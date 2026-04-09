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CDMX

Hoy No Circula 9 de abril de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

El objetivo de esta medida es disminuir la contaminación, por lo que las autoridades sugieren verificar que tu auto cumpla con los requisitos antes de salir a la calle.
jue 09 abril 2026 02:49 AM
Hoy No Circula 11 de marzo de 2026
Incumplir el programa Hoy No Circula puede generar multas de hasta 3,519 pesos. (LIVINUS/Getty Images)

Si planeas usar tu automóvil este jueves 9 de abril en la Ciudad de México o en el Estado de México, conviene revisar primero el programa Hoy No Circula. No todos los vehículos podrán circular ese día y, si ignoras las restricciones, podrías enfrentarte a multas elevadas y contratiempos.

La restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y forma parte de las medidas para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México.

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¿Qué autos no pueden circular este jueves?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula , este jueves deben suspender su circulación los vehículos que cumplan alguna de estas condiciones:

-Engomado verde

-Placas con terminación 1 o 2

-Holograma 1 o 2

Si tu vehículo entra en alguno de estos supuestos, lo más recomendable es considerar otras opciones de movilidad: transporte público, bicicleta, caminar en trayectos cortos o compartir automóvil.

Hoy No Circula jueves
Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)

¿Quiénes sí pueden circular?

El Hoy No Circula contempla varias excepciones. Este jueves sí pueden circular:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado verde ni placas terminadas en 1 o 2

Antes de salir, revisa el color del engomado, el holograma y el último dígito de las placas, ya que estos tres elementos determinan si tu vehículo debe quedarse en casa.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Por ahora, no se ha activado ninguna contingencia ambiental, por lo que solo aplica la restricción habitual.

Si las autoridades llegaran a declarar contingencia por mala calidad del aire, las medidas del Doble Hoy No Circula entrarían en vigor hasta el día siguiente del anuncio, no el mismo día.

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¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

En la Ciudad de México, la medida se aplica en las 16 alcaldías.

En el Estado de México, la restricción opera en los siguientes municipios:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, Toluca y Santiago Tianguistenco aplican el programa de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las multas comenzaron a aplicarse desde el 1 de enero de 2026, por lo que ya se sanciona a los conductores que incumplen la restricción.

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Multas por incumplir el Hoy No Circula

No respetar el Hoy No Circula puede afectar seriamente tu bolsillo. Con el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2026, las sanciones son:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Estas multas se aplican a los conductores que circulen durante el horario restringido sin estar autorizados.

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Recomendaciones antes de salir

-Consultar el calendario oficial del Hoy No Circula

-Revisar los reportes de calidad del aire

-Mantenerse atento a posibles contingencias ambientales

Respetar el Hoy No Circula no solo evita sanciones económicas, sino que también contribuye a reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de tomar las llaves, confirma si tu auto puede circular: tu bolsillo y el aire que respiras lo agradecerán.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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