Hoy No Circula 9 de abril de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

¿Qué autos no pueden circular este jueves?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula , este jueves deben suspender su circulación los vehículos que cumplan alguna de estas condiciones:

-Engomado verde

-Placas con terminación 1 o 2

-Holograma 1 o 2

Si tu vehículo entra en alguno de estos supuestos, lo más recomendable es considerar otras opciones de movilidad: transporte público, bicicleta, caminar en trayectos cortos o compartir automóvil.

Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)

¿Quiénes sí pueden circular?

El Hoy No Circula contempla varias excepciones. Este jueves sí pueden circular:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado verde ni placas terminadas en 1 o 2

Antes de salir, revisa el color del engomado, el holograma y el último dígito de las placas, ya que estos tres elementos determinan si tu vehículo debe quedarse en casa.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Por ahora, no se ha activado ninguna contingencia ambiental, por lo que solo aplica la restricción habitual.

Si las autoridades llegaran a declarar contingencia por mala calidad del aire, las medidas del Doble Hoy No Circula entrarían en vigor hasta el día siguiente del anuncio, no el mismo día.