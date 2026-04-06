¿Hay Doble Hoy No Circula este martes 7 de abril? Así opera el programa en CDMX y Edomex

¿Dónde aplica el programa?
El Hoy No Circula es obligatorio en toda la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México que forman parte de la zona metropolitana.
Municipios del Estado de México donde aplica la restricción:
-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco
Desde el 1 de julio de 2025, el programa también se extendió a:
-Toluca
-Santiago Tianguistenco
En estos dos municipios, la restricción aplica de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2, y las multas comenzaron a aplicarse desde el 1 de enero de 2026.
Multas por no cumplir el Hoy No Circula
Ignorar las restricciones puede ser costoso. Con el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2026, las sanciones van de:
Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos
Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos
Además, tu vehículo podría ser remitido al corralón, lo que incrementa considerablemente el costo final por concepto de arrastre, estancia y trámites.