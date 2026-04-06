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CDMX

¿Hay Doble Hoy No Circula este martes 7 de abril? Así opera el programa en CDMX y Edomex

Antes de manejar, verifica el color del engomado y los últimos dígitos de tu placa; un descuido puede ocasionarte multa y complicaciones en la vía.
lun 06 abril 2026 07:07 PM
¿Hay Doble Hoy No Circula este viernes 20 de marzo? Los autos que no pueden salir en CDMX y Edomex
Es aconsejable revisar el calendario del Hoy No Circula y los informes de calidad del aire antes de ponerse en camino. (Victoria Valtierra Ruvalcaba/Cuartoscuro)

Si tienes pensado salir este martes 7 de abril de 2026, conviene que hagas una pausa antes de encender el auto. El programa Hoy No Circula se mantiene vigente y aplica tanto en todas las alcaldías de la Ciudad de México como en varios municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

La medida estará activa de 5:00 a 22:00 horas, con el objetivo de reducir los niveles de contaminación del aire, una tarea clave para proteger la salud de millones de personas que viven y se trasladan diariamente por la región.

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¿Qué autos no pueden circular este martes?

Según el calendario oficial del Hoy No Circula , este martes no podrán circular los vehículos que cumplan los tres criterios siguientes:

-Terminación de placa: 7 u 8

-Engomado: rosa

-Holograma: 1 o 2

Si tu vehículo cumple con estas tres condiciones, deberás dejarlo en casa durante el horario de restricción.

Hoy No Circula Lunes
Este lunes no podrán circular autos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6, con hologramas 1 y 2. (Comisión Ambiental de la Megalópolis)

¿Qué vehículos sí pueden circular?

No todos los autos están sujetos a la limitación. Este martes pueden circular:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos e híbridos

-Autos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminación 7 u 8

En estos casos, tu vehículo no entra en la restricción del programa y podrás circular con normalidad.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Por ahora, no se activará el Doble Hoy No Circula. Esta medida extraordinaria solo aplica cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis declara una contingencia ambiental por altos niveles de contaminación. Si eso ocurre, las restricciones adicionales comienzan a partir del día siguiente, no el mismo martes.

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¿Dónde aplica el programa?

El Hoy No Circula es obligatorio en toda la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México que forman parte de la zona metropolitana.

Municipios del Estado de México donde aplica la restricción:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Desde el 1 de julio de 2025, el programa también se extendió a:

-Toluca
-Santiago Tianguistenco

En estos dos municipios, la restricción aplica de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2, y las multas comenzaron a aplicarse desde el 1 de enero de 2026.

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Multas por no cumplir el Hoy No Circula

Ignorar las restricciones puede ser costoso. Con el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2026, las sanciones van de:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Además, tu vehículo podría ser remitido al corralón, lo que incrementa considerablemente el costo final por concepto de arrastre, estancia y trámites.

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Recomendaciones antes de salir

Para evitar contratiempos y sanciones, conviene:

Consultar el calendario oficial del Hoy No Circula

Revisar los reportes diarios de calidad del aire

Mantenerse atento a posibles contingencias ambientales

Cumplir con estas medidas no solo ayuda a evitar multas, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire y proteger la salud de millones de personas que viven y se trasladan diariamente en el Valle de México.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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