En Gabinete de CDMX hay posturas encontradas sobre padrón de Airbnb

Nueve meses después aún no se lanza este padrón, lo que hace imposible aplicar las restricciones al alquiler turístico en plataformas como Airbnb, como el límite del 50% de noches al año en los que se permite rentar.

Ángel Augusto Tamariz Sánchez, titular de la ADIP, afirma que la plataforma para el padrón ya está lista, sin embargo aún no se habilita pues en el gabinete del Gobierno de la ciudad se discute cómo lograr un equilibrio en la regulación de la vivienda turística en aplicaciones de cara al Mundial de Fútbol en 2026.

“La plataforma está lista, el tema es que ahora estamos reflexionando, platicando en el gabinete de la Ciudad de México para que haga sentido la plataforma ante lo que se viene (…) que tiene que ver con todo lo del Mundial.

“La jefa de Gobierno nos ha estado convocando como gabinete para que hagamos una reflexión y propuestas de cómo vamos a enfrentar el tema de gentrificación”, dijo en entrevista con Expansión Política.

Tamariz Sánchez asegura que se basará en la realidad de la Ciudad de México la política a implementar ante el problema de gentrificación, fenómeno en el cual el costo de vida sube en una zona de la ciudad, causando la expulsión de sus habitantes originales para atraer a nuevos residentes con mayor poder adquisitivo.

Sin embargo sostiene que se busca evitar un efecto negativo sobre la disponibilidad de espacios para recibir a turistas ante la Copa del Mundo en 2026.

“Lo que queremos tomar en cuenta es que la plataforma en este momento, en estos próximos meses, no vaya a tener afectaciones en cuestiones de turismo. Esa reflexión si bien lo que pretende es darle prioridad al derecho a la vivienda, que no se eleven los costos con Airbnb y no existan desplazamientos, tampoco que se caiga en el otro extremo y pueda afectar el turismo.

“Ese sano equilibrio entre estos dos es lo que estamos analizando”, explica el titular de la ADIP.