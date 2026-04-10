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CDMX

Hoy No Circula 10 de abril de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este viernes

La medida busca reducir la contaminación, por lo que las autoridades recomiendan revisar antes de salir que tu auto cumpla con los requisitos para poder circular.
vie 10 abril 2026 02:59 AM
Hoy No Circula, viernes 2 de enero 2026: qué autos no podrán transitar en CDMX y Edomex
No respetar el programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones de hasta 3,519 pesos. (Expansión|Gemini)

Si este viernes 10 de abril planeas salir en automóvil en la Ciudad de México o en el Estado de México, lo primero que conviene revisar es si tu vehículo puede circular o no ese día. El programa Hoy No Circula sigue vigente en la Zona Metropolitana del Valle de México y no respetarlo puede traducirse en multas de miles de pesos, además de contratiempos durante el trayecto.

La restricción estará activa de las 5:00 a las 22:00 horas. Esta medida forma parte de las estrategias para reducir la contaminación ambiental en la zona metropolitana y se aplica tanto en la capital del país como en varios municipios mexiquenses.

Antes de arrancar el coche, vale la pena verificar las reglas. Una revisión rápida puede evitarte sanciones y también ayudarte a planear mejor tu día.

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¿Qué autos no pueden circular este viernes?

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula , no podrán circular los vehículos que cumplan todas estas características:

-Engomado azul

-Terminación de placa 9 o 0

-Holograma 1 o 2

Si tu automóvil coincide con estas condiciones, lo más recomendable es dejarlo en casa y considerar alternativas de movilidad como el transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o servicios de viaje compartido.

Hoy No Circula viernes
La restricción aplica para vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 o 0 y holograma 1 o 2. (Gobierno de México)

Vehículos que sí pueden circular

Hay algunos casos en los que sí puedes usar tu automóvil con normalidad este viernes. Entre ellos están:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos o híbridos

-Automóviles con holograma 1 o 2 que no tengan engomado azul ni terminación de placa 9 o 0

Si tu coche entra en alguno de estos supuestos, podrás circular sin restricciones dentro del horario habitual del programa.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Por ahora no hay contingencia ambiental, por lo que este viernes solo aplica la restricción normal del programa.

En caso de que las autoridades activaran Fase 1 de contingencia ambiental, medidas extraordinarias como el Doble Hoy No Circula comenzarían a aplicarse hasta el sábado, no el mismo viernes.

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¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en todas las alcaldías de la Ciudad de México y también en diversos municipios del Estado de México.

Los municipios mexiquenses donde se aplica la restricción son:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, Toluca y Santiago Tianguistenco también aplican el programa. En estas ciudades la medida funciona de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, y las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

¿De cuánto es la multa por incumplir?

Ignorar el Hoy No Circula puede salir caro. Con el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2026, las sanciones económicas quedan de la siguiente manera:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Además del pago de la sanción, los conductores también pueden enfrentar retrasos y complicaciones si su vehículo es detenido por las autoridades.

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Consejos para evitar problemas

Si planeas usar tu automóvil este viernes, toma en cuenta algunas recomendaciones básicas:

-Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula

-Revisa el reporte más reciente de calidad del aire

-Planea tus trayectos con anticipación

-Verifica engomado, holograma y terminación de placa de tu vehículo

Cumplir con el programa no solo te ayuda a evitar multas, también contribuye a reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en el Valle de México. Antes de salir de casa, una revisión rápida puede ahorrarte dinero, tiempo y más de un dolor de cabeza.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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