mis perritos no terminen siendo víctimas de estos delincuentes asesinos”, publicó en sus redes sociales.

“He sido criticada por muchas personas que me dicen que por qué simplemente no me cambio, no me voy; desafortunadamente no tengo la economía para poder agarrar y decir ‘me cambio de lugar, me voy a otro lado’", compartió la activista en un video.

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Feminicidios Animales

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