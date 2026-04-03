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CDMX

Viacrucis de Iztapalapa celebra su 183 representación como Patrimonio de la Humanidad

Alrededor de dos millones de personas acudieron a la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, declarada Patrimonio Cultural por la UNESCO.
vie 03 abril 2026 05:07 PM
Viacrucis de Iztapalapa 2026
Con alrededor de 2 millones de espectadores, se realizó este Viernes Santo la Representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)
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Alrededor de 2 millones de creyentes y visitantes llegaron a las calles de Iztapalapa bajo el sol del mediodía para ser testigos del juicio, azote y condena de Jesús de Nazaret, quien cargó una cruz de unos 90 kilos hasta el Cerro de la Estrella, donde fue crucificado.

183 Representación Viernes Santo
En la Macroplaza de Iztapalapa, Jesús fue juzgado y azotado, antes de emprender su camino a su crucifixión en lo alto del Cerro de la Estrella. (Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro.com)

La tradición alcanza las 183 representaciones e incluso algunos nazarenos llevaron sus propias cruces –ya sea pequeñas o grande– con las que demuestran arrepentimiento por sus propios pecados u ofrecen como promesa a Dios para pedir un milagro.

Nazarenos 183 Representación Semana Santa
Nazarenos recorrieron las calles de la alcaldía Iztapalapa durante el Viernes Santo cargando cruces ya sea para pedir perdón o la ayuda de Dios. (Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro.com)

Usualmente llenas con vehículos, avenidas como 5 de Mayo, Toltecas, Ignacio Comonfort y Allende fueron cruzadas este Viernes Santo por soldados romanos a caballo y a pie que vigilaron y maltrataron a Jesús en su viacrucis.

183 Representación Viernes Santo
La primera Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa se realizó en 1843 y desde entonces se mantiene la tradición. (Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro.com)

La expresión religiosa fue admirada por locales y turistas, tanto nacionales como extranjeros, mientras alrededor vendedores ofrecen frutas, botanas, bebidas, sombreros y gorras para protegerse del sol.

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También en Iztapalapa, pero entre altas paredes de concreto y vigilado desde torres con custodios armados, dentro del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente personas privadas de la libertad realizaron su propia representación del Viacrucis, con los papeles de Jesús de Nazaret, Judas, Barrabás y otros personajes bíblicos interpretados por los propios internos.

Viacrucis Reclusorio Oriente
Personas Privadas de la Libertad (PPL) participaron en la representación del Viacrucis con motivo del Viernes Santo al interior del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la alcaldía Iztapalapa. (Foto: Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro.com)

El Zócalo de la Ciudad de México fue el escenario de una tercera representación de la Pasión de Cristo justo frente a la Catedral Metropolitana, a cargo de la Compañía Fénix Novohispano, la cual se distingue por ser protagonizada por actores profesionales y contar con 40 músicos en vivo.

Via Crucis Zócalo
Representación del Viacrucis en la plancha del Zócalo capitalino, como parte de los festejos de Semana Santa. (Foto: Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro.com)

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Ciudad de México Catolicismo

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