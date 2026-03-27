Gobierno despliega mega operativo para el México-Portugal, ensayo mundialista

También se usará un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores efectuará sobrevuelos de supervisión, disuasión y prevención.

Se trata del primer gran ensayo rumbo a la inauguración del Mundial 2026, la cual tendrá como protagonistas a la selección mexicana y a Sudáfrica.

México y Portugal se enfrentarán en la cancha a partir de las 19:00 horas.

El Gobierno de CDMX señaló que otros 2,000 efectivos de la Policía Auxiliar (PA) de la SSC, apoyados de 16 unidades, se encargarán de vigilar las entradas, salidas, pasillos, zona de gradas, accesos, y a nivel de cancha para que las acciones se realicen sin contratiempos; asimismo, se implementará el operativo contra la reventa de boletos en los accesos y zonas aledañas al estadio.

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En tanto, 800 policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito, apoyados de 40 patrullas y 10 grúas, realizarán labores de vialidad en la zona para garantizar la movilidad de los automovilistas y de las personas que transiten por las inmediaciones del inmueble deportivo.

Además, para los asistentes nacionales y extranjeros se habilitarán puntos de descenso de taxis por aplicación en el Viaducto Tlalpan y la calzada Acoxpa; y en Acoxpa y Las Torres.

Los cortes de tránsito se llevarán a cabo en la avenida Santa Úrsula, el Anillo Periférico, la avenida del Imán y Gran Sur, y la calzada de Tlalpan.

Autoridades recomendaron a automovilistas que no se dirigen al Estadio a utilizar como alternativas viales: al Norte avenida División del Norte, Circunvalación, Miguel Ángel de Quevedo, Circuito Interior; al Sur el anillo Periférico, San Fernando y avenida Insurgentes; al Oriente avenida División del Norte, Miramontes, Eje 3 Cafetales y Canal Nacional; y al Poniente las avenidas Aztecas, Universidad, Insurgentes y Revolución.

Un equipo de 240 motopatrulleros de Tránsito realizará la coordinación para el traslado, escolta y apoyo vial de las selecciones de futbol que participan en el encuentro, así como del cuerpo arbitral y autoridades deportivas, desde su arribo a la Ciudad de México en las terminales aéreas hacia hoteles, centros de entrenamiento y al propio Estadio.

Autoridades desplegarán 2,855 policías en el Zócalo de la Ciudad de México para garantizar la seguridad de quienes acudan a observar el partido en vivo, en las pantallas que se colocarán en diferentes puntos, así como de aquellos que llegan a visitar museos, realizar compras o trabajar en la zona.