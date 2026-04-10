Hoy No Circula 10 de abril de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este viernes

Si este viernes 10 de abril planeas salir en automóvil en la Ciudad de México o en el Estado de México, lo primero que conviene revisar es si tu vehículo puede circular o no ese día. El programa Hoy No Circula sigue vigente en la Zona Metropolitana del Valle de México y no respetarlo puede traducirse en multas de miles de pesos, además de contratiempos durante el trayecto.

La restricción estará activa de las 5:00 a las 22:00 horas. Esta medida forma parte de las estrategias para reducir la contaminación ambiental en la zona metropolitana y se aplica tanto en la capital del país como en varios municipios mexiquenses.

Antes de arrancar el coche, vale la pena verificar las reglas. Una revisión rápida puede evitarte sanciones y también ayudarte a planear mejor tu día.