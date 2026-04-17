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CDMX

Hoy No Circula 17 de abril de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este viernes

La disposición tiene como objetivo disminuir los niveles de contaminación, por lo que las autoridades sugieren verificar antes de salir que el vehículo cumpla con las condiciones.
vie 17 abril 2026 03:16 AM
Hoy No Circula 18 de marzo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este miércoles
Incumplir el programa Hoy No Circula puede generar multas de hasta 3,519 pesos. (LIVINUS/Getty Images)

Si este viernes 17 de abril tienes pensado moverte en automóvil por la Ciudad de México o el Estado de México, lo primero que debes revisar es si tu vehículo tiene permitido circular. El programa Hoy No Circula sigue vigente en la Zona Metropolitana del Valle de México y no respetarlo puede derivar en multas de miles de pesos, además de retrasos en tu trayecto.

La restricción estará activa de las 5:00 a las 22:00 horas y forma parte de las medidas para reducir la contaminación ambiental en la región. Se aplica tanto en la capital del país como en diversos municipios mexiquenses.

Antes de encender el motor, vale la pena hacer una verificación rápida: puede ahorrarte una sanción y ayudarte a planear mejor el día.

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¿Qué autos no pueden circular este viernes?

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula , los vehículos que no pueden transitar este viernes son aquellos que cumplen con las siguientes características:

-Engomado azul

-Terminación de placa 9 o 0

-Holograma 1 o 2

Si tu automóvil coincide con estos tres criterios, lo recomendable es no usarlo y optar por alternativas como transporte público, bicicleta o servicios de movilidad compartida.

Hoy No Circula Viernes
Restringen la circulación de vehículos con engomado azul o terminación de placa 9 o 0. (Came)

Vehículos que sí pueden circular

Este viernes sí podrás circular sin restricciones si tu vehículo se encuentra en alguno de estos casos:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos o híbridos

-Autos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado azul ni terminación 9 o 0

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Por ahora no hay contingencia ambiental activa, por lo que únicamente aplica el programa en su modalidad habitual.

En caso de que se declare Fase 1 de contingencia, las medidas extraordinarias del Doble Hoy No Circula entrarían en vigor hasta el sábado, no durante el mismo viernes.

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¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en distintos municipios del Estado de México.

Los municipios mexiquenses donde aplica la restricción son:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, también aplica en:

-Toluca
-Santiago Tianguistenco

En estas dos últimas ciudades, el programa opera de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, mientras que las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

¿De cuánto es la multa por incumplir?

No respetar el Hoy No Circula puede resultar costoso. Con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2026, las sanciones quedan así:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Además del pago, los conductores pueden enfrentar la inmovilización del vehículo y retrasos importantes en sus traslados.

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Consejos para evitar contratiempos

Si vas a usar tu auto este viernes, toma en cuenta estas recomendaciones básicas:

-Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula

-Revisa el reporte de calidad del aire

-Planea tus trayectos con anticipación

-Verifica engomado, holograma y terminación de placa

Cumplir con el programa no solo evita multas: también ayuda a reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en el Valle de México. Una revisión rápida antes de salir puede ahorrarte dinero, tiempo y problemas en el camino.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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