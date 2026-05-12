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CDMX

Hoy No Circula 13 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este miércoles

La finalidad de esta disposición es disminuir la contaminación ambiental, por lo que las autoridades sugieren verificar previamente que el vehículo cumpla con los requisitos vigentes.
mar 12 mayo 2026 07:29 PM
Hoy No Circula 14 de marzo
No respetar el programa Hoy No Circula puede generar multas de hasta 3,519 pesos. (Erich Sacco/Getty Images)

Si planeas salir en auto este miércoles 13 de mayo de 2026, lo mejor es que primero revises si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula operará de manera habitual tanto en la Ciudad de México como en varios municipios del Estado de México, y no respetarlo podría derivar en multas de hasta 3,519 pesos.

La restricción vehicular estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas, por lo que anticipar tus traslados puede ayudarte a evitar sanciones económicas, retrasos e incluso que tu vehículo termine en el corralón.

En una de las zonas metropolitanas más grandes y transitadas del país, revisar el calendario antes de salir puede hacer la diferencia entre un trayecto sin problemas o un gasto inesperado.

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¿Qué autos no circulan este miércoles?

De acuerdo con el calendario oficial del programa , este miércoles deberán suspender su circulación los vehículos que cumplan con alguna de las siguientes características:

-Holograma 1 o 2

-Engomado rojo

-Placas con terminación 3 o 4

Si tu vehículo entra en alguno de estos supuestos, lo recomendable es no utilizarlo dentro del horario restringido.

Hoy No Circula miercoles
Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

¿Qué vehículos sí pueden circular?

No todos los autos están sujetos a las restricciones del Hoy No Circula. Este miércoles sí podrán circular:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos e híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4

Antes de salir, conviene verificar tanto el holograma como el último dígito de la placa para evitar confusiones.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Hasta el momento, las autoridades no han activado el Doble Hoy No Circula para este miércoles 13 de mayo.

Esta medida extraordinaria únicamente entra en vigor cuando se registran altos niveles de contaminación en el Valle de México. En esos casos, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) emite una contingencia ambiental y las restricciones adicionales comienzan a aplicarse al día siguiente.

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¿Dónde aplica el programa?

El Hoy No Circula opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y también en varios municipios conurbados del Estado de México.

Los municipios mexiquenses donde aplica son:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio de 2025 el programa también se aplica de lunes a sábado en Toluca y Santiago Tianguistenco para vehículos con holograma 1 y 2. En estos municipios, las multas comenzaron a aplicarse formalmente a partir del 1 de enero de 2026.

¿De cuánto es la multa?

No respetar el Hoy No Circula puede salir caro. Con el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2026, las sanciones económicas son las siguientes:

Multa mínima: 2,346 pesos

Multa máxima: 3,519 pesos

El monto puede aumentar si el vehículo es remitido al corralón, ya que además deben cubrirse costos de arrastre, estancia y diversos trámites administrativos.

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Recomendaciones antes de salir

Para evitar contratiempos y gastos innecesarios, las autoridades recomiendan:

-Consultar el calendario oficial antes de usar el auto

-Revisar la calidad del aire en el Valle de México

-Mantenerse atento a posibles contingencias ambientales

Respetar el programa no solo ayuda a evitar multas. También busca reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en una de las regiones urbanas con mayor circulación vehicular del país.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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