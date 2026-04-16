Hoy No Circula 16 de abril de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

Si este jueves 16 de abril planeas usar tu automóvil en la Ciudad de México o en el Estado de México, es importante que revises antes el programa Hoy No Circula. No todos los vehículos podrán transitar y, si no respetas la restricción, podrías recibir una multa y enfrentar retrasos en tus traslados.
La medida estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y forma parte de las acciones para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México.
En la Ciudad de México, la restricción se aplica en las 16 alcaldías.
En el Estado de México, el programa opera en los siguientes municipios:
-Atizapán de Zaragoza -Coacalco de Berriozábal -Cuautitlán -Cuautitlán Izcalli -Chalco -Chimalhuacán -Chicoloapan -Ecatepec de Morelos -Huixquilucan -Ixtapaluca -La Paz -Naucalpan de Juárez -Nezahualcóyotl -Nicolás Romero -Tecámac -Tlalnepantla de Baz -Tultitlán -Valle de Chalco Solidaridad
Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco el programa aplica de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las sanciones comenzaron a aplicarse desde el 1 de enero de 2026, por lo que ya se multan los incumplimientos.
Multas por no respetar el Hoy No Circula
Ignorar la restricción puede salir caro. Con el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2026, las sanciones son:
Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos
Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos
Estas multas se aplican a quienes circulen en horario restringido sin autorización.
-Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula
-Revisa la calidad del aire antes de manejar
-Mantente atento a posibles contingencias ambientales
Respetar el programa no solo evita sanciones económicas. También ayuda a reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de salir, vale la pena confirmar si tu auto puede circular: puede ahorrarte dinero, tiempo y contratiempos.