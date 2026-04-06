¿Hay Doble Hoy No Circula este martes 7 de abril? Así opera el programa en CDMX y Edomex

¿Qué autos no pueden circular este martes?

Según el calendario oficial del Hoy No Circula , este martes no podrán circular los vehículos que cumplan los tres criterios siguientes:

-Terminación de placa: 7 u 8

-Engomado: rosa

-Holograma: 1 o 2

Si tu vehículo cumple con estas tres condiciones, deberás dejarlo en casa durante el horario de restricción.

Este lunes no podrán circular autos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6, con hologramas 1 y 2. (Comisión Ambiental de la Megalópolis)

¿Qué vehículos sí pueden circular?

No todos los autos están sujetos a la limitación. Este martes pueden circular:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos e híbridos

-Autos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminación 7 u 8

En estos casos, tu vehículo no entra en la restricción del programa y podrás circular con normalidad.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Por ahora, no se activará el Doble Hoy No Circula. Esta medida extraordinaria solo aplica cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis declara una contingencia ambiental por altos niveles de contaminación. Si eso ocurre, las restricciones adicionales comienzan a partir del día siguiente, no el mismo martes.