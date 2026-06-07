Metro CDMX: reabre estación San Antonio Abad de la Línea 2

Dicha estación fue intervenida con 500 nuevas luminarias tipo led colocadas en andenes y pasillos, instalación de 1,000 metros cuadrados de porcelanato en superficies y 750 metros

cuadrados de impermeabilizante, así como casi 200 metros cuadrados de mármol nuevo en pisos.

Para la entrada de usuarios, los viejos torniquetes fueron cambiados por puertas de acceso continuo. En los accesos se retiraron los locales comerciales para ampliar el espacio para las personas y se colocaron más luminarias.

La reapertura de San Antonio Abad, estación que fue cerrada desde el 17 de marzo para su intervención, se realiza el mismo día de la inauguración del nuevo Parque Elevado Tlallipan, un camino peatonal rodeado de árboles, plantas, esculturas y fuentes, que cuenta con espacios de descanso y un cine al aire libre.

"De norte a sur, la estación San Antonio Abad es la primera del tramo elevado de la Línea 2, y desde la inauguración en 1970, no había sido intervenida de forma integral", indicó el STC Metro en una tarjeta informativa.

Con la reapertura de San Antonio, son cuatro las estaciones que continúan cerradas en la Línea 2 del Metro: Chabacano, Zócalo/Tenochtitlan, Nativitas y Portales.