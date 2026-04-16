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CDMX

Hoy No Circula 16 de abril de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

El propósito de esta medida es reducir los niveles de contaminación, por lo que las autoridades recomiendan asegurarte de que tu vehículo cumple con las condiciones antes de salir.
jue 16 abril 2026 03:03 AM
Hoy No Circula 27 de marzo 2026: ¿qué autos no circulan este viernes en CDMX y Edomex?
No respetar el programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones de hasta 3,519 pesos. (Cuartoscuro)

Si este jueves 16 de abril planeas usar tu automóvil en la Ciudad de México o en el Estado de México, es importante que revises antes el programa Hoy No Circula. No todos los vehículos podrán transitar y, si no respetas la restricción, podrías recibir una multa y enfrentar retrasos en tus traslados.

La medida estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y forma parte de las acciones para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México.

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¿Qué autos no circulan este jueves?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula , deberán suspender su circulación los vehículos que cumplan cualquiera de estas condiciones:

-Engomado verde

-Placas con terminación 1 o 2

-Holograma 1 o 2

Si tu auto entra en alguno de estos casos, lo más recomendable es considerar alternativas como transporte público, bicicleta, caminatas cortas o compartir el viaje con otras personas.

Hoy No Circula jueves
Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)

¿Qué autos sí pueden circular?

Este jueves sí podrán circular sin restricciones:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado verde ni placas terminadas en 1 o 2

Antes de salir, conviene revisar tres datos clave: engomado, holograma y último dígito de la placa. Con eso puedes confirmar si tu auto puede transitar o debe quedarse estacionado.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Por el momento, no hay contingencia ambiental activa, por lo que solo aplica el esquema habitual del programa.

En caso de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declare contingencia por mala calidad del aire, el Doble Hoy No Circula entraría en vigor al día siguiente del anuncio, no el mismo día.

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¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

En la Ciudad de México, la restricción se aplica en las 16 alcaldías.

En el Estado de México, el programa opera en los siguientes municipios:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco de Berriozábal
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec de Morelos
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan de Juárez
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla de Baz
-Tultitlán
-Valle de Chalco Solidaridad

Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco el programa aplica de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las sanciones comenzaron a aplicarse desde el 1 de enero de 2026, por lo que ya se multan los incumplimientos.

Multas por no respetar el Hoy No Circula

Ignorar la restricción puede salir caro. Con el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2026, las sanciones son:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Estas multas se aplican a quienes circulen en horario restringido sin autorización.

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Recomendaciones antes de salir

-Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula

-Revisa la calidad del aire antes de manejar

-Mantente atento a posibles contingencias ambientales

Respetar el programa no solo evita sanciones económicas. También ayuda a reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de salir, vale la pena confirmar si tu auto puede circular: puede ahorrarte dinero, tiempo y contratiempos.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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