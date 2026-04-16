Hoy No Circula 16 de abril de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

¿Qué autos no circulan este jueves?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula , deberán suspender su circulación los vehículos que cumplan cualquiera de estas condiciones:

-Engomado verde

-Placas con terminación 1 o 2

-Holograma 1 o 2

Si tu auto entra en alguno de estos casos, lo más recomendable es considerar alternativas como transporte público, bicicleta, caminatas cortas o compartir el viaje con otras personas.

Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)

¿Qué autos sí pueden circular?

Este jueves sí podrán circular sin restricciones:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado verde ni placas terminadas en 1 o 2

Antes de salir, conviene revisar tres datos clave: engomado, holograma y último dígito de la placa. Con eso puedes confirmar si tu auto puede transitar o debe quedarse estacionado.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Por el momento, no hay contingencia ambiental activa, por lo que solo aplica el esquema habitual del programa.

En caso de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declare contingencia por mala calidad del aire, el Doble Hoy No Circula entraría en vigor al día siguiente del anuncio, no el mismo día.