Hoy No Circula 9 de abril de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

Si planeas usar tu automóvil este jueves 9 de abril en la Ciudad de México o en el Estado de México, conviene revisar primero el programa Hoy No Circula. No todos los vehículos podrán circular ese día y, si ignoras las restricciones, podrías enfrentarte a multas elevadas y contratiempos.
La restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y forma parte de las medidas para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México.
Además, Toluca y Santiago Tianguistenco aplican el programa de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las multas comenzaron a aplicarse desde el 1 de enero de 2026, por lo que ya se sanciona a los conductores que incumplen la restricción.
No respetar el Hoy No Circula puede afectar seriamente tu bolsillo. Con el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2026, las sanciones son:
Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos
Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos
Estas multas se aplican a los conductores que circulen durante el horario restringido sin estar autorizados.
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Recomendaciones antes de salir
-Consultar el calendario oficial del Hoy No Circula
-Revisar los reportes de calidad del aire
-Mantenerse atento a posibles contingencias ambientales
Respetar el Hoy No Circula no solo evita sanciones económicas, sino que también contribuye a reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de tomar las llaves, confirma si tu auto puede circular: tu bolsillo y el aire que respiras lo agradecerán.