Hoy No Circula 13 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este miércoles

Si planeas salir en auto este miércoles 13 de mayo de 2026, lo mejor es que primero revises si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula operará de manera habitual tanto en la Ciudad de México como en varios municipios del Estado de México, y no respetarlo podría derivar en multas de hasta 3,519 pesos.

La restricción vehicular estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas, por lo que anticipar tus traslados puede ayudarte a evitar sanciones económicas, retrasos e incluso que tu vehículo termine en el corralón.

En una de las zonas metropolitanas más grandes y transitadas del país, revisar el calendario antes de salir puede hacer la diferencia entre un trayecto sin problemas o un gasto inesperado.