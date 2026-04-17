Hoy No Circula 17 de abril de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este viernes

Si este viernes 17 de abril tienes pensado moverte en automóvil por la Ciudad de México o el Estado de México, lo primero que debes revisar es si tu vehículo tiene permitido circular. El programa Hoy No Circula sigue vigente en la Zona Metropolitana del Valle de México y no respetarlo puede derivar en multas de miles de pesos, además de retrasos en tu trayecto.

La restricción estará activa de las 5:00 a las 22:00 horas y forma parte de las medidas para reducir la contaminación ambiental en la región. Se aplica tanto en la capital del país como en diversos municipios mexiquenses.

Antes de encender el motor, vale la pena hacer una verificación rápida: puede ahorrarte una sanción y ayudarte a planear mejor el día.