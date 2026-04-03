Viacrucis de Iztapalapa celebra su 183 representación como Patrimonio de la Humanidad

Alrededor de 2 millones de creyentes y visitantes llegaron a las calles de Iztapalapa bajo el sol del mediodía para ser testigos del juicio, azote y condena de Jesús de Nazaret, quien cargó una cruz de unos 90 kilos hasta el Cerro de la Estrella, donde fue crucificado.

En la Macroplaza de Iztapalapa, Jesús fue juzgado y azotado, antes de emprender su camino a su crucifixión en lo alto del Cerro de la Estrella. (Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro.com)

La tradición alcanza las 183 representaciones e incluso algunos nazarenos llevaron sus propias cruces –ya sea pequeñas o grande– con las que demuestran arrepentimiento por sus propios pecados u ofrecen como promesa a Dios para pedir un milagro.

Nazarenos recorrieron las calles de la alcaldía Iztapalapa durante el Viernes Santo cargando cruces ya sea para pedir perdón o la ayuda de Dios. (Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro.com)

Usualmente llenas con vehículos, avenidas como 5 de Mayo, Toltecas, Ignacio Comonfort y Allende fueron cruzadas este Viernes Santo por soldados romanos a caballo y a pie que vigilaron y maltrataron a Jesús en su viacrucis.

La primera Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa se realizó en 1843 y desde entonces se mantiene la tradición. (Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro.com)

La expresión religiosa fue admirada por locales y turistas, tanto nacionales como extranjeros, mientras alrededor vendedores ofrecen frutas, botanas, bebidas, sombreros y gorras para protegerse del sol.